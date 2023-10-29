Эксперты индийско-канадского издания отметили возросшую эффективность российского беспилотника

Момент пикирования "Ланцета" на САУ "Дана". Скриншот с видео канала "Повёрнутые на войне"

Ещё пару лет назад о российском беспилотнике-камикадзе "Ланцет" было известно лишь достаточно ограниченному кругу лиц. Но в настоящий момент этот барражирующий боеприпас стал одним из самых лучших в своём классе. И самым результативным.

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Кроме того, согласно заявлениям официальных лиц, характеристики "Ланцета" существенно улучшены. Если раньше беспилотник мог пролететь лишь сорок километров до цели, то события последнего времени наглядно продемонстрировали, что и 60 километров не являются пределом.

На улучшенные характеристики и на возросшую результативность изделия российских инженеров обратили внимание и далеко за рубежом. В частности, издание Eurasian Times предположило, что дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели.

Обозреватели издания отметили, что после удара по самолётам, находившихся на аэродроме в 60 километров от линии боевого соприкосновения, барражирующий боеприпас значительно усилился. Сначала БПЛА уничтожил реактивную систему залпового огня RM-70 и 152-мм самоходную гаубицу DANA. Обе чешского производства.

Пытливые аналитики указали на сообщения российских Телеграм-каналов, которые, комментируя видео с камеры боеприпаса при подлёте к цели, обнаружили зелёную рамку с надписью "Цель достигнута". На основании это специалисты издания предположили, что "Ланцет" теперь может работать автономно, самостоятельно обнаруживая и распознавая цели.

Как заявили в Eurasian Times, если это действительно так, то такая возможность ознаменовала ещё одну веху в развитии знаменитого барражирующего боеприпаса.

Утверждается, что уничтожение RM-70 произошло 18 октября. Установка находилась в 9 километрах от линии боевого соприкосновения. И это в пределах дальности обычной версии "Ланцета". Артиллерийская установка DANA была уничтожена в интервале с 19 по 21 октября. Но в обоих случаях (особенно во втором) дрон идентифицировал и поразил цели без вмешательства человека, в автоматическом режиме.

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Издание ссылается на Телеграм-канал "Военная хроника", который утверждает, что технология распознавания целей была ранее опробована сначала на малых дронах "Ланцет-1", а затем и на более крупных "Ланцет-3".