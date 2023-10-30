Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
ВСУ теряют всё больше "Леопардов", поэтому вынуждены довольствоваться слегка модернизированными танками советского образца

реклама

Модернизированный танк Т-72EA. Источник фото: armadninoviny.cz

Когда-то страны коллективного Запада сформировали так называемую танковую коалицию для оказания военной "помощи" Украине. Сначала страны Запада передавали технику исключительно советского производства, затем дошла очередь и до ОБТ западного образца. 

реклама

Первой передала свои танки Challenger 2 Великобритания. Но передача носила исключительно символический характер, и была произведена для того, чтобы европейские союзники по НАТО расщедрились на свои танки Leopard 2 немецкого производства. Считалось, что именно эти машины способны помочь Украине в "контрнаступе" и внести перелом в ход СВО.

Однако ход событий наглядно продемонстрировал, что "неубиваемых" танков не бывает. Одинаково хорошо горят и британские "Челленджеры", и немецкие "Леопарды". Цифра потерь последних постоянно растёт. И будет расти. 

Дэвид Экс, военный обозреватель журнала Forbes, в своей очередной публикации честно признался, что Украина возвращается к старым Т-72 из больших потерь танков Leopard 2.

Как заявил эксперт, западные союзники нашли вариант, как в очередной раз "помочь" Украине. Они решили заплатить чешской фирме CSG Defense за то, чтобы она взяла старые танки Т-72М советской разработки ещё 1980-х годов, заменила на них двигатели и часть электроники, а также установила динамическую броню, переименовала эти машины в Т-72ЕA и отправила в незалежную.

Ранее Дании пообещала предать Украине не менее 15 танков Т-72EA в рамках пакета помощи стоимостью 520 миллионов долларов. Этот пакет также включает боевые машины пехоты БМП-2, инженерные машины, беспилотники и боеприпасы.

Всего страны Запада обязались поставить на Украину 105 основных боевых танков Т-72ЕА. Ранее США и Нидерланды внесли свой вклад в модернизацию 90 таких боевых машин.

Как отмечает Дэвид Экс, 47-тоннный Т-72ЕА – не лучший танк на вооружении Украины. Но это ещё и не самое худшее решение. Преимущество данного типа заключается в его "доступности", в то время когда у Украины не хватает танков для восполнения боевых потерь. Страны бывшего Варшавского договора имеют на хранении сотни старых танков Т-72М, каждый из которых является кандидатом на модернизацию до версии Т-72ЕА.

В ходе модернизации старый 780-сильный дизельный двигатель заменяется на 840-сильную модель, устанавливаются новые радиостанции и современный тепловизор, а также добавляются слои динамической брони.

При этом сам эксперт отмечает, что российский Т-72Б3 и польский PT-91 имеют лучшие оптику и систему управления огнём.

Также отмечено, что поставки Т-72 из Чехии и Польши помогают Украине компенсировать скудную партию танков Leopard 2 (71 машина), поставленных из Европы. Как подмечает Экс, ВСУ уже потеряли как минимум 11 танков Leopard 2.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В данном случае необходимо отметить, что первоначально обещанных 105 танков Т-72ЕА с учётом протяжённости линии боевого соприкосновения – это капля в море. Кроме того, даже процесс модернизации потребует времени, и довольно длительного. А ВПК Чехии уже не тот, что был раньше. С учётом регулярных потерь ВСУ эти танки годятся только на роль временной "заплатки" на отдельных участках фронта. Ко всему прочему, российская армия получает всё больше FPV-дронов и беспилотников-камикадзе "Ланцет". Поэтому даже у модернизированных танков Т-72ЕА практически нет шансов. 

#техника #армия #оружие #танки #leopard 2 #военный #т-72 #конфликты #леопард 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Залужный требует срочно созвать ставку и вывести группировку ВСУ из Авдеевки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
53
Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
1
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
4
Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
+
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
Участники CW ITP рассказали, какое вооружение появится у истребителей 6-го поколения
+
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
5
В России создали технологию, позволяющую одновременно контролировать до 500 000 дронов
+
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
Показан компьютер с восемью картами NVIDIA RTX и двумя процессорами AMD EPYC за 135 тыс. долларов
11
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
20
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
ТГ-канал "Русская весна": Падение Авдеевки не за горами и ВСУ морально готовятся к этому
4
Южнокорейский концерн продемонстрировал новую перспективную БМП AS-21 Redback
2
Defense News: США создадут новую ядерную бомбу
5
GTA 6 получит инновационную систему анимаций, затрагивающую весь игровой мир, в том числе NPC
1

Популярные статьи

Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
5
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
2
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
5
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
70
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
20
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
100
О прообразе американского самолёта-разведчика SR-71, спроектированный в СССР
3
AAD10 – элитный отряд швейцарской армии
1

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
14:10
"Внутри автобуса кричали дети, одна девочка пострадала от попавшего в нее осколка стекла. Я не знаю, израильтянка она или местная. Было страшно. Автобус пытался уйти от толпы, постоянно разворачивался...
МВД: задержаны 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Truth Sееker
14:10
Израильские СМИ утром в понедельник публикуют рассказы очевидцев, летевших рейсом авиакомпании Red Wings из Тель-Авива в Махачкалу. Портал Ynet приводит рассказ (https://www.ynet.co.il/news/article/b1...
МВД: задержаны 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Бот_Пригожина_03081
14:09
Те хххлы, что попадут в котёл, а затем в плен - те с высокой долей вероятности вернутся после войны на свою Хатаскрайнию. Если их выведут, то с большой вероятностью они будут либо убиты, либо покалече...
Мощности SK hynix по выпуску памяти HBM3 заняты на весь следующий год
Truth Sееker
14:08
И это ведь не конец
МВД: задержаны 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Александр
14:08
Надеюсь что в России такой ху... никогда не будет. Кстати где то с 40 сек. видео не про вас, любителей гейропы? Если чё, уточняю сразу - это немецкий цирк.))) https://www.youtube.com/watch?v=tvZuFLIcd...
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
VermeeY
14:08
Ставим мне палец вверх. Кто поставит палец вниз - тому по репе дам.
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает 0 FPS на минималках
Гвоздь
14:08
Вот скажи, к чему ты этот скрин выдал другому человеку? Я пытаюсь понять твою логику, честно. Но её нет у тебя, нигде, не в одном твоём посте. Ты сумасшедший?
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Чaтo-Б0t
14:06
Сначала этот недоИИ пусть попытается заменить киссинджеров. А уж потом, спустя многие годы и десятилетия доработки он и до людей дорастёт может быть.
Генри Киссинджер: Искусственный интеллект заменит людей в течение пяти лет
si-cat
14:05
Уржёссси 🤣🤣🤣
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
Артём Николаев
14:04
Может быть это часть плана. Добрый и злой полицейский. Даже на гораздо более низких уровнях ты уже не можешь болтать что в голову взбредёт.
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем