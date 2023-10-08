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Пивная кружка – один из символов эпохи СССР

У советской эпохи было много символов. И одним из них стала стандартная пивная кружка
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Кадр из кинокомедии "Операция Ы" Леонида Гайдая

Многие соотечественники до сих пор ностальгируют по той ушедшей эпохе, по эпохе Советского Союза. И не мудрено. Во-первых, это история великой страны. Во-вторых, многие говорят, что во времена СССР всё было.

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Были бесплатными образование и медицина, жильё было "от государства" и тоже было бесплатным, зарплаты и пенсии были приблизительно равными для большинства категорий населения страны, тарифы на услуги ЖКХ и цены на продукты питания и товары народного потребления были умеренными и сопоставимыми с доходами. А ещё были здоровье, молодой задор, максимализм и вера в светлое будущее. Если что, то и деревья были большими. Кстати, и дефицит в СССР тоже был. В общем, было всё!

Это всё к чему? А к тому, что то что было – не вернуть. Ход истории вспять не повернуть. Ушедшую эпоху не вернуть.

Как и всякая ушедшая эпоха, период советской власти имел свои символы, отложившиеся в памяти советских людей. Какими были символы советской эпохи?

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Безусловно, это парады на 1 мая и 7 ноября, товарищ Ленин в Мавзолеи, бюсты и памятники Ленину во всех без исключения населенных пунктах необъятной страны, пионерское и комсомольское движения, субботники по субботам (и не только), партийные собрания, на которых "разбирали" нерадивых и недисциплинированных граждан, дешёвая водка на троих, вытрезвители и ЛТП. Всего было много. Символов много, их не перечесть. У каждого они свои.

Пивной ларёк и очередь за пивом. А что? Ведь лето и жара... Фото из открытых источниковПивной ларёк и очередь за пивом. А что? Ведь лето и жара... Фото из открытых источников

А был ли какой-то общий символ? Тот символ, который, так сказать, объединял население страны? Да, был, и достаточно необычный. Это советская пивная кружка! Это один из символов эпохи СССР.

Дело в том, что СССР обладал собственной, совершенно необыкновенной культурой потребления пива. Процесс пивопития был явлением массовым и культовым.

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Сегодня в магазинах и всевозможных пивных лавках можно найти десятки и даже сотни различных сортов пенного напитка. На любой, даже на самый притязательный вкус. Соответственно, и на любой кошелёк. В СССР тоже были сорта пива, но им как-то не особо уделяли внимание. Тем более не всегда все эти сорта были доступны. Было просто пиво!

Очередь за пивом. Фото из открытых источниковОчередь за пивом. Фото из открытых источников

Если разговор заходит о пиве, то почему-то сразу вспоминается великий русский сатирик Михаил Задорнов с его крылатой фразой: "Какава – она жажды не утоляет, а вот пива – та да!"

Поняли, да? В СССР пиво пили не для того, чтобы набухаться "до синевы", а потом сбрызгивать ближайшие кусты. В СССР пиво пили для того, чтобы утолить жажду! Какая там "какава", если пиво можно было купить везде и стоило оно дёшево.

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В СССР пиво варили, продавали и пили на общегосударственном уровне. Дома пиво пили чаще всего прямиком из бутылок либо разливая его в гранёные стаканы или чайные кружки. А вот потребление пива вне дома было совсем иным...

Фото из открытых источниковФото из открытых источников

Пиво пили прямиком у пивных бочек. Кстати, они были идентичными с бочками для кваса, только отличались содержимым. Пиво пили у ларьков. Пиво пили в специальных пивных залах, стоя (не сидя) у замызганных пивных столиков. Никаких изысканных пивных закусок в этих заведениях не было. Разве что полулитра в кармане, принесённая с собой и предназначенная для приготовления "ерша". И заправляла в таких заведениях обычно неопрятная, хамоватая и вороватая продавщица, которая так и стремилась не долить или бодяжила пиво водой.

Фото из открытых источниковФото из открытых источников

Что было общего в различных случаях потребления пива вне дома? Совершенно верно, это советская пивная кружка. Сделанная из стекла, гранёная и очень вместительная. Если пиво пили рядом с бочкой, то гражданин, утоливший жажду, тут же возвращал кружку продавщице. Та её быстро споласкивала, наполняла пенным напитком и давала следующему покупателю. И никто из покупателей не роптал, что посуда помыта небрежно. Если вообще помыта!

В СССР были пивные кружки преимущественно двух "номиналов" – 0,25 литра и 0,5 литра. Были ещё кружки емкостью 1 литр, но такая тара была огромной редкостью. Маленькую кружку пива можно было выпить за 11 копеек, большая (полулитровая) стоила в два раза дороже.

Производством пивных кружек в СССР занимались сразу несколько стекольных заводов. Все изделия были практически идентичными, выпускались по стандарту 1931 года и отличались только заводским клеймом на дне.

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