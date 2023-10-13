Истребитель Су-57. Фото: ОАК

В мире насчитывается всего три государства, которые могут проектировать и серийно выпускать малозаметные истребители пятого поколения. Это США, Россия и Китай. Об американских самолётах F-22 Raptor и F-35 Lightning II известно всё или почти всё. По крайней мере в свободном доступе достаточно много информации, которую размещают маркетологи от американского оборонно-промышленного комплекса. О китайском Chengdu J-20 информация достаточно скупая. Впрочем, как и о российском Су-57. В последнем случае это вполне объяснимо. Во-первых, самолёт относительно недавно был запущен в серийное производство. Во-вторых, в суровых современных геополитических реалиях никто не будет разглашать детали.

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На Западе пристально следят за российским истребителем и собирают о нём информацию буквально по крупицам. Довольно любопытный материал, посвящённый отечественной машине был опубликован на страницах профильного издания Military Watch. Данная контора имеет американскую прописку. В своей публикации эксперты из США пришли к выводу о том, что российский Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом. Но обо всём по порядку.

Истребители Су-57 в полёте. Фото: Минобороны РФ

Как справедливо отметили заокеанские аналитики, российский самолёт, принятый на вооружение только в 2020 году, отличается от других истребителей пятого поколения философией своей конструкции, а также значительным превосходством в огневой мощи. Дело в том, что одной из главных отличительных черт всех самолётов этого поколения является достаточно ограниченный боекомплект. Авиационные средства поражения размещаются во внутренних отсеках планера, чтобы уменьшить радиолокационное сечение. Это одно из основных условий малозаметности.

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Американский F-22 и китайский J-20 во внутрифюзеляжных отсеках могут нести по шесть ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. Это AIM-120C/D и PL-15 соответственно. И ещё они могут брать по две ракеты малой дальности. Боекомплект меньшего по размерам F-35 ограничен всего четырьмя ракетами. Это всего лишь половина ракетной нагрузки F-22. И хотя предпринимаются усилия по увеличению боевой нагрузки F-35, он всё равно остаётся менее вооруженным по сравнению с тяжёлыми двухмоторными истребителями.

Российский Су-57 может нести сразу восемь ракет, в том числе шесть дальнобойных ракет Р-77М. Тяжёлые ракеты размещаются в уникальных тандемных отсеках вооружения внутри фюзеляжа. Ещё две ракеты малой дальности размещаются в небольших отсеках в корне крыла по аналогии с F-22 и J-20. Однако Су-57 выделяется не только тем, что может нести ракеты "воздух-воздух" гораздо большей дальности, но и тем, что он может нести крылатые ракеты! Как утверждают эксперты из США со ссылкой на Минобороны Великобритании, эти изделия применялись в реальных боевых операциях.

Основным оружием Су-57 являются ракеты P-77М и Р-37М. Последняя с 2022 года с большим успехом применяется в воздушных боях. Наличие в арсенале российского истребителя такой ракеты является одной из его выдающихся особенностей. Дальность поражения ракеты составляет 400 километров, скорость полёта – 6 Махов, масса боевой части – 61 килограмм. Соответственно, российский истребитель может нейтрализовать противника дистанции в два раза большей по сравнению с F-22, F-35 и J-20. Но поскольку ракета Р-37М довольна тяжёлая, Су-57 одновременно может нести только четыре таких изделия. Ракета Р-37М была разработана в качестве основного оружия для истребителя-перехватчика МиГ-31, который в настоящий момент является самым крупным истребителем в мире. В настоящий момент в рамках программы "Изделие 810" специально для Су-57 разрабатывается уменьшенная версия этой ракеты. По некоторым данным, "Изделие 810" уже применялось в реальных боевых действиях.

Пуск ракеты Р-37М истребителем Су-35С ВКС России. Фото: Министерство обороны РФ

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Наличие дальнобойных ракет позволяет российскому истребителю Су-57 угрожать ключевым средствам поддержки противника, таким как самолёты ДРЛОиУ, а также стратегическим бомбардировщикам. Сочетание оружия дальнего действия и малозаметности самого истребителя создаёт "неопределенность" для таких машин в районах их действия.

Российский малозаметный истребитель также выделяется разнообразием применяемых дальнобойных ракет класса "воздух-поверхность". Основной такой ракетой для Су-57 является Х-59МК2, оптимизированная для уничтожения небольших защищённых целей на дальности до 300 километров. Ракета оснащена проникающей боевой частью массой 320 килограммов, но также может оснащаться и осколочно-фугасной БЧ для работы по площадным целям. Другие варианты БЧ – головка с более мощным "пенетратором", либо кассетный боеприпас. Ракета Х-59МК2 является дозвуковой и может преодолевать большие расстояния несмотря на свои довольно компактные размеры.

Как утверждают аналитики Military Watch, наличие в арсенале такой ракеты делает российский Су-57 единственным самолётом своего поколения, который принимал участие не только в воздушных боях, но и наносил высокоточные удары в реальных боевых действиях. Дальность поражения в 300 километров ценна тем, что Су-57 обладает "худшими" показателями малозаметности по сравнению с J-20 или F-35. Интересно, кто им такое сказал? Имея такую ракету, Су-57 может уничтожать цели в тылу противника, не приближаясь к зоне действия его ПВО.

Кроме уже названной ракеты в арсенале российского Су-57 имеются противорадиолокационная Х-58УШКЭ и лёгкая крылатая ракета X-38 малой дальности. Как утверждают эксперты из Military Watch, вероятно, в будущем Су-57 получит на вооружение и уменьшенный вариант гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47М2.

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Американцы констатируют, что Су-57 выделяется среди всех истребителей пятого поколения не только совершенно уникальной степенью боевого применения в условиях конфликта высокой интенсивности с вооружёнными силами государства, но и широким ассортиментом авиационных средств поражения дальнего действия.

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Ещё одно доказательство того, что Су-57 действительно является самолётом пятого поколения. А то в одно время целый ряд заморских экспертов и аналитиков на голубом глазу утверждал, что российская машина лишь с натяжкой относится к 5-му поколению. Как видно, эти аналитики сильно ошибались. Что касается богатого ракетного арсенала отечественного самолёта, можно предположить, что в будущем он ещё расширится. Прогресс не стоит на месте, а конструкторы постоянно работают.