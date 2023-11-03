Замглавы Совбеза России точно назвал причины, которые могут подтолкнуть Варшаву к вводу войск на Украину

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС



Польша чуть ли не первой стала оказывать помощь незалежной, после того как Россия начала Специальную военную операцию на сопредельной территории. Помимо непосредственных поставок вооружения советского образца Варшава "помогла" ещё и своими бойцами. Ни для кого не является секретом то, что в рядах ВСУ сражаются польские наёмники. И, вероятно, многие из них являются "бывшими" кадровыми военнослужащими войска Польского. Об этом свидетельствуют публикации в польской прессе, в которых говорилось, что сгинувших на чужбине поляков дома хоронили на военно-мемориальных кладбищах. Хотя польское законодательство официально запрещает наёмничество, но иногда можно. Если разрешит МВД Польши.

Какая выгода у Польши?

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Во-первых, утилизация старого вооружения и возможность приобретения по удобной цене нового. Деньги? Так, вероятно, старшие "товарищи" из-за океана помогут. То есть на первый план выходят меркантильные интересы Варшавы.

Во-вторых, между ещё весной 2022 года польский президент Дуда и Зеленский пытались заключить некое соглашение, согласно которому поляки на территории Украины будут иметь такие же права, как и сами украинцы. Дуда договорился даже до того, что заявил, что между двумя странами скоро не будет границ. Только что-то пошло не так... Верховная рада все же приняла закон об особом статусе поляков, но по сути это отзеркаленная карта поляка для украинцев. Но попытка со стороны Варшавы всё же была. И здесь явно прослеживается меркантильный интерес польских элит.

Это всё к чему? А к тому, что многие задаются вопросом введёт или не введёт свои войска на территорию незалежной? Если да, то при каких условиях? Наиболее развёрнуто на эти вопросы ответил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для "Российской газеты".

По мнению Дмитрия Анатольевича, самым главным и самым болезненным для польских элит является территориальный вопрос. Для поляков потеря восточных земель – чудовищная несправедливость. Но, как говорит сам политик, на самом деле речь идёт об обычной геополитической корысти Варшавы. В настоящее время большая часть польского общества просто "заряжено" русофобией. И в этих обстоятельствах польский социум будет активно подталкивать своих политиков к вводу войск на территорию Украины.

Также Медведев отметил, что несмотря на лицемерные заявления Варшавы, польский и украинские народы никогда не станут братскими.

Отношение польских панов к обычным украинцам как к бездарным холопам — часть внутрипольского интеллектуального консенсуса.

А ещё Дмитрий Медведев отметил, что Украина для Польши – всего лишь разменная монета в геополитической игре против России.

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Итак, геополитическая корысть и русофобские настроения могут заставить Польшу ввести войска на Украину. Это если по Медведеву. Сюда можно добавить и просто корысть. Ведь не зря когда-то премьер-министр Великобритании назвал Польшу "гиеной Европы".