Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР

После распада СССР Украине досталось достаточно ограниченное количество штурмовиков, но если судить по сводкам, Киеву сильно помогли
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Фото из открытых источников

В мире не так много стран, которые производят либо производители самолёты непосредственной огневой поддержки войск. Всего их две. Это Россия со своим штурмовиком Су-25, известным так же как "Грач", и Соединённые Штаты Америки со своим A-10 Thunderbolt II, известным как "Бородавочник".  Остальные авиационные державы с их всевозможными противопартизанскими турбовинтовыми самолётами не в счёт.

реклама



Первый полёт самолёт-штурмовик Су-25, разработанный в ОКБ Сухого в инициативном порядке, совершил в конце февраля 1975 года. Серийное производство самолёта было налажено с 1978 года, а в 1981 году он официально поступил в войсковую эксплуатацию. Штурмовик поступал на вооружение штурмовых авиационных полков Вооружённых сил СССР, а так же поставлялся на экспорт. За свою многолетнюю службу легендарный "Грач" зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, заслужив искреннюю любовь и уважение не только у лётчиков и авиационно-технического состава, но и мотострелков, танкистов, десантников и спецназовцев. На его счету сотни и даже тысячи спасённых жизней бойцов.

В контексте событий, проходящих в непосредственной близости от российских границ, возникает совсем непраздный и резонный вопрос, связанный с "Грачами". А именно, сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР? Возникает он из-за того, что все летательные аппараты, имевшиеся в наличии Воздушных сил Украины на начало 2022 года, – это советское наследие. 

Здесь следует начать с того, что раздел Вооружённых сил Союза проходил по территориальному признаку. Каждая республика получала вооружение, которое на момент распада СССР находилось на её территории. Это было справедливо и для авиации. Согласно открытым данным, при разделе ВВС Советского Союза Украине достались порядка 50-70 штурмовиков Су-25 штурмовиков в различных модификациях. 

реклама



Почему так мало, если за весь период производства было выпущено всего около 1300 одноместных штурмовиков и "спарок" Су-25УБ? Скорее всего значение "1300" не очень корректно. Дело в том, что "грачи" в СССР выпускались только на двух авиационных заводах. Авиазавод в Тбилиси занимался выпуском одноместной версии, завод в Улан-Удэ выпускал двухместную учебно-боевую версию. Количество "спарок", выпущенных в Улан-Удэ неизвестно до сих пор. Про Тбилисский завод имеется информация, что он построил порядка 330 штурмовиков (по другим данным более тысячи) вместе с экспортными самолётами. Вторая цифра просто какая-то нереальная. Во-первых, с 1978 по 1991 года заводы должен был "клепать" по 77 самолётов в год, что просто нереально! Во-вторых, в Военно-воздушных силах СССР на момент его распада имелось всего 10 штурмовых авиационных полков. И значение "330" прекрасно увязывается с этими 10 полками (плюс "спарки").

Теперь снова к Украине... Почему ей досталось так мало штурмовиков, всего 50-70? Ответ прост. Дело в том, что войска Прикарпатского, Киевского и Одесского военных округов представляли собой второй рубеж обороны. А штурмовик Су-25 – самолёт поля боя. Полки на "грачах" физически не могли базироваться на Украине, они располагались на территории Европы. 

Если говорить о конкретном количестве штурмовиков, доставшихся независимой Украине, то при разделе ВВС СССР она получила в распоряжение 452-й отдельный штурмовой авиационный полк в городе Чортков (Тернопольская область). На момент передаче Украине в полку было 34 самолёта Су-25 вместе с учебно-боевыми машинами.

Кроме того, незалежная получила ещё 299-й отдельный морской штурмовой авиационный полк из состава авиации Черноморского флота СССР. На октябрь 1990 года в нём насчитывалось 36 штурмовиков Су-25 (включая "спарки"). Позже этот полк был переименован в 299-ю бригаду тактической авиации в составе Воздушных сил Украины с базированием на аэродроме Кульбакино под Николаевым.

реклама



Ещё одним авиаполком морской авиации, переданным Украине, стал 100-й отдельный корабельный истребительный авиационный полк. Одна из его эскадрилий была вооружена самолётами Су-25: 6 Су-25, 2 Су-25УБ и 7 Су-25УТГ. Итого 15 машин данного типа. Кстати, на Украине полк был расформирован. Возрождён он был уже в составе Северного флота ВМФ России. 

Если суммировать все цифры по количеству самолётов Су-25 в трёх полках (взяты из открытых источников), то выходит, что Украине досталось аж 85 штурмовиков Су-25 в различных модификациях. 

По данным справочника World Air Forces на начало 2022 года Воздушные силы Украины обладали всего 17 самолётами данного типа. В то же время другие источники утверждают, что украинские лётчики имели в наличии 31 штурмовик Су-25 различных модификаций. Все самолёты стояли на вооружении 299-й авиационной бригады Воздушных силу Украины.

В данном случае это неважно. Важно другое. Откуда в сводках МФ РФ постоянно берутся новые Су-25, переведённые в разряд металлолома? Ответ на поверхности. Не факт, что остальные доставшиеся от СССР штурмовики за годы незалежности были списаны, проданы или распилены на металл. Их могли просто отправить на хранение. Конечно, состояние таких самолётов оставляет желать лучшего. Но где-то сохранился планер, где-то нашли двигатель... Главное, чтобы взлетел.

реклама



Пожалуй, самым сложным является найти авиационные двигатели. Но не стоит забывать, что при СССР Су-25 поставлялся и союзникам. Например, ВВС Чехословакии получили 38 штурмовиков Су-25 (включая 2 Су-25УБК). Позднее они были разделены между Чехией и Словакией. Ещё одним союзником для СССР была Болгария, которая так же активно закупала Су-25. Болгарское правительство планировало приобрести порядка 40 таких штурмовиков.

Все три страны из союзников СССР превратились в недружелюбные для России страны. И единственным оператором штурмовиков Су-25 остаётся Болгария. В ВВС этой страны осталось всего 8 самолётов данного типа (по другим данным 14). Ни у Чехии, ни у Словакии таких самолётов на вооружении уже нет. Да и судьба болгарских "грачей" тоже весьма туманна. Это к чему? А к тому что на бумаге самолётов могло уже не быть, а по факту они есть на хранении и используются в роли "доноров". 

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, старшие заокеанские "товарищи" могли скупить по всему миру ещё летающие штурмовики и передать их незалежной. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

техника оружие авиация самолеты военный
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
11
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14

Интересные материалы

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
10
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
+
С помощью Google Maps легко избежать штрафа за превышение скорости
1
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
+
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
4
Из Северной Кореи доставлены KN-25 и 152 мм снаряды
6
Ученые научились перерабатывать пластик в графен и водород
1
Складной iPad может быть представлен уже в конце 2024 года
+
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
11
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
18
Цены на видеокарты Nvidia RTX 4090 продолжают расти
+
Xiaomi 14 и 14 Pro выйдут 27 октября и получат Snapdragon 8 Gen 3
+
MSI выпускает новую механическую клавиатуру VIGOR GK41 с красными переключателями
6
Ученые из Кембриджа запустят симуляцию путешествий во времени
2
USB-C на Pixel 8 может использоваться в качестве DisplayPort
4
ЗРК «Комар» защитит корабли от надводных дронов
+
В Белом доме обсуждают возможное вмешательство "Хезболлы" в конфликт в секторе Газа
+
США фактически запретили экспорт почти всех чипов в Китай, включая видеокарту RTX 4090
+
Бойцы ВСУ применили немецкий танк T-IV эпохи Второй Мировой как ложную мишень
1

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
60
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
16
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
45
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
13
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
28
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
14
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
5

Сейчас обсуждают

swr5
17:47
Согласно отчету "Италия и цели устойчивого развития" подготовленного Asvis (Итальянский альянс по устойчивому развитию), в период с 2015 по 2021 год доля семей, находящихся в условиях абсолютной бедно...
5 причин, по которым исследование космоса очень важно для человечества
Джон Коннор
17:45
А вывести людей из нищеты индия не планирует?
Индия собирается к 2035 году запустить на орбиту собственную обитаемую космическую станцию
Nickolas777
17:39
Реклама какой именно фирмы? Тут куча фирм, многие из них конкурирующие.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Евграф Поликарпович
17:37
статья реклама и таких тут много, а ты сам признался что ты допоёп, я тут не причём, - сочувствую
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
voykazevoyka
17:35
условия разные, и там ранее даже северная вперед выбивалась все меняется,а не статично парень из народа - образ
В России митинги невозможны - моё глубокое расследование
Евграф Поликарпович
17:34
Исходя из того что они спонсируют зсу, - НЕТ.
Нововведение в World of Tanks может привести российских геймеров к уголовной ответственности
Apsheronsky tchai
17:33
На люминевые однодневки лиан ли на оверкокерсах теребонькали ещё году этак в 2005, как и на платы DFI Lanparty. Старый хрыч Васютин должен помнить.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Nickolas777
17:30
Как тут сделать жирным?
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Nickolas777
17:30
> Поэтому текущий, пятый компьютер <b>я купил себе сам</b>, почти на все многолетние сбережения, чтобы наконец погеймдевить не три в ряд, а хотя бы небольшой шутер или стратежку, и не тратить 90% врем...
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Евграф Поликарпович
17:29
А что своя уже закончилась?
В Армии обороны Израиля заявили о получении первой партии американской бронетехники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем