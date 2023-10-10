САУ 2С40 "Флокс". Фото: Ростех / rostec.ru

Артиллерию недаром называют Богом войны. Несмотря на научно-технический прогресс, наличие высокоточных видов вооружения, таких как оперативно-тактические ракеты или дроны-камикадзе, артиллерия по-прежнему остаётся актуальной. Там где ракета избыточна в силу своей дороговизны или излишней мощности, а небольшой дрон-камикадзе не справляется, поможет только пушка или миномёт. В данном случае речь именно о фронтовом участке. Без артиллерии никак, особенно если она мобильная, то есть самоходная. Современные реалии это наглядно продемонстрировали.

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Начиная с Великой Отечественной войны вся самоходная артиллерия нашей армии развивалась исключительно на гусеничных шасси. Для своего времени это оправданное решение, поскольку первые советские самоходки строились на танковых шасси. Да и дороги есть не везде. С другой стороны, ряд конфликтов в разных уголках мира, произошедших в последние десятилетия, наглядно продемонстрировал, что иногда необходима артиллерия на колёсной базе. Та артиллерия, которая способна оперативно прибыть в заданный район и выполнить задачи. И так же оперативно покинуть огневые позиции в условиях контрбатарейной борьбы.

Заклятые недруги давно имеют на вооружении артиллерийские системы на колёсных шасси. В нашей стране этой теме долгое время не уделялось должного внимания. Здесь необходимо отметить, что чужой опыт – это тоже опыт. Но времена изменились.

Уже есть 152-мм САУ "Мальва" на колёсной базе, которая запущена в серийное производство и в скором времени поступит в войска. Но это бригадная и дивизионная артиллерия. Что касается работы на уровне тактического звена (батальон-полк) для этих задач создана установка 2С40 "Флокс". Это универсальное орудие – пушка и миномёт "в одном флаконе".

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Но главное в том, что САУ "Флокс" уже на вооружении армии России. Госкорпорация "Ростех" сообщила о передаче в войска партии таких установок.

САУ 2С40 "Флокс". Фото: © Министерство обороны РФУстановка 2С40 "Флокс" – это баланс подвижности и защиты расчёта, ручных и автоматизированных процессов стрельбы. САУ спроектирована таким образом, чтобы максимально облегчить работу расчёта. С учётом относительно невысокой стоимости по сравнению с другими самоходно-артиллерийскими установками такое оружие является очень востребованным российской армией.

В качестве базы установки используется колёсное шасси Урал-63704-0010 повышенной проходимости с формулой 6х6. Установка имеет пятиместную бронированную кабину, обеспечивающую противопульную и противоосколочную защиту расчёту. Шасси установки выдерживает подрыв фугаса в 2 кг в тротиловом эквиваленте, а подрыв 5 кг тротила не может вывести из строя экипаж. Непосредственно на крыше кабины в дистанционно-управляемом модуле размещён 12,7-мм пулемёт "Корд". Это вспомогательное оружие, предназначенное для самообороны.

Другим средством защиты установки и её расчёта являются дымовые гранатомёты в количестве 12 штук, смонтированные на крыше кабины. В зарядах этих гранатомётов использованы специальные аэрозольные смеси, позволяющие скрыть "Флокс" даже от самых чувствительных тепловизоров.

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Кроме того, САУ 2С40 "Флокс" оснащена системой лазерного облучения и постановки оптических помех. Данная система предназначена для защиты от управляемых снарядов.

Сама артиллерийская установка калибром 120 мм вместе с сопутствующим оборудованием и укладками боекомплекта размещена в кормовой и средних частях шасси. Нарезное комбинированное полуавтоматическое орудие способно вести огонь всеми типами мин и снарядов соответствующего калибра. По боеприпасам орудие унифицировано с уже стоящими на вооружении САУ "Нона" и "Вена".

Установка имеет собственную систему навигации и топопривязки, что позволяет действовать не в составе батареи, а автономно. Наличие такой системы как нельзя актуально в условиях современных боёв.

Скриншот видео корпорации "Ростех"

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Важной особенностью "Флокса" является наличие автоматики, следящей за положением ствола орудия. У наводчика нет необходимости вносить поправки после очередного выстрела. Ещё одна особенность установки – возможность вести огонь разными типами боеприпасов одновременно. Вслед за снарядом в противника тут же может полететь и мина. Кроме того, орудие может вести огонь в режиме "огневого вала". Это когда за счёт изменения угла возвышения ствола несколько выпущенных мин или снарядов одновременно достигают цели.

Максимальная скорострельность орудия установлена на уровне 8 выстрелов в минуту, однако при стрельбе миномётными минами она увеличивается до 10 выстрелов. Один из самых высоких показателей в мире для всех артиллерийских орудий! Максимальная дальность стрельбы составляет около 13 км при использовании снарядов.

Возимый боекомплект "Флокса" составляет 80 выстрелов. Поэтому отпадает необходимость таскать за собой машину подвоза боеприпасов, что играет важную роль при соблюдении маскировки. Весь боекомплект установки распределён следующим образом – 28 выстрелов находятся в оперативной укладке у казённой части орудия, остальные выстрелы расположены в укладках в средней части установки. При расходовании оперативной укладки расчёт может использовать выстрелы из других укладок, а может просто перегрузить их в оперативную.

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С учётом выдающихся характеристик "Флокса" можно констатировать, что он займёт свою нишу в войсках.