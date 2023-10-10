Фото: ЦТАК

На протяжении достаточно длительного времени во всевозможных западных профильных (и не очень) СМИ муссировалась тема того, что у России вот-вот закончатся снаряды и она будет вынуждена обратиться за помощью к Северной Корее. Информация о "недостатке" снарядов у российской армии подавалась со ссылкой на британских разведчиков и всякие профильные институты.

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А почему именно к Северной Корее (КНДР)? Да потому что всё вооружение северокорейской армии советского образца. Соответственно, и калибры артиллерийских снарядов одинаковые. А КНДР, долгие годы находясь в международной изоляции, наладила выпуск таких снарядов и накопила значительные их запасы. Кроме того, корейцы весьма преуспели в разработке дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Многие из этих образцов даже сложно назвать РСЗО. По сути это многозарядные оперативно-тактические комплексы.

Что касается возможного "недостатка" снарядов, то, возможно, всякие иностранные аналитики и правы. Российская армия проводит СВО. Ежедневный расход боеприпасов достаточно большой. Возможно, иногда и возникал дефицит. И это нормально. Взять ту же Украину, которой помогают всем Западом. В результате страны Европы опустошили свои арсеналы. В то же время нельзя исключать и тот вариант, что российская армия просто иной раз экономила снаряды. Для других, более глобальных задач. Запас карман не тянет. Плюс те боеприпасы, выпуск которых нарастила отечественная промышленность, плюс...

Недавний визит лидера КНДР товарища Ким Чен Ына в Россию наделал много шума в западном мире. Лидеры двух государств обсуждали двухстороннее сотрудничество. В том числе и военно-техническое. Ведь не просто так товарища Ына водили по аэродрому и показывали бомбардировщики и ракеты. Даже новейшую разработку показали.

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И снова на Западе вспомнили про снаряды. И повод есть. Западные профильные издания констатируют, что буквально через пять дней после встречи лидеров России и КНДР стал наблюдаться постепенный, но устойчивый, рост количества грузовых железнодорожных вагонов на северокорейской станции Туманган. Это прямо у самой границы с Россией.

Спутниковый снимок станции Туманган. Фото: Beyond Parallel

Масла в огонь (для западных экспертов и штабистов НАТО) добавила информация опубликованная на сайте Beyond Parallel. Этот ресурс принадлежит южнокорейской аналитической конторе CSIS (Центр стратегических и международных исследований). Надо полагать, что эти господа из Южной Кореи очень сильно связаны со своими коллегами из США. В Вашингтоне тоже есть такая организация. Вероятно, в Сеуле находится её филиал. В общем, специалисты CSIS опубликовали спутниковые снимки всё той же станции Туманган. Снимки датированы 5 октября. И на снимках аналитики насчитали уже 73 вагона. Это же целый железнодорожный состав. А то и два!

Кроме того, в основной складской зоне железнодорожного объекта контейнеры и оборудование хранятся под открытым небом, но накрыты брезентом. Внешний вид ящиков, контейнеров и оборудования существенно отличается от тех, что видели эксперты CSIS за последние пять лет наблюдения за железнодорожным объектом.

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И это только то, что попало в кадр. Вероятно, со временем таких спутниковых снимков в сети станет намного больше.

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Неужели заработал тот самый "северокорейский экспресс" о котором со страхом и бессилием постоянно говорят на Западе? Не исключено. С другой стороны, какое дело странам западной коалиции к тому, что находится в вагонах и на складских территориях? Может это продукция двойного назначения. Например, те же станки. Корейцам есть что предложить России, также как и нашей стране есть что предложить КНДР. Это двустороннее дело.