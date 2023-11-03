Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
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Шведы традиционно умеют делать военную технику, только получается она у них какая-до довольно специфическая на вид, самобытная. Наглядным примером являются шведские корветы типа "Висбю", с боевыми самолётами та же история ("Вигген"). Аналогичная картина и с танками.
Шведы сумели построить танк, который удивил мир своими техническими решениями. И не только построить, но и запустить в серийное производство и принять на вооружение. Называется эта боевая машина Stridsvagn 103 (Strv 103) или "S-танк" (шведский танк, прим.).
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Необходимо отметить, что с бронетанковой промышленностью у шведов до последнего времени было всегда всё в порядке. Первые свои наработки в области танкостроения они приобрели ещё в 1920-е годы вместе с немцами, которым по условиям Версальского мира было запрещено иметь танки и вести разработки в этой области. Немецкие власти нашли выход, и их конструкторы обосновались при предприятиях нейтральной Швеции. В общем, перед Второй мировой войной шведские заводы выпустили немало весьма приличных по тем временам образцов танков.
Вторая мировая война закончилась. Бывшие партнёры по совместному проектированию танков остались не удел. В первые послевоенные годы Швеция не вела разработку новых танков. Но суверенитет и нейтралитет надо было как-то защищать.
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В начале 50-х годов шведские власти закупили у Великобритании 350 танков "Центурион" Mk.3 с пушками калибров 83 и 105 миллиметров. Но в Швеции справедливо решили, что британские боевые машины не совсем подходят под требования шведской армии.
Военно-политическое руководство Швеции исходило из того, что страна имеет довольно приличную по площади территорию с протяжёнными границами и малым населением. Поэтому новый танк должен был стать одним из ключевых элементов обороны южных районов государства и побережья Балтийского моря.
Согласно выданному техническому заданию, новый шведский танк должен был иметь лучшую броневую защиту по сравнению с британским "Центурионом", его огневая мощь должна была быть существенно выше. Разумеется, немалое внимание уделялось и подвижности боевой машины. Она должна была быть не хуже, чем у лучших мировых образцов. Согласно заданию и был разработан проект танка Strv.103.
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В 1961 году фирма "Бофорс" представила два опытных образца нового танка. Начались доработки, после завершения которых новая боевая машина была принята на вооружение шведской армии. Произошло это в 1966 году. Окончательная доводка танка производилась до 1973 года.
Примечательно, что танк изначально проектировался плавающим. Форсирование водных преград было возможно после недолгой предварительной подготовки. Но главной "фишкой" танка стала его безбашенная компоновка. Танковая пушка калибра 105 мм и два 7,62-мм пулемёта были неподвижно вмонтированы в лобовой броневой лист. Такое решение, касающееся пушки, позволило оснастить машину простейшим автоматом заряжания. В результате скорострельность пушки достигла фантастических 15 выстрелов в минуту.
Наведение орудия по горизонтали осуществлялось поворотом всей боевой машины. При этом Strv 103 мог развернуться на 90 градусов всего за 2 секунды. Невероятная подвижность! Вертикальное наведение пушки в диапазоне от -10 до +12 градусов осуществлялось за счёт гидропневматической подвески. S-танк мог "приседать" на переднюю или кормовую части в зависимость от необходимости.
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Экипаж танка состоял из трёх человек: командира, механика-водителя и наводчика. Но при необходимости вести огонь из пушки или пулемётов мог всего лишь один человек – механик-водитель. И делать это он мог прямо на ходу, управляя танком. Всё из-за неподвижного закрепления вооружения и наличия автомата заряжания пушки.
В качестве дополнительного вооружения использовался третий пулемёт Ksp 58 калибра 7,62 миллиметра, установленный на командирском люке.
Бронирование S-танка на первый взгляд было достаточно слабым. Толщина броневых листов составляла от 20 мм (борта) до 60 мм (лобовой лист). Но живучесть машины призваны были обеспечить переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения, большой угол наклона лобового бронелиста, бульдозерный отвал в передней части, а так же небольшая высота самой боевой машины. Последняя составляла всего 1,9 метра. Дополнительную противокумулятивную защиту бортов обеспечивали 18 навесных топливных канистр, расположенных по 9 штук на каждом борту.
Танк Strv 103 производился по 1971 год включительно. Всего было впущено 335 таких боевых машины. На экспорт танк не поставлялся. С вооружения шведской армии Strv 103 стали снимать только в 1997 году. Фактически 30 лет боевой службы. Это говорит только о достоинствах S-танка.
Однако вместе с достоинствами у Strv 103 был целый ряд недостатков.
Во-первых, отсутствие поворотной башни требовало доворота всего танка в случае появления противника на флангах. Тогда экипаж танка был вынужден подставлять борт под удар противника.
Во-вторых, машина имела достаточно сложную ходовую часть. В случае её повреждения танк становился совсем беспомощным. Ни вести огонь, ни уехать из-под огня противника он просто бы не смог.
В-третьих, танк был оснащён сложной в обслуживании двухдвигательной силовой установкой, состоящей из дизеля K-60 мощностью 240 л.с. и газотурбинного двигателя Boeing 502 мощностью 330 л.с. Двигатели можно было эксплуатировать как вместе, так и по раздельности. Такая силовая установка с одной стороны является плюсом, с другой стороны – минусом. Газотурбинный двигатель в полевых условиях не отремонтировать.
В-четвертых, со временем броневая защита танка перестала отвечать реалиям. Шведский танк по защищённости стал сильно уступать основным боевым танкам, появившимся в 1970-х годах. Да и пушка танка тоже оказалась слабой.
В-пятых, Strv 103 был очень дорогим как в производстве, так и в эксплуатации.
Да и вообще непонятно, почему шведы назвали свою боевую машину танком? По всем общепринятым канонам Strv 103 является противотанковой САУ или истребителем танков.
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