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crazycat21
ВСУ используют редкую машину разминирования
США передали Украине довольно редкую инженерную машину. Таких экземпляров у самих американцев немного

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M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) армии США. Фото: wikipedia.org

С момента начала Специальной военной операции коллективный Запад в качестве "помощи" передал Украине огромное количество бронетехники, в том числе и тяжёлой. Многие из этих переданных экземпляров уже превращены в металлолом. Британские "Челленджеры" и немецкие "Леопарды" наглядно продемонстрировали свои способности к горению. Для полного комплекта ещё не хватает американских танков "Абрамс". Хотя Штаты заявили, что их боевые машины уже на территории незалежной.

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Но тяжёлая бронетехника – это не только танки. На танковых шасси строят всевозможную вспомогательную технику: бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ), танковые мостоукладчики, инженерные машины разграждения, машины разминирования.

Одну из таких заметили у ВСУ. Как сообщил профильный портал Bulgarian Military, украинские военные имеют на вооружении американскую штурмовую машину M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV). И построена эта машина на шасси американского основного танка Abrams.

На факт наличия в строю ВСУ такой техники никто бы не обратили внимания, если бы не Зеленский. Он поздравлял своих военных с Днём ракетных войск и артиллерии и Днём инженерных войск ВСУ. За его спиной как раз и была выставлена M1150 Assault Breacher Vehicle.

Фото: Телеграм-канал Зеленского

Самое интересное это то, что о фактах передачи такой машины Украине нигде не сообщалось. Ещё летом проходила информация о том, что украинские военные очень просили такую технику, но им было отказано.

Предполагается, что M1150 ABV была передана вместе с американскими танками Abrams. 

Инженерная машина оснащена специальным минным плугом и системой дистанционного разминирования M58 MICLIC. Последняя по сути является аналогом советской реактивной установки разминирования УР-77 "Метеорит". Американская машина разминирования за один залп может проделать в минном поле проход длиной до 150 метров.

Скриншот видео

Фактически ВСУ стали обладателями редкой техники. Даже непонятно, как американцы не пожадничали. Согласно данным, имеющимся в свободном доступе, армия США изначально располагала всего 149 машинами разминирования M1150 Breaker Vehicles при первоначальном заказе на 187 единиц. Данная техника была заказана специально для операций сухопутных войск в Афганистане.

Согласно данным Bulgarian Military, в настоящий момент в наличии армии США осталось от 30 до 50 таких инженерных машин.

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Если M1150 Breaker Vehicles уже "засветилась", то где-то рядом с ней и американские танки Abrams. И их в скором времени ждёт та же судьба, что и немецкие Leopard 2.

#новости #техника #армия #оружие #танки #abrams #военный #м1150 abv
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