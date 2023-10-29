Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
Эксперты индийско-канадского издания отметили возросшую эффективность российского беспилотника

реклама

Момент пикирования "Ланцета" на САУ "Дана". Скриншот с видео канала "Повёрнутые на войне"

Ещё пару лет назад о российском беспилотнике-камикадзе "Ланцет" было известно лишь достаточно ограниченному кругу лиц. Но в настоящий момент этот барражирующий боеприпас стал одним из самых лучших в своём классе. И самым результативным.

реклама

Кроме того, согласно заявлениям официальных лиц, характеристики "Ланцета" существенно улучшены. Если раньше беспилотник мог пролететь лишь сорок километров до цели, то события последнего времени наглядно продемонстрировали, что и 60 километров не являются пределом. 

На улучшенные характеристики и на возросшую результативность изделия российских инженеров обратили внимание и далеко за рубежом. В частности, издание Eurasian Times предположило, что дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели.

Обозреватели издания отметили, что после удара по самолётам, находившихся на аэродроме в 60 километров от линии боевого соприкосновения, барражирующий боеприпас значительно усилился. Сначала БПЛА уничтожил реактивную систему залпового огня RM-70 и 152-мм самоходную гаубицу DANA. Обе чешского производства.

Пытливые аналитики указали на сообщения российских Телеграм-каналов, которые, комментируя видео с камеры боеприпаса при подлёте к цели, обнаружили зелёную рамку с надписью "Цель достигнута". На основании это специалисты издания предположили, что "Ланцет" теперь может работать автономно, самостоятельно обнаруживая и распознавая цели.

Как заявили в Eurasian Times, если это действительно так, то такая возможность ознаменовала ещё одну веху в развитии знаменитого барражирующего боеприпаса. 

Утверждается, что уничтожение RM-70 произошло 18 октября. Установка находилась в 9 километрах от линии боевого соприкосновения. И это в пределах дальности обычной версии "Ланцета". Артиллерийская установка DANA была уничтожена в интервале с 19 по 21 октября. Но в обоих случаях (особенно во втором) дрон идентифицировал и поразил цели без вмешательства человека, в автоматическом режиме. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Издание ссылается на Телеграм-канал "Военная хроника", который утверждает, что технология распознавания целей была ранее опробована сначала на малых дронах "Ланцет-1", а затем и на более крупных "Ланцет-3".

#техника #армия #оружие #беспилотники #ланцет #военный #дрон-камикадзе
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
19
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
4
Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
+
Майнинг на видеокартах окончательно утратил всякий смысл
2
Участники CW ITP рассказали, какое вооружение появится у истребителей 6-го поколения
+
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
4
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
37
Первый батальон состоящий из бывших бойцов ВСУ, скоро приступит к выполнению боевых задач для ВС РФ
3
Показан компьютер с восемью картами NVIDIA RTX и двумя процессорами AMD EPYC за 135 тыс. долларов
8
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
20
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
Российские fpv-дроны отследили и уничтожили украинского робота-минера
+
Мини ПК Aoostar R1 призван стать универсальным медиа-сервером за 269 долларов
4
Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Пользователям iOS 17.2 предоставлена возможность использовать новое приложение Journal
1
Западные эксперты считают, что вокруг Авдеевки уже начинает затягиваться удавка
3
BI: Авдеевка находится под угрозой окружения со стороны российских сил
7
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
Южнокорейский концерн продемонстрировал новую перспективную БМП AS-21 Redback
2

Популярные статьи

Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
24
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
7
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
2
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
1
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
38
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
15
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
1
Нейросеть RoomGPT: придумываем новую планировку для своей комнаты
4

Сейчас обсуждают

Гвоздь
16:49
Нет, этот сайт про унижение укро ЦИПСо в комментах, присоединяйся
США намерены повысить точность ядерных бомб
Truth Sееker
16:49
Россиянина арестовали за прослушивание украинской музыки в машине https://lenta.ru/news/2022/10/13/usov/
ТАСС: Песни российской группы "Руки вверх!" стали причиной отправки в зону СВО украинских бойцов
Евгений Попов
16:49
Хоть и не фанат Маска, но на удивление правильные вещи смело озвучивает.
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
Гвоздь
16:47
я не против, плачь, у тебя ведь другого ничего не остается
США намерены повысить точность ядерных бомб
Truth Sееker
16:45
Этот сайт филиал пропагандисткой помойки, на название не смотри
США намерены повысить точность ядерных бомб
Гвоздь
16:44
изоврался ты в конец
ТАСС: Песни российской группы "Руки вверх!" стали причиной отправки в зону СВО украинских бойцов
Гвоздь
16:43
после укроины
В связи с санкциями США против Китая видеокарты RTX 4090 подорожали во всем мире на $100
Гвоздь
16:41
А ты расстроен, что не помогали укронацистам?
WP: Зеленский поставил под угрозу усилия завоевать союзников на Ближнем Востоке
Madarator
16:34
Врать не надо: в Шебекинском районе Белгородской области поют народные украинские песни и никто никого не сажает.
ТАСС: Песни российской группы "Руки вверх!" стали причиной отправки в зону СВО украинских бойцов
FelsheR-BAN100913
16:33
Тебя в нато обучали что ли?) Или не русский? Ставь на картон заплатки, канцелярский клей в любом супермаркете.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем