Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Фото: Reuters

Советский фронтовой бомбардировщик Су-24, официально принятый на вооружение советских ВВС в 1975 году, являлся для своего времени по истине уникальным самолётом. Это первый отечественный боевой авиационный комплекс, в котором воедино были собраны планер, передовое радиоэлектронное оборудование и современные типы авиационных средств поражения. Кстати, этот замечательный летательный аппарат появился в бомбардировочных частях ВВС СССР несколько раньше официальной даты его принятия на вооружение, в 1972 году.

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Самолёт довольно сложный, требующий хорошо подготовленных экипажей и авиационно-технического состава. Но, несмотря на сложность, самолёт очень удачный. Очень нужный и очень полезный. Первоначально основным предназначением авиаполков, имеющих на вооружении бомбардировщики Су-24, было нанесение бомбовых и ракетных ударов по особо важным объектам (командные пункты, транспортные узлы, объекты ПВО и позиции баллистических ракет) в оперативном тылу противника, в том числе и ядерным оружием. По этой причине в СССР большинство бомбардировочных авиаполков на Су-24 дислоцировалось в приграничных военных округах.

Су-24М ВКС России на авиабазе Хмеймим, Сирия. Фото: mil.ru

Этот самолёт не потерял актуальности и сейчас. В настоящее время он в модификациях Су-24М, Су-24М2 и Су-24МР (разведчик) продолжает нести службу в ВКС и морской авиации России. Кроме того, эксплуатантами данного типа являются Алжир, Ирак, Сирия, Судан, Узбекистан и Украина. Всего за годы производства было выпущено около 1400 самолётов данного типа во всех модификациях.

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Если говорить конкретно об Украине, то согласно данным, опубликованным в справочнике World Air Forces, на начало 2022 года Воздушные силы этой страны имели на вооружении всего 12 бомбардировщиков Су-24М. Данные о самолётах-разведчиках Су-24МР отсутствуют. В других источниках имеется информация, что Воздушные силы Украины всё же имели небольшое количество Су-24МР. Все самолёты данного типа стояли на вооружении 7-й бригады тактической авиации с базированием на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

А сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР?

Су-24М ВВС Украины. Фото: commons.wikimedia.org

Как известно, после распада Союза Вооруженные силы некогда могучего государства делились по территориальному признаку. Под юрисдикцию новообразованных независимых государств отходили все воинские объединения, соединения и части, дислоцировавшиеся на их территории в тот момент. Вместе со всем личным составом и вооружением. Украина получила целых три воздушных армии (5-я, 14-я, 17-я). Кроме того, незалежной отошла и 24-я воздушная армия Резерва Главного Командования с управлением армии в Виннице. Последняя отошла независимому государству в полном составе.

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Именно эта воздушная армия (ВА) и представляет наибольший интерес. Почему? Потому что именно она была настоящим воздушным ударным кулаком советского командования на западном направлении. Она была единственной ВА в СССР, в которой большая часть частей была вооружена бомбардировщиками Су-24. В то же время в остальных советских ВА преобладала истребительно-бомбардировочная и штурмовая авиация.

Украинский СУ-24МР. Фото из открытых источников

В состав ВА входили три авиационных дивизии: 32-я бомбардировочная Краснознамённая авиадивизия с управлением в Староконстантинове, 56-я Бреславская Краснознамённая авиационная дивизия с управлением в Черлянах, 138-я истребительная Краснознамённая авиадивизия с управлением в Миргороде. Два из трёх авиационных соединения были бомбардировочными.

Бомбардировочные дивизии были трёхполкового состава. В каждом авиаполку было по три эскадрильи. Всего по 30 самолётов Су-24 или Су-24М на полк. Итого 180 бомбардировщиков. Но это были не единственные части, имевшие на вооружении самолёты данного типа.

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Украине так же достались отдельные авиаполки на Су-24. В частности, 48-й отдельный разведывательный авиаполк имел в одном составе одну эскадрилью на Су-24МР (ориентировочно 12 самолётов). 511-й отдельный разведывательный авиаполк из Благоево имел в своём составе 23 разведчика Су-24МР. Итого дополнительно35 самолётов-разведчиков Су-24МР.

Но и это ещё не все. Украине так же достался и 29-й авиационный полк с базированием на аэродроме Бердянск. В этом полку проходила подготовка экипажей, поэтому он был сверхукомплектованным авиационной техникой (более 60 самолётов Су-24 ранних серий). А ещё незалежная получила в своё распоряжение 118-й отдельный авиационный полк радиоэлектронной борьбы, базировавшийся на аэродроме Чертково в Тернопольской области. Эта часть среди прочих самолётов имела на вооружении 8 Су-24МП (постановщик помех).

Су-24М ВВС Украины. Фото: commons.wikimedia.org

Путем нехитрых математических вычислений можно установить, что при разделе Вооружённых сил СССР Украина получила чуть более 280 самолётов Су-24 всех модификаций. Если сравнить с современными официальными данными о численности Су-24 в Воздушных силах страны на начало 2022 года, то налицо "эффективное" хозяйствование и управление налицо. Хотя, если учитывать современные геополитические реалии, оно к лучшему. Если говорить об остальных украинских Су-24, то не все они были списаны и разделаны на металл. Часть была отправлена на базы хранения.

Похоже, что часть самолётов все же была изъята с баз хранения и поставлена "на крыло". Простым методом "каннибализма", когда из трёх-четырёх самолётов собирается один, способный хоть как-нибудь подняться в воздух. На это указывают факты.

Согласно сводкам Минобороны России (и возможно неправильным подсчётам) с начала СВО на земле и воздухе было уничтожено 52 самолёта Су-24М/МР Повитряных сил. Это с учётом того бомбардировщика Су-24М, сбитого в Николаевской области и вошедшего в сводку МО РФ от 20.09.2023 года.

Как видно, есть огромная разница между заявленными уничтоженными Су-24 и тем количеством самолётов данного типа, которые (согласно открытым данным) имелись у ВСУ на начало 2022 года. Всё же есть огромная разница между 52 самолётами и 12, имевшимися у ВСУ на начало 2022 года. Соответственно, противник продолжает доставать машины с хранения. И они приводятся в лётное состояние. Мало того, что приводятся, так ещё дорабатываются в носители западных дальнобойных крылатых ракет!

Как сообщил телеграм-канал "Рыбарь", 20 сентября ВСУ нанесли очередной удар по Крыму. Для этого использовались бомбардировщики Су-24. Одиннадцать самолётов данного типа поднялись в воздух с аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Пять самолётов являлись носителями малозаметных западных ракет Storm Shadow/SCALP-EG. На границе Одесской и Николаевской областей самолёты разделились – 9 машин остались в прежнем районе, а 2 бомбардировщика пошли в район Очакова. В районе полудня по Крыму было выпущено 8 ракет Storm Shadow.

Как отмечено, пара Су-24М, пройдя на предельно малой высоте (около 40 метров), осуществила пуски из акватории Чёрного моря. А перед этим самолёты Повитряных сил выпустили три ракеты-обманки AGM-160 MALD для введения средств ПВО в заблуждение.

Из восьми выпущенных ракет пять были перехвачены силами ПВО, ещё три упали в районе Верхнесадового...

Как видно, ударные самолёты у ВСУ ещё есть. И, вероятно, в достаточном количестве. Вопрос только в наличии ракет. И ещё есть один важный нюанс. Бомбардировщик Су-24М является очень сложной и требовательной машиной. Простой экипаж, с минимальной подготовкой, туда не посадишь. А с подготовленными экипажами для Су-24 проблемы, таковых если есть, то от силы пять-семь.