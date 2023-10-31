Шведский танк Strv 122. Источник фото: Pinteres

Одним из элементов военной "помощи", которую коллективный Запад предоставлял незалежной, стали поставки тяжёлой бронетехники, а именно основных боевых танков. Но сколько танков не давай, на них всегда найдутся эффективные противотанковые средства. "Неубиваемых" танков не бывает.

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Отечественные телеграм-каналы облетела новость о том, что бойцам российской армии удалось уничтожить ещё один танк Leopard 2A5, точнее его шведскую модификацию Strv 122. Как говорится в сообщении, всего таких танков было два, но второму импортному "кошаку" всё же удалось убежать.

Разумеется, что данный факт не укрылся и от западного экспертного сообщества. Публикация на эту тему появилась на страницах журнала Forbes. Автором материала является уже всем известный обозреватель Дэвид Экс. Данный эксперт, никогда не замеченный в любви к нашей стране, констатирует, что Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами.

Как говорится в материале, украинская армия потеряла ещё один танк Leopard 2 (Strv 122), после того как он угодил в ракетную засаду. Произошло это во время атаки 21-й механизированной бригады ВСУ на российские позиции в понедельник или чуть ранее.

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Как констатирует г-н Экс, итоговые потери "Леопардов 2" за неделю составили шесть машин (или около того). А если добавить к ним ещё шесть аналогичных машин, которые армия России уничтожила на прошлой недели, то суммарные потери ВСУ составляют целую дюжину танков немецкого образца. Всего же западные союзники предоставили незалежной 71 машину данного типа.

Таким образом, Украина уже потеряла практически пятую часть своих танков Leopard 2. Конечно, Германия пообещала предоставить ещё 14 танков в версии Leopard 2A4, но они прибудут лишь в следующем году. А русские выбивают современные танки с "ужасающей" скоростью.

Strv 122. Фото: Армия Швеции

Как отмечает американский аналитик, уничтожение Strv 122 противоречило последним тенденциям. Большинство потерь "Леопардов 2" произошло в результате подрывов на минах и атак дронов-камикадзе. Что касается Strv 122, то он стал жертвой опытной команды, запустившей тяжёлую противотанковую ракету. Возможно это был ракета ПТРК "Корнет".

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Ракетная засада была организована на пару Strv 122, среди белого дня атаковавшую российские позиции у села Орлянское на границе Харьковской области и ЛНР. Российский беспилотник обнаружил танки, поэтому расчёт ПТРК успел прицелиться и выстрелить.

Как показывает воздушный объективный контроль, противотанковая ракета попала в заднюю часть башни 69-тонного танка. Попала именно в то место, где храниться большая часть боекомплекта для 120-мм пушки. Боеприпасы находятся в специальном отсеке, внутренняя дверца которого бронированная, а внешние панели более хрупкие. Таким образом, если после попадания происходит детонация боеприпасов, то взрывная волна направляется наружу, а не внутрь башни. Такие противовыбросовые панели являются стандартными для большинства западных танков.

После прямого попадания ракеты экипажу танка удалось уцелеть. Все четыре человека выбрались из машины и пешком убрались по той же дороге, откуда перед этим приехали.

Как отметил Дэвид Экс, 21-я механизированная бригада является единственным соединением ВСУ, на вооружении которого стоят (стояли) танки Strv 122. Все 10 боевых машин данного типа, поставленные Швецией, достались именно этой бригаде. Поэтому нельзя исключать, что все эти танки уже потеряны.

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Бригада вела преимущественно оборонительные действия в Кременском лесу. Но были и локальные контратаки. Поэтому танковая рота бригады уже столкнулась с неприятностями. В сентябре пара её танков попала на минное поле, а потом "поймала" несколько дронов-камикадзе.

По мнению американского аналитика, инженерам удалось восстановить по крайней мере один Strv 122 (возможно, оба). Когда в начале октября Зеленский прибыл в тыл 21-й бригады, там находился один из повреждённых Strv 122.

То что танк подлежит восстановлению, не должно вызывать удивления. Шведы усилили башню базового Leopard 2A5 cлоем композитной брони. Такое решение обеспечивает дополнительную защиту от атак небольших дронов-камикадзе, боевая нагрузка которых не превышает 1 кг.

Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) намного тяжелее. Ракета комплекса "Корнет" способна пробить броню толщиной 1000 мм с большого расстояния. Даже Strv 122, который является одним из самых защищённых танков в мире, не устоит.

Полная потеря Strv 122 является весьма болезненным ударом для 21-й механизированной бригады. Она, вероятно, имеет в своём составе всего одну танковую роту, в отличие от других соединений ВСУ. В других механизированных бригадах по три танковых роты (танковый батальон).

Как отметил аналитик Forbes, Швеция больше не намерена передавать Украине свои Strv 122, поскольку изначально в шведской армии было всего 120 таких танков. Поэтому танковому подразделению 21-й бригады придётся осваивать другой тип танка, который обеспечит гораздо меньшую защиту.

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P.S. Действительно, шведский вариант "Леопарда" весьма неплохо защищён, но и это не помогает. Так же как и ремни безопасности, которыми оснащены рабочие места экипажа танка.