ВСУ теряют всё больше "Леопардов", поэтому вынуждены довольствоваться слегка модернизированными танками советского образца

Модернизированный танк Т-72EA. Источник фото: armadninoviny.cz

Когда-то страны коллективного Запада сформировали так называемую танковую коалицию для оказания военной "помощи" Украине. Сначала страны Запада передавали технику исключительно советского производства, затем дошла очередь и до ОБТ западного образца.

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Первой передала свои танки Challenger 2 Великобритания. Но передача носила исключительно символический характер, и была произведена для того, чтобы европейские союзники по НАТО расщедрились на свои танки Leopard 2 немецкого производства. Считалось, что именно эти машины способны помочь Украине в "контрнаступе" и внести перелом в ход СВО.

Однако ход событий наглядно продемонстрировал, что "неубиваемых" танков не бывает. Одинаково хорошо горят и британские "Челленджеры", и немецкие "Леопарды". Цифра потерь последних постоянно растёт. И будет расти.

Дэвид Экс, военный обозреватель журнала Forbes, в своей очередной публикации честно признался, что Украина возвращается к старым Т-72 из больших потерь танков Leopard 2.

Как заявил эксперт, западные союзники нашли вариант, как в очередной раз "помочь" Украине. Они решили заплатить чешской фирме CSG Defense за то, чтобы она взяла старые танки Т-72М советской разработки ещё 1980-х годов, заменила на них двигатели и часть электроники, а также установила динамическую броню, переименовала эти машины в Т-72ЕA и отправила в незалежную.

Ранее Дании пообещала предать Украине не менее 15 танков Т-72EA в рамках пакета помощи стоимостью 520 миллионов долларов. Этот пакет также включает боевые машины пехоты БМП-2, инженерные машины, беспилотники и боеприпасы.

Всего страны Запада обязались поставить на Украину 105 основных боевых танков Т-72ЕА. Ранее США и Нидерланды внесли свой вклад в модернизацию 90 таких боевых машин.

Как отмечает Дэвид Экс, 47-тоннный Т-72ЕА – не лучший танк на вооружении Украины. Но это ещё и не самое худшее решение. Преимущество данного типа заключается в его "доступности", в то время когда у Украины не хватает танков для восполнения боевых потерь. Страны бывшего Варшавского договора имеют на хранении сотни старых танков Т-72М, каждый из которых является кандидатом на модернизацию до версии Т-72ЕА.

В ходе модернизации старый 780-сильный дизельный двигатель заменяется на 840-сильную модель, устанавливаются новые радиостанции и современный тепловизор, а также добавляются слои динамической брони.

При этом сам эксперт отмечает, что российский Т-72Б3 и польский PT-91 имеют лучшие оптику и систему управления огнём.

Также отмечено, что поставки Т-72 из Чехии и Польши помогают Украине компенсировать скудную партию танков Leopard 2 (71 машина), поставленных из Европы. Как подмечает Экс, ВСУ уже потеряли как минимум 11 танков Leopard 2.

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В данном случае необходимо отметить, что первоначально обещанных 105 танков Т-72ЕА с учётом протяжённости линии боевого соприкосновения – это капля в море. Кроме того, даже процесс модернизации потребует времени, и довольно длительного. А ВПК Чехии уже не тот, что был раньше. С учётом регулярных потерь ВСУ эти танки годятся только на роль временной "заплатки" на отдельных участках фронта. Ко всему прочему, российская армия получает всё больше FPV-дронов и беспилотников-камикадзе "Ланцет". Поэтому даже у модернизированных танков Т-72ЕА практически нет шансов.