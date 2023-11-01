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Military Watch: силы США на Ближнем Востоке, в Европе и Азии уязвимы из-за дефицита ПВО

Эксперты из США проанализировали состояние американской противовоздушной обороны
[ ] для раздела Блоги
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ЗРК Patriot. Фото из открытых источников

Вся военная доктрина американцев на протяжении многих десятилетий основывалась на том, что к ним, спрятавшимся за огромной "лужей" ничего не прилетит. Даже во время Второй мировой войны территория США подверглась бомбардировке лишь один раз. Конечно, если это можно назвать бомбардировкой. Японский гидросамолёт, поднявшийся с борта подводной лодки у берегов Америки, сбросил пару "зажигалок". И то практически безрезультатно. 

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Вероятно, по этому американцы традиционно не уделяют должного внимания противовоздушной обороне. Разбомбить кого-нибудь под предлогом внедрения "демократии" – это легко. Прикрыть себя нормально с воздуха – как-то не очень...С другой стороны, возможно это и к лучшему, поскольку в настоящее время самые лучшие системы ПВО и ПРО выпускает Россия.

Довольно любопытный материал, посвящённый американской противовоздушной обороне был опубликован на страницах профильного издания Military Watch. В своей публикации американские эксперты прямо говорят, что дефицит ПВО делает уязвимыми силы США на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Европе. 

Как заявили эксперты, растущее участие Штатов в боевых действиях между Израилем и палестинскими группировками, развёртывание новых систем ПВО на Ближнем Востоке в рамках расширения военного присутствия в регионе выявили серьёзные проблемы американской ПВО во всех уголках земного шара. Главная проблема – это нехватка этих самых средств ПВО. И вряд ли она будет решена в скором времени из-за нехватки производственных мощностей.

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США полагаются на наземные системы противовоздушной обороны не только при выполнении своих обязательств на Ближнем Востоке, но и на других театрах. Особенно это актуально для Восточной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В первом случае американские вооруженные силы сталкиваются с крупными ракетными арсеналами России, а во втором с ракетными арсеналами России, Китая и Северной Кореи вместе взятыми.

Это означает, что переброска дополнительных систем ПВО на Ближний Восток вызовет дисбаланс сил в других регионах. А Китай, Северная Корея, Россия и Иран во всех отчётах Пентагона фигурируют как "великие враги Америки". И все четыре страны постоянно совершенствуют свои ракетные технологии. В то же время темпы, в которых США работают над выстраиванием новой системы ПВО, очень медленные.

Усилив собственные и союзные силы на Ближнем Востоке, армия США развернула два из своих 15 передовых батальонов зенитных систем ПВО. Есть ещё два учебных батальона. Ещё четыре аналогичных батальона развёрнуты в Германии, Японии и Южной Корее. Передача систем ПВО "Пэтриот" Украине, часть из которых была уничтожена, ещё больше истощила американский арсенал. В то же время истощение противовоздушной обороны Украины, основанной на системах советского образца, выявило необходимость в поставках новых систем "Пэтриот".

Фото: Армия США

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Каждый батальон "Пэтриот" структурно состоит из штаба, трёх-пяти огневых батарей (до восьми пусковых установок в каждой), радара AN/MPQ-65, средств связи и другого вспомогательного оборудования.

На ЗРК Patriot особо полагаются из-за полного отсутствия аналогичных западных систем, способных обеспечить сопоставимую защиту от тактических баллистических ракет малой дальности. Такие ракеты имеются в очень больших количествах не только у "великих врагов Америки", но и у меньших противников, таких как Сирия, Белоруссия, Алжир и ливанское движение "Хезболла".

Уязвимость объектов США для атак ракетами малой дальности была наглядно продемонстрирована в январе 2020 года. Тогда Иран нанёс ограниченный ракетный удар по американской базе на территории Ирака. Тогда погибло 109 американских военнослужащих. Сирия также использовала ракеты малой дальности для нанесения ударов по нефтедобывающим объектам на севере-востоке страны, находящимся под контролем Турции. Возможность таких ударов по северо-западным районам Сирии (находятся под контролем США), в которых масштабы хищения нефти значительно выше, неоднократно обсуждалась. Размер сирийского арсенала представляет для Америки беспрецедентную угрозу. Тем не менее, сирийский и даже иранские арсеналы затмеваются тем, что имеется в наличии у России, Китая и КНДР. Соответственно, как считают американские эксперты, перенаправление "Пэтриотов" на Ближний Восток делает американские силы в Юго-Восточной Азии и Восточной Европе более уязвимыми. 

Эксперты издания отметили, что Россия не только продолжает выпускать ракеты "воздух-поверхность" в объёмах, превышающих объёмы выпуска США, но и с начала 2022 года многократно нарастила выпуск совершенных баллистических ракет для ОТРК "Искандер". И это ещё увеличило давление на системы ПВО в Европе и Северо-Восточной Азии. 

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Три главных противника США всё чащё принимают на вооружение ракеты, которые, как считается, выходят за рамки возможностей комплекса "Пэтриот". Это корейский KN-23, российский "Искандер", китайский гиперзвуковой планирующий аппарат DF-17.

THAAD. Фото из открытых источников

Специалисты Military Watch отметили, что у США есть ещё система THAAD. Это значительно более дорогое оружие, предназначенное для уничтожения ракет на больших расстояниях и высотах. Но на вооружении только семь таких комплексов, а поставки идут медленными темпами. Поэтому потеря такой системы станет серьёзным ударом и сильно ограничит возможности армии при реагировании на более широкий спектр угроз. Кроме того, эффективность развёртывания системы THAAD за пределами США всё чаще подвергается сомнению.

В общем, американцы сами признались, что с дальнобойной ПВО/ПРО у них всё не очень хорошо. Кстати, в своём материале они честно сказали, что "Пэтриот", в отличие от российских, китайских и корейских систем ПВО, не может вести круговой обстрел целей. А ещё они признались, что продолжают воровать нефть в Сирии.

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