Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России

Американские эксперты были вынуждены косвенно признать, что Россия обладает лучшей в мире системой ПВО
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Пусковая установка из состава ЗРК С-400 "Триумф". Фото: mil.ru

Последние недели ознаменовались необычным самолётопадом в составе Повитряных сил ВСУ. Разумеется, этот факт не укрылся от внимания западных аналитиков. Публикация, посвящённая этому явлению вышла на страницах профильного американского издания Military Watch. Американцы были вынуждены констатировать, что сочетание уникальной ракеты комплекса С-400 и самолёта А-50 повышает эффективность ПВО России.

реклама



В своём материале эксперты из США отметили, что 7 ноября 2023 года было сообщено, что Вооружённые силы России на украинском театре применили зенитно-ракетные комплексы С-400 большой дальности в связке с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) A-50. Как отметили американцы, описание нового изделия точно соответствует возможностям 40Н6. Это новая ракета, предназначенная для поражения воздушных целей на дальности до 400 километров. Ракета обладает абсолютно уникальной траекторией полёта. Она способна подниматься до экстремальных высот в ближнем космосе с последующим снижением. Такая траектория обеспечивает изделию 40Н6 абсолютно беспрецедентные возможности по уничтожению воздушных целей, находящихся за пределами прямой радиовидимости. При этом цели могут лететь на высоте всего пять метров от земли.

Самолёт ДРЛОиУ А-50У. Фото: © mil.ru

В результате, подразделения ПВО, вооружённые комплексами С-400, могут уничтожать низколетящие самолёты и крылатые ракеты на больших расстояниях. Такими возможностями не обладает ни одна система ПВО западного производства. Всё из-за кривизны земли.

реклама



Как отмечают заокеанские эксперты, несмотря на то что ракета 40Н6 была принята на вооружение в 2018 году и даже поставлялась армии Китая с 2019 года, остается неясным, проходила ли она боевые испытания до применения на Украине в начале ноября.

Отмечено, что на заключительном этапе траектории полёта 40Н6, когда расстояние от радаров самой системы С-400 велико, особенно ценным становится сопряжение ракеты с самолётом ДРЛОиУ. Приводится выдержка из сообщения агентства ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России.

Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 "Триумф" в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника.

Как отмечают американские эксперты, ракеты были выпущены на максимальные дистанции, а пораженные цели находились на высоте 1000 метров. Американцы особо обратили внимание на то, что использовались зенитные управляемые ракеты с новыми боеголовками. 

реклама



Что касается самолётов ДРЛОиУ A-50, отмечено, что данный тип используется в составе ВКС России в достаточно ограниченном количестве. Но и здесь есть нюанс. Как подметили эксперты из-за океана, российские истребители оснащаются радарами вдвое большими, чем установлены на западных самолётах. Соответственно, российские боевые самолёты обладают лучшей ситуационной осведомлённостью и могут осуществлять целеуказание для зенитных ракет.

Например, перехватчик МиГ-31 (по классификации НАТО – Foxhound) имеет самый большой радар среди всех тактических самолётов в мире. Размер радара российского перехватчика в шесть раз превышаете размер РЛС AN/APG-68, установленной на истребителе F-16. А американская РЛС была разработана для обеспечения очень высокой ситуационной осведомлённости о низколетящих целях. Соответственно, радар российского МиГа является идеальным для сопряжения со средствами ПВО большой дальности, использующими ракеты 40Н6.

Аналитики Military Watch отметили, что Россия производит больше зенитных ракет чем все страны НАТО вместе взятые. Наличие масштабного производства ракет класса "земля-воздух" позволяет России ежегодно принимать на вооружение несколько полков ЗРК С-400 наряду с производством других дальнобойных средств ПВО, таких как С-300В4 и С-500.

Сочетание мобильности, высокой ситуационной осведомлённости и большой дальности поражения позволяет системе С-400 угрожать самолётам противника на весьма обширных территориях. Российские комплексы С-400 обеспечивают широкую зональную защиту от всех видов ракетных атак, включая защиту от низколетящих гиперзвуковых ракет. Новая система С-500 значительно расширила возможности российской противовоздушной обороны. И хотя комплекс С-500 в меньшей степени оптимизирован для уничтожения низколетящих боевых самолётов, он обеспечивает оборону от межконтинентальных баллистических ракет, спутников, космических самолётов и гиперзвукового оружия. Отмечено, что дальность действия ракет системы С-500 достигает 600 километров, что превосходит аналогичный показатель ракеты 40H6.

реклама



Как предполагают аналитики Military Watch, в 2027-2028 годах у России будет больше 60 зенитно-ракетных дивизионов С-400 "Триумф". Ракеты 40H6 уже широко интегрированы в существующие подразделения. В скором времени темпы производства таких изделий превысят 300 экземпляров в год. Этот факт говорит о том, что финансирование закупок средств ПВО в России на протяжении десятилетий превышало финансирование закупок самолётов тактической авиации.

Производство зенитных ракет. Фото: сайт мэра Москвы

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

P.S. Всё же американцы вынуждены признавать, что Россия обладает лучшей системой противовоздушной обороны в мире. Ни одна страна не имеет ничего подобного. А всё почему? А потому что военная доктрина России всегда носила сугубо оборонительный, а не наступательный характер. В ситуации с США всё наоборот. Они, спрятавшись за "большой лужей" всегда делали ставку на развитие авиации, чтобы потом посредством неё "нести демократию" тем странам, которые богаты природными ресурсами.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

армия оружие ракеты пво военный с-400 вкс россии а-50 а-50у 40н6
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
10
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
15
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
68
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
12
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

М-12 «Восток» на участке от Москвы до Казани планируют открыть до конца текущего года
6
Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
10
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
21
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
2
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
10
Инсайдер разочаровался в новом дизайне упаковки GeForce RTX 4070 Ti SUPER
6
Заказавшие Ferrari сегодня, получат автомобиль не раньше середины 2026 года
5
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
1
В СВО засветился первый M1A1 Abrams – ВСУ прячет танки и не пускает в бой против российских Т-90М
1
Астрономы обнаружили семь горячих планет, которые вращаются вокруг звезды, похожей на Солнце
+
Optoma выпустила лазерный проектор для домашних развлечений и игр
1
Российская промышленность полностью обеспечивает ВС РФ современными вооружениями — Мантуров
+
Доступ к возможностям ИИ для владельцев Samsung Galaxy S24 может оказаться платным
2
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
7
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
3
Открытый полупроводниковый квантовый материал установил рекорд скорости передачи информации
3
Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+

Популярные статьи

Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
3
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
11
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
52
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
37
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 2
+
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
4
США и Япония сколачивают новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе — JAPUS
11

Сейчас обсуждают

Гвоздь
15:17
щикарный план, Трусикер одобряет
Ситуация под Авдеевкой
DTS
15:17
Зачем с электродвигателем, нужно было сделать на педальной тяге.
Группа инженеров из Вьетнама создала полноценный деревянный Tesla Cybertruck
Eppius
15:11
Да хоть 700 тысяч. Они под ружье легко могут еще 5 млн выставить. Эти потери мало что решают в ближайшей перспективе, в противном случае мы бы уже давно Киев окружили.
Во Франции раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации, где Украина потеряла 200 тыс человек
Михаил Авраменко
15:07
(навеяно классиком русской литературы) Глупый какель робко прячет танк пиндосский в Свинорейхе... Только гордый русский воин метко жгёт гранатомётом танк какловский где-то там, на Запорожье...
Drive: ВСУ прячут полученные танки Abrams
Бот_Пригожина_03081
15:06
Читал эту статью сегодня. Там указывалось, что 200 тысяч потерь всего (санитарных, безвозвратных) у хххлов за время контрнахрюка только. А 200 тысяч убитых у них было уже весной.
Во Франции раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации, где Украина потеряла 200 тыс человек
Бот_Пригожина_03081
14:53
А укроину использует "весьмир".
Россия использует загоризонтные ракеты для стрельбы из С-400 и теперь "достает" недосягаемые цели
Bearcub
14:48
QR коды какие-то особенные? Какой иностранный банк подключился? Из какой страны? Какие российские банки подключены? О чём вообще новость? Поставил 1 за новость, так как вообще ничего не понятно в стат...
К платформе оплаты по QR-коду Сбера подключился первый иностранный банк
Александр Пономарев
14:40
ой... а есть какие то проблемы со совместимостью АМД и Нвидиа? чет не заметил ни разу, так что аргумент мимо... а вот что набор просто от балды - тут согласен
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
Александр Пономарев
14:39
при текущих скоростях интернета... зачем хранить фильмы и сериалы??? скачал - посмотрел - удалил... на 14 териках найти будет дольше, чем скачать %)
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
XAM
14:31
Конечно хитрый ход. Вместо того, что бы гоняться за свинособаками их сразу подвозят к месту убоя.
Ситуация под Авдеевкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем