Фото из открытых источников

В мире не так много стран, которые производят либо производители самолёты непосредственной огневой поддержки войск. Всего их две. Это Россия со своим штурмовиком Су-25, известным так же как "Грач", и Соединённые Штаты Америки со своим A-10 Thunderbolt II, известным как "Бородавочник". Остальные авиационные державы с их всевозможными противопартизанскими турбовинтовыми самолётами не в счёт.

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Первый полёт самолёт-штурмовик Су-25, разработанный в ОКБ Сухого в инициативном порядке, совершил в конце февраля 1975 года. Серийное производство самолёта было налажено с 1978 года, а в 1981 году он официально поступил в войсковую эксплуатацию. Штурмовик поступал на вооружение штурмовых авиационных полков Вооружённых сил СССР, а так же поставлялся на экспорт. За свою многолетнюю службу легендарный "Грач" зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, заслужив искреннюю любовь и уважение не только у лётчиков и авиационно-технического состава, но и мотострелков, танкистов, десантников и спецназовцев. На его счету сотни и даже тысячи спасённых жизней бойцов.

В контексте событий, проходящих в непосредственной близости от российских границ, возникает совсем непраздный и резонный вопрос, связанный с "Грачами". А именно, сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР? Возникает он из-за того, что все летательные аппараты, имевшиеся в наличии Воздушных сил Украины на начало 2022 года, – это советское наследие.

Здесь следует начать с того, что раздел Вооружённых сил Союза проходил по территориальному признаку. Каждая республика получала вооружение, которое на момент распада СССР находилось на её территории. Это было справедливо и для авиации. Согласно открытым данным, при разделе ВВС Советского Союза Украине достались порядка 50-70 штурмовиков Су-25 штурмовиков в различных модификациях.

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Почему так мало, если за весь период производства было выпущено всего около 1300 одноместных штурмовиков и "спарок" Су-25УБ? Скорее всего значение "1300" не очень корректно. Дело в том, что "грачи" в СССР выпускались только на двух авиационных заводах. Авиазавод в Тбилиси занимался выпуском одноместной версии, завод в Улан-Удэ выпускал двухместную учебно-боевую версию. Количество "спарок", выпущенных в Улан-Удэ неизвестно до сих пор. Про Тбилисский завод имеется информация, что он построил порядка 330 штурмовиков (по другим данным более тысячи) вместе с экспортными самолётами. Вторая цифра просто какая-то нереальная. Во-первых, с 1978 по 1991 года заводы должен был "клепать" по 77 самолётов в год, что просто нереально! Во-вторых, в Военно-воздушных силах СССР на момент его распада имелось всего 10 штурмовых авиационных полков. И значение "330" прекрасно увязывается с этими 10 полками (плюс "спарки").

Теперь снова к Украине... Почему ей досталось так мало штурмовиков, всего 50-70? Ответ прост. Дело в том, что войска Прикарпатского, Киевского и Одесского военных округов представляли собой второй рубеж обороны. А штурмовик Су-25 – самолёт поля боя. Полки на "грачах" физически не могли базироваться на Украине, они располагались на территории Европы.

Если говорить о конкретном количестве штурмовиков, доставшихся независимой Украине, то при разделе ВВС СССР она получила в распоряжение 452-й отдельный штурмовой авиационный полк в городе Чортков (Тернопольская область). На момент передаче Украине в полку было 34 самолёта Су-25 вместе с учебно-боевыми машинами.

Кроме того, незалежная получила ещё 299-й отдельный морской штурмовой авиационный полк из состава авиации Черноморского флота СССР. На октябрь 1990 года в нём насчитывалось 36 штурмовиков Су-25 (включая "спарки"). Позже этот полк был переименован в 299-ю бригаду тактической авиации в составе Воздушных сил Украины с базированием на аэродроме Кульбакино под Николаевым.

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Ещё одним авиаполком морской авиации, переданным Украине, стал 100-й отдельный корабельный истребительный авиационный полк. Одна из его эскадрилий была вооружена самолётами Су-25: 6 Су-25, 2 Су-25УБ и 7 Су-25УТГ. Итого 15 машин данного типа. Кстати, на Украине полк был расформирован. Возрождён он был уже в составе Северного флота ВМФ России.

Если суммировать все цифры по количеству самолётов Су-25 в трёх полках (взяты из открытых источников), то выходит, что Украине досталось аж 85 штурмовиков Су-25 в различных модификациях.

По данным справочника World Air Forces на начало 2022 года Воздушные силы Украины обладали всего 17 самолётами данного типа. В то же время другие источники утверждают, что украинские лётчики имели в наличии 31 штурмовик Су-25 различных модификаций. Все самолёты стояли на вооружении 299-й авиационной бригады Воздушных силу Украины.

В данном случае это неважно. Важно другое. Откуда в сводках МФ РФ постоянно берутся новые Су-25, переведённые в разряд металлолома? Ответ на поверхности. Не факт, что остальные доставшиеся от СССР штурмовики за годы незалежности были списаны, проданы или распилены на металл. Их могли просто отправить на хранение. Конечно, состояние таких самолётов оставляет желать лучшего. Но где-то сохранился планер, где-то нашли двигатель... Главное, чтобы взлетел.

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Пожалуй, самым сложным является найти авиационные двигатели. Но не стоит забывать, что при СССР Су-25 поставлялся и союзникам. Например, ВВС Чехословакии получили 38 штурмовиков Су-25 (включая 2 Су-25УБК). Позднее они были разделены между Чехией и Словакией. Ещё одним союзником для СССР была Болгария, которая так же активно закупала Су-25. Болгарское правительство планировало приобрести порядка 40 таких штурмовиков.

Все три страны из союзников СССР превратились в недружелюбные для России страны. И единственным оператором штурмовиков Су-25 остаётся Болгария. В ВВС этой страны осталось всего 8 самолётов данного типа (по другим данным 14). Ни у Чехии, ни у Словакии таких самолётов на вооружении уже нет. Да и судьба болгарских "грачей" тоже весьма туманна. Это к чему? А к тому что на бумаге самолётов могло уже не быть, а по факту они есть на хранении и используются в роли "доноров".

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Кроме того, старшие заокеанские "товарищи" могли скупить по всему миру ещё летающие штурмовики и передать их незалежной.