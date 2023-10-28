Высотный самолёт-разведчик SR-71. Фото: ВВС США / commons.wikimedia.org

Американский высотный самолёт-разведчик SR-71 Blackbird ("Чёрная птица"), совершивший свой первый полёт в конце 1964 года, вошёл в историю мировой авиации как самый быстрый пилотируемый летательный аппарат. Рекорд скорости, установленный в 1976 году, составил 3529 км/ч.

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Американцы до сих пор очень сильно гордятся тем, что им удалось построить и запустить в серийное производство самый быстрый в мире самолёт. Правда, при этом они часто умалчивают, что дороговизна и сложность эксплуатации SR-71, а также появление на вооружении авиации ПВО СССР скоростного перехватчика МиГ-25 (а затем МиГ-31) свели все потуги Штатов к нулю. В результате "Чёрная птица" не оправдала надежд и была снята с вооружения.

Однако это не мешает заклятым заокеанским недругам гордится. Они постоянно заверяют, что построить такой самолёт не удавалось никому. Так ли это на самом деле? Не так! Дело в том, что существовал прообраз (если так можно выразиться) американского самолёта-разведчика SR-71, спроектированный... в СССР!

Этим прообразом стал реактивный самолёт-разведчик (РСР), он же НМ-1. Изначально машина проектировалась как средство доставки ядерного оружия. Главным конструктором самолёта стал Павел Владимирович Цыбин.

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Ещё в 1954 году авиаконструктор предложил создать реактивный самолёт с небывалыми до этого характеристиками. Машина должна была летать с максимальной скоростью 3000 км/ч, потолок полёта должен был составить 30000 метров, а дальность полёта – 14000 километров!

Предложение Цыбина очень заинтересовало руководство Советского Союза. Проект был одобрен Кремлём. Началась разработка перспективного самолёта.

Довольно смелый проект РСР предлагала множество нетрадиционных, смелых решений, которые необходимо было проверить на практике. Поэтому авиаконструкторы решили построить натурную модель самолёта (упрощённую версию). Эксперименты с моделью только подтвердили правильность конструкторских расчётов. В результате модель получила обозначение НМ-1.

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Самолёт НМ-1. Фото: wikipedia.org

По мере доработки конструкции было определено, что самолёт не будет иметь такой дальности полёта, как предполагал Цыбин. Точнее, при совершении межконтинентального полёта с ядерным оружием на борту, бомбардировщик мог долететь только в одну сторону... Поэтому НМ-1 переквалифицировали в скоростной самолёт-разведчик.

Кроме того, политическое руководство страны в лице Никиты Хрущёва стало ошибочно полагать, что в будущей войне именно межконтинентальные ракеты станут главными носителями ядерного оружия. А авиация – это так, для разнообразия.

Свой первый полёт НМ-1 совершил в 1959 году. Пилотировал экспериментальную машину Дважды Герой Советского Союза лётчик-испытатель Ахмет-Хан Султан. В ходе испытаний было установлено, что на малых скоростях все расчётные характеристики самолёта подтверждаются, подтвердились они и в режимах взлёта и посадки. Также в отчётах было указано, что НМ-1 оказался легче в пилотировании, чем самые современные на тот момент самолёты Су-7, МиГ-19 и МиГ-21.

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Было принято решение о строительстве опытного экземпляра "полноценного" самолёта. Работы велись на авиационном заводе №256 (г. Дубна). Однако в скором времени помещения конструкторского бюро и производственные мощности были переданы КБ Микояна для работ в области беспилотной ракетной тематики. Что касается персонала конструкторского бюро Цыбина, то он в полном составе был переведён в ОКБ-23 Мясищева.

Экспериментальный самолёт НМ-1 в полёте. Источник фото: airwar.ru

Всё же первый опытный экземпляр РСР был построен. В сентябре 1960 года машина была готова к лётным испытаниям в Жуковском. Одновременно на авиационном заводе в Улан-Удэ шло строительство установочной партии самолётов РСР. Партия включала 30 самолётов.

Но уже через месяц Мясищева отстранили от занимаемой должности и отправили руководить ЦАГИ. А его ОКБ-23 подчинили ОКБ-52 Владимира Челомея. А в скором времени самого Цыбина перевели в космическую отрасль.

Работы над перспективным самолётом были постепенно прекращены. В Улан-Удэ успели построить три машины из установочной партии, ещё десять самолётов были готовы к сборке. Но всё это добро было попросту отправлено на металлолом в 1961 году.

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Конструктивно самолёт Цыбина был очень похож на американский SR-71, но если бы не Хрущёв, то СССР получил бы скоростной самолёт-разведчик уже в 1960 году. Американский аналог совершил свой первый полёт лишь спустя 4 года.