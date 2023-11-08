Пусковая установка из состава ЗРК С-400 "Триумф". Фото: mil.ru

Последние недели ознаменовались необычным самолётопадом в составе Повитряных сил ВСУ. Разумеется, этот факт не укрылся от внимания западных аналитиков. Публикация, посвящённая этому явлению вышла на страницах профильного американского издания Military Watch. Американцы были вынуждены констатировать, что сочетание уникальной ракеты комплекса С-400 и самолёта А-50 повышает эффективность ПВО России.

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В своём материале эксперты из США отметили, что 7 ноября 2023 года было сообщено, что Вооружённые силы России на украинском театре применили зенитно-ракетные комплексы С-400 большой дальности в связке с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) A-50. Как отметили американцы, описание нового изделия точно соответствует возможностям 40Н6. Это новая ракета, предназначенная для поражения воздушных целей на дальности до 400 километров. Ракета обладает абсолютно уникальной траекторией полёта. Она способна подниматься до экстремальных высот в ближнем космосе с последующим снижением. Такая траектория обеспечивает изделию 40Н6 абсолютно беспрецедентные возможности по уничтожению воздушных целей, находящихся за пределами прямой радиовидимости. При этом цели могут лететь на высоте всего пять метров от земли.

Самолёт ДРЛОиУ А-50У. Фото: © mil.ru

В результате, подразделения ПВО, вооружённые комплексами С-400, могут уничтожать низколетящие самолёты и крылатые ракеты на больших расстояниях. Такими возможностями не обладает ни одна система ПВО западного производства. Всё из-за кривизны земли.

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Как отмечают заокеанские эксперты, несмотря на то что ракета 40Н6 была принята на вооружение в 2018 году и даже поставлялась армии Китая с 2019 года, остается неясным, проходила ли она боевые испытания до применения на Украине в начале ноября.

Отмечено, что на заключительном этапе траектории полёта 40Н6, когда расстояние от радаров самой системы С-400 велико, особенно ценным становится сопряжение ракеты с самолётом ДРЛОиУ. Приводится выдержка из сообщения агентства ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России.

Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 "Триумф" в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника.

Как отмечают американские эксперты, ракеты были выпущены на максимальные дистанции, а пораженные цели находились на высоте 1000 метров. Американцы особо обратили внимание на то, что использовались зенитные управляемые ракеты с новыми боеголовками.

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Что касается самолётов ДРЛОиУ A-50, отмечено, что данный тип используется в составе ВКС России в достаточно ограниченном количестве. Но и здесь есть нюанс. Как подметили эксперты из-за океана, российские истребители оснащаются радарами вдвое большими, чем установлены на западных самолётах. Соответственно, российские боевые самолёты обладают лучшей ситуационной осведомлённостью и могут осуществлять целеуказание для зенитных ракет.

Например, перехватчик МиГ-31 (по классификации НАТО – Foxhound) имеет самый большой радар среди всех тактических самолётов в мире. Размер радара российского перехватчика в шесть раз превышаете размер РЛС AN/APG-68, установленной на истребителе F-16. А американская РЛС была разработана для обеспечения очень высокой ситуационной осведомлённости о низколетящих целях. Соответственно, радар российского МиГа является идеальным для сопряжения со средствами ПВО большой дальности, использующими ракеты 40Н6.

Аналитики Military Watch отметили, что Россия производит больше зенитных ракет чем все страны НАТО вместе взятые. Наличие масштабного производства ракет класса "земля-воздух" позволяет России ежегодно принимать на вооружение несколько полков ЗРК С-400 наряду с производством других дальнобойных средств ПВО, таких как С-300В4 и С-500.

Сочетание мобильности, высокой ситуационной осведомлённости и большой дальности поражения позволяет системе С-400 угрожать самолётам противника на весьма обширных территориях. Российские комплексы С-400 обеспечивают широкую зональную защиту от всех видов ракетных атак, включая защиту от низколетящих гиперзвуковых ракет. Новая система С-500 значительно расширила возможности российской противовоздушной обороны. И хотя комплекс С-500 в меньшей степени оптимизирован для уничтожения низколетящих боевых самолётов, он обеспечивает оборону от межконтинентальных баллистических ракет, спутников, космических самолётов и гиперзвукового оружия. Отмечено, что дальность действия ракет системы С-500 достигает 600 километров, что превосходит аналогичный показатель ракеты 40H6.

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Как предполагают аналитики Military Watch, в 2027-2028 годах у России будет больше 60 зенитно-ракетных дивизионов С-400 "Триумф". Ракеты 40H6 уже широко интегрированы в существующие подразделения. В скором времени темпы производства таких изделий превысят 300 экземпляров в год. Этот факт говорит о том, что финансирование закупок средств ПВО в России на протяжении десятилетий превышало финансирование закупок самолётов тактической авиации.

Производство зенитных ракет. Фото: сайт мэра Москвы

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P.S. Всё же американцы вынуждены признавать, что Россия обладает лучшей системой противовоздушной обороны в мире. Ни одна страна не имеет ничего подобного. А всё почему? А потому что военная доктрина России всегда носила сугубо оборонительный, а не наступательный характер. В ситуации с США всё наоборот. Они, спрятавшись за "большой лужей" всегда делали ставку на развитие авиации, чтобы потом посредством неё "нести демократию" тем странам, которые богаты природными ресурсами.