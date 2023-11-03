Strv 103. Фото из открытых источниковШведы традиционно умеют делать военную технику, только получается она у них какая-до довольно специфическая на вид, самобытная. Наглядным примером являются шведские корветы типа "Висбю", с боевыми самолётами та же история ("Вигген"). Аналогичная картина и с танками.

Шведы сумели построить танк, который удивил мир своими техническими решениями. И не только построить, но и запустить в серийное производство и принять на вооружение. Называется эта боевая машина Stridsvagn 103 (Strv 103) или "S-танк" (шведский танк, прим.).

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Танк Strv 103, 2013 год. Фото: Jorchr / commons.wikimedia.org

Необходимо отметить, что с бронетанковой промышленностью у шведов до последнего времени было всегда всё в порядке. Первые свои наработки в области танкостроения они приобрели ещё в 1920-е годы вместе с немцами, которым по условиям Версальского мира было запрещено иметь танки и вести разработки в этой области. Немецкие власти нашли выход, и их конструкторы обосновались при предприятиях нейтральной Швеции. В общем, перед Второй мировой войной шведские заводы выпустили немало весьма приличных по тем временам образцов танков.

Вторая мировая война закончилась. Бывшие партнёры по совместному проектированию танков остались не удел. В первые послевоенные годы Швеция не вела разработку новых танков. Но суверенитет и нейтралитет надо было как-то защищать.

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Танк Strv 103, 2013 год. Фото: Jorchr / commons.wikimedia.org

В начале 50-х годов шведские власти закупили у Великобритании 350 танков "Центурион" Mk.3 с пушками калибров 83 и 105 миллиметров. Но в Швеции справедливо решили, что британские боевые машины не совсем подходят под требования шведской армии.

Военно-политическое руководство Швеции исходило из того, что страна имеет довольно приличную по площади территорию с протяжёнными границами и малым населением. Поэтому новый танк должен был стать одним из ключевых элементов обороны южных районов государства и побережья Балтийского моря.

Согласно выданному техническому заданию, новый шведский танк должен был иметь лучшую броневую защиту по сравнению с британским "Центурионом", его огневая мощь должна была быть существенно выше. Разумеется, немалое внимание уделялось и подвижности боевой машины. Она должна была быть не хуже, чем у лучших мировых образцов. Согласно заданию и был разработан проект танка Strv.103.

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В 1961 году фирма "Бофорс" представила два опытных образца нового танка. Начались доработки, после завершения которых новая боевая машина была принята на вооружение шведской армии. Произошло это в 1966 году. Окончательная доводка танка производилась до 1973 года.

Танк Strv 103 с противокумулятивным экраном, ориентировочно 1965-1968 гг. Фото: commons.wikimedia.org

Примечательно, что танк изначально проектировался плавающим. Форсирование водных преград было возможно после недолгой предварительной подготовки. Но главной "фишкой" танка стала его безбашенная компоновка. Танковая пушка калибра 105 мм и два 7,62-мм пулемёта были неподвижно вмонтированы в лобовой броневой лист. Такое решение, касающееся пушки, позволило оснастить машину простейшим автоматом заряжания. В результате скорострельность пушки достигла фантастических 15 выстрелов в минуту.

Наведение орудия по горизонтали осуществлялось поворотом всей боевой машины. При этом Strv 103 мог развернуться на 90 градусов всего за 2 секунды. Невероятная подвижность! Вертикальное наведение пушки в диапазоне от -10 до +12 градусов осуществлялось за счёт гидропневматической подвески. S-танк мог "приседать" на переднюю или кормовую части в зависимость от необходимости.

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Гидропневматическая подвеска танка Strv 103 в действии. Фото: Jorchr / commons.wikimedia.org

Экипаж танка состоял из трёх человек: командира, механика-водителя и наводчика. Но при необходимости вести огонь из пушки или пулемётов мог всего лишь один человек – механик-водитель. И делать это он мог прямо на ходу, управляя танком. Всё из-за неподвижного закрепления вооружения и наличия автомата заряжания пушки.

В качестве дополнительного вооружения использовался третий пулемёт Ksp 58 калибра 7,62 миллиметра, установленный на командирском люке.

Бронирование S-танка на первый взгляд было достаточно слабым. Толщина броневых листов составляла от 20 мм (борта) до 60 мм (лобовой лист). Но живучесть машины призваны были обеспечить переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения, большой угол наклона лобового бронелиста, бульдозерный отвал в передней части, а так же небольшая высота самой боевой машины. Последняя составляла всего 1,9 метра. Дополнительную противокумулятивную защиту бортов обеспечивали 18 навесных топливных канистр, расположенных по 9 штук на каждом борту.

Танк Strv 103, хорошо видны дополнительные канистры для топлива, прикрывающие борт. Фото: Jorchr / commons.wikimedia.org

Танк Strv 103 производился по 1971 год включительно. Всего было впущено 335 таких боевых машины. На экспорт танк не поставлялся. С вооружения шведской армии Strv 103 стали снимать только в 1997 году. Фактически 30 лет боевой службы. Это говорит только о достоинствах S-танка.

Однако вместе с достоинствами у Strv 103 был целый ряд недостатков.

Во-первых, отсутствие поворотной башни требовало доворота всего танка в случае появления противника на флангах. Тогда экипаж танка был вынужден подставлять борт под удар противника.

Во-вторых, машина имела достаточно сложную ходовую часть. В случае её повреждения танк становился совсем беспомощным. Ни вести огонь, ни уехать из-под огня противника он просто бы не смог.

В-третьих, танк был оснащён сложной в обслуживании двухдвигательной силовой установкой, состоящей из дизеля K-60 мощностью 240 л.с. и газотурбинного двигателя Boeing 502 мощностью 330 л.с. Двигатели можно было эксплуатировать как вместе, так и по раздельности. Такая силовая установка с одной стороны является плюсом, с другой стороны – минусом. Газотурбинный двигатель в полевых условиях не отремонтировать.

В-четвертых, со временем броневая защита танка перестала отвечать реалиям. Шведский танк по защищённости стал сильно уступать основным боевым танкам, появившимся в 1970-х годах. Да и пушка танка тоже оказалась слабой.

В-пятых, Strv 103 был очень дорогим как в производстве, так и в эксплуатации.

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Да и вообще непонятно, почему шведы назвали свою боевую машину танком? По всем общепринятым канонам Strv 103 является противотанковой САУ или истребителем танков.