Бельгия дала понять, что для неё Прибалтика важнее Украины

Истребители F-16 ВВС Бельгии. Фото: Dirk Waem / Zuma / Global Look Press



На протяжении достаточно длительного времени киевские деятели коллективный Запад предоставить Украине истребители F-16 западного производства. Чего только не делали: и просили, и топали ногами, и заверяли, что им нечем закрыть "демократическое" небо, стремящейся к европейским ценностям территории.

В конце концов эти просьбы и требования были услышаны. В рамках так называемой "истребительной коалиции" свои самолёты согласились отдать Нидерланды и Дания. Позже стало известно, что к этим странам присоединилась и Норвегия. Разумеется, все эти страны решили стать донорами авиационной техники исключительно "добровольно", то есть по большой просьбе из Вашингтона.

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Ещё одним достаточно крупным оператором американских истребителей F-16 в Европе являются ВВС Бельгии. Только с бельгийцами с самого начала что-то не заладилось. Сначала в Брюсселе дали понять, что вроде бы и не против "подарить" свои самолёты. Потом сказали, что это не точно, поскольку надо изучить техническое состояние самолётов. Дескать, истребители очень старые, в фюзеляжах многих имеются трещины, на них летать самим страшно! А подставлять самостийных лётчиков так тем более...

И лишь недавно бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо заявил, что поручил министерству обороны проверить, могут бельгийские истребители F-16 ещё быть чем-то полезны, не истёк ли срок их службы. Если Украина намерена использовать самолёты исключительно для тренировок, то там и требования совсем другие.

Несмотря на довольно размытую формулировку, премьер-министр Бельгии сильно обнадёжил официальный Киев. А что, пусть и для тренировок дадут, самолётики можно подмотать-подлатать и пусть в бой. Наверняка именно такие мысли витали в киевских кабинетах. Однако там рано радовались!

Бельгия отказалась от передачи Украине своих F-16. Об этом сказала Людивин Дедондер, министр обороны Бельгии. Соответствующее заявление она сделала для бельгийской прессы. Со слов министра, страна не может отправить истребители F-16, поскольку они нужны для тренировок и для защиты воздушного пространства стран Бенилюкса и... Балтии.

По мнению Дедондер, первоочередной задачей Бельгии является обеспечение безопасности собственных граждан, а также граждан республик Прибалтики. Эти страны не имеют собственных боевых самолётов, но являются членами НАТО.

Свое заявление эта высокопоставленная дама сделала с одной интересной оговоркой. Как она сказала, у неё нет проблем с поставкой истребителей Украине. Но долг министра – нести ответственность. Поэтому она не может ослабить оборону Бельгии, безопасность граждан и оперативные возможности бельгийской армии. Фактически дала понять, что если бы решение зависело от неё одной, то она бы не отказала в передаче F-16.

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Довольно интересный расклад получается. Сначала пообещали, обнадёжили, а теперь не дают. И всё это во время не совсем удачного визита Зеленского в Северную Америку. Сначала президент Польши Дуда сравнил Украину с утопленником. Теперь министр обороны Бельгии прямым текстом заявляет, что для её страны важнее республики Прибалтики, чем какая-то Украина. Что-то очень кучно пошло. Похоже, что на Западе что-то затеяли, готовятся к возможному сливу незалежной.