Кадр из кинокомедии "Операция Ы" Леонида Гайдая

Многие соотечественники до сих пор ностальгируют по той ушедшей эпохе, по эпохе Советского Союза. И не мудрено. Во-первых, это история великой страны. Во-вторых, многие говорят, что во времена СССР всё было.

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Были бесплатными образование и медицина, жильё было "от государства" и тоже было бесплатным, зарплаты и пенсии были приблизительно равными для большинства категорий населения страны, тарифы на услуги ЖКХ и цены на продукты питания и товары народного потребления были умеренными и сопоставимыми с доходами. А ещё были здоровье, молодой задор, максимализм и вера в светлое будущее. Если что, то и деревья были большими. Кстати, и дефицит в СССР тоже был. В общем, было всё!

Это всё к чему? А к тому, что то что было – не вернуть. Ход истории вспять не повернуть. Ушедшую эпоху не вернуть.

Как и всякая ушедшая эпоха, период советской власти имел свои символы, отложившиеся в памяти советских людей. Какими были символы советской эпохи?

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Безусловно, это парады на 1 мая и 7 ноября, товарищ Ленин в Мавзолеи, бюсты и памятники Ленину во всех без исключения населенных пунктах необъятной страны, пионерское и комсомольское движения, субботники по субботам (и не только), партийные собрания, на которых "разбирали" нерадивых и недисциплинированных граждан, дешёвая водка на троих, вытрезвители и ЛТП. Всего было много. Символов много, их не перечесть. У каждого они свои.

Пивной ларёк и очередь за пивом. А что? Ведь лето и жара... Фото из открытых источников

А был ли какой-то общий символ? Тот символ, который, так сказать, объединял население страны? Да, был, и достаточно необычный. Это советская пивная кружка! Это один из символов эпохи СССР.

Дело в том, что СССР обладал собственной, совершенно необыкновенной культурой потребления пива. Процесс пивопития был явлением массовым и культовым.

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Сегодня в магазинах и всевозможных пивных лавках можно найти десятки и даже сотни различных сортов пенного напитка. На любой, даже на самый притязательный вкус. Соответственно, и на любой кошелёк. В СССР тоже были сорта пива, но им как-то не особо уделяли внимание. Тем более не всегда все эти сорта были доступны. Было просто пиво!

Очередь за пивом. Фото из открытых источников

Если разговор заходит о пиве, то почему-то сразу вспоминается великий русский сатирик Михаил Задорнов с его крылатой фразой: "Какава – она жажды не утоляет, а вот пива – та да!"

Поняли, да? В СССР пиво пили не для того, чтобы набухаться "до синевы", а потом сбрызгивать ближайшие кусты. В СССР пиво пили для того, чтобы утолить жажду! Какая там "какава", если пиво можно было купить везде и стоило оно дёшево.

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В СССР пиво варили, продавали и пили на общегосударственном уровне. Дома пиво пили чаще всего прямиком из бутылок либо разливая его в гранёные стаканы или чайные кружки. А вот потребление пива вне дома было совсем иным...

Фото из открытых источников

Пиво пили прямиком у пивных бочек. Кстати, они были идентичными с бочками для кваса, только отличались содержимым. Пиво пили у ларьков. Пиво пили в специальных пивных залах, стоя (не сидя) у замызганных пивных столиков. Никаких изысканных пивных закусок в этих заведениях не было. Разве что полулитра в кармане, принесённая с собой и предназначенная для приготовления "ерша". И заправляла в таких заведениях обычно неопрятная, хамоватая и вороватая продавщица, которая так и стремилась не долить или бодяжила пиво водой.

Фото из открытых источников

Что было общего в различных случаях потребления пива вне дома? Совершенно верно, это советская пивная кружка. Сделанная из стекла, гранёная и очень вместительная. Если пиво пили рядом с бочкой, то гражданин, утоливший жажду, тут же возвращал кружку продавщице. Та её быстро споласкивала, наполняла пенным напитком и давала следующему покупателю. И никто из покупателей не роптал, что посуда помыта небрежно. Если вообще помыта!

В СССР были пивные кружки преимущественно двух "номиналов" – 0,25 литра и 0,5 литра. Были ещё кружки емкостью 1 литр, но такая тара была огромной редкостью. Маленькую кружку пива можно было выпить за 11 копеек, большая (полулитровая) стоила в два раза дороже.

Производством пивных кружек в СССР занимались сразу несколько стекольных заводов. Все изделия были практически идентичными, выпускались по стандарту 1931 года и отличались только заводским клеймом на дне.

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P.S. Чрезмерное употребление вредит!