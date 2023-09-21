Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch

Американские эксперты перечислили советские самолёты, в которых были реализованы передовые тхнологии
[ ] для раздела Блоги
4

реклама

В нашей стране всегда умели делать отличные боевые самолёты. Одни из лучших в мире, а некоторые машины вообще никогда не имели аналогов. Что есть, того не отнять. И хорошо, что на Западе ещё остались адекватные эксперты, которые это признают. Хотя большинство иностранных аналитиков традиционно крутит старую заезженную шарманку о том, что всё "лучшее" – американское, а остальное – не очень...

Довольно любопытный материал, посвящённый отечественному военному авиастроению вышел на страницах профильного американского издания Military Watch. Заокеанские аналитики назвали шесть русских истребителей, намного опередивших время. Вообще в оригинале указаны "российские", но лучше звучит русские. Во-первых, потому что указаны машины ещё советского производства. Во-вторых, для вечных заокеанских недругов мы всегда все были русскими – все народы нашей необъятной страны. Итак, то о чём поведали зарубежные эксперты.

реклама



МиГ-15/17 – реактивные истребители первого поколения 

Истребитель МиГ-15. Источник фото: airwar.ru

Принятый на вооружение в 1948 году МиГ-15 "почти единогласно" считался самым совершенным истребителем того времени. Во время Корейской войны он наглядно продемонстрировал все свои лётно-технические преимущества перед западными конкурентами. Действия экипажей этих самолётов вынудили командование США использовать свои бомбардировщики только ночью.

реклама



МиГ-15 оставил далеко позади все западные истребители. На фоне него они выглядели устаревшими. И только "элитные" F-86 Sabre ВВС США, имевшиеся на корейском театре в гораздо меньшем количестве и являвшиеся менее эффективными, смогли бросить вызов советским МиГам. Советский МиГ-15 продемонстрировал великолепные результаты, хотя уже в то время не являлся самым боеспособным истребителем СССР. Более совершенный МиГ-17, принятый на вооружение в 1952 году имел более тонкое крыло с большей стреловидностью, большую скорость и обладал лучшими пилотажными характеристиками. 

МиГ-21

МиГ-21бис. Источник фото: airwar.ru

Истребитель совершил свой первый полёт в 1955 году и стал по-настоящему революционным в истории мировой авиации. Модернизационный потенциал самолёта был настолько высок, что он выпускался вплоть до 2010-х годов. Вероятно, американские эксперты в данном случае подразумевают китайскую копию – истребитель J-7.

реклама



Изначально МиГ-21 являлся реактивным боевым самолётом второго поколения, но затем он получил вооружение и авионику третьего поколения, а потом и четвёртого. Наиболее совершенные варианты этого истребителя эксплуатировались в ВВС Китая и Индии. Индийские машины оснащены современными ракетами "воздух-воздух" с радиолокационным наведением и системами РЭБ. Поэтому они значительно превосходят многие истребители четвертого поколения, такие как ранние варианты F-16.

На момент принятия на вооружение МиГ-21 не имел себе равных, о чём свидетельствуют ошеломляющие победы лётчиков ВВС Индии над оппонентами из Пакистана, летавших на американских F-104. Первым достойным противником для советского истребителя стал только американский тяжёлый двухмоторный F-4E Phantom, появившийся в 1965 году.

Производные от старого МиГ-21 выпускаются и на сегодняшний день, и, как ожидаются, будут производиться до 2030-х годов. 

МиГ-25

реклама



Истребитель-перехватчик МиГ-25П. Фото: © www.migavia.ru

Истребитель-перехватчик третьего поколения, поступивший на вооружение в 70-е годы. Этот самолёт "сломал все барьеры" благодаря амбициозной тяжёлой двухмоторной конструкции. Хоть он и относился к третьему поколению, но оказался более чем  способным конкурировать с западными истребителями четвёртого поколения. 

Foxbat был очень быстрым, имел потолок полёта больше, чем у западных истребителей и имел для того времени очень большую дальность полёта. Кроме того он нес ракеты Р-40 со 100-килограммовой боевой частью и оснащался сложными системами наведения. Высокая скорость и большая высота полёта делали этот перехватчик практически неуязвимым для истребителей времён Холодной войны. 

Главным недостатком самолёта являлись его высокие эксплуатационные расходы.

МиГ-31

Истребитель-перехватчик МиГ-31. Фото: Минобороны РФ

Прямой приемник МиГ-25. Перехватчик четвёртого поколения был принят на вооружение в 1981 году. Тяжёлая машина получила самые мощные двигатели, которые когда-либо использовались на тактических боевых самолётах четвёртого поколения. Самолёт стал революционным во всех отношениях. Во-первых, он получил радар с электронным сканированием. Произошло это на два десятилетия раньше, чем в западном авиастроении. Во-вторых, мощный радар и способность летать на сверхзвуке в течение длительного времени позволяли ему патрулировать огромную территорию СССР. В-третьих, самолёт был оптимизирован для эксплуатации в арктических условиях.

Су-27

Истребитель Су-27. Фото: mil.ru

Тяжёлый истребитель четвёртого поколения. Су-27 Flancer был принят на вооружение в 1984 году и являлся самолётом завоевания господства в воздухе. Он специально разрабатывался, чтобы противостоять американскому F-15 Eagle.

На момент своего появления он был значительно манёвреннее, чем любой западный истребитель. Большой боевой радиус полёта позволял ему долететь до Великобритании при взлёте с аэродромов на территории Польши.

Советский Flancer стал первым в мире боевым самолётом, компоненты планера которого изготовлены из титана. Кроме того, поперечное сечение Су-27 было значительно меньше, чем у западных конкурентов. Ракеты средней дальности Р-27ЭР/ЕТ, входившие в комплект вооружения истребителя, не имели аналогов в мире. А ракеты P-73 ближнего боя вкупе с нашлемным прицелом позволяли поражать цели под критическими углами. Су-27 стал одним из первых самолётов в мире, на которых наряду с РЛС появилась инфракрасная система поиска и слежения. Аналогичные системы на своих самолётах США стали внедрять только в 2010-х годах. 

Истребитель Су-27 Flancer и его производные наглядно продемонстрировали свое превосходство над западными самолётами в ходе неоднократных совместных учений.

МиГ 1.42

МиГ 1.42. Источник фото: airforce.ru

Истребитель пятого поколения. Был разработан как прямой "приемник" Су-27. Самолёт стал настоящим пионером технологий пятого поколения и был призван превзойти конкурирующий американский F-22 Raptor.

Истребитель-невидимка должен был совершить прорыв во всех аспектах летных характеристик с установленными рекордами по количеству используемых поверхностей управления, а также прорывы в стелс-технологиях. Возможности малозаметности основывались на использовании электромагнитной плазмы для поглощения радиоволн. 

Технические характеристики самолёта тоже впечатляли. Его радар засекал самолёты противника на дальности 420 километров, а его двигатель АЛ-41Ф имел уровни тяги и соотношение тяги к весу, намного опережавшие свое время. По своим характеристикам двигатель сопоставим с F135, которым сейчас оснащается американский истребитель F-35.

Программа советского самолёта была свёрнута после распада СССР. Четыре прототипа так и остались незавершёнными. Правда, в воздух успел подняться первый демонстратор технологий – МиГ 1.44.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В общем, на Западе ценят русское оружие. Только у американских экспертов есть неточность. Всё же МиГ 1.42 никак не мог быть приемником Су-27. Это отдельная разработка. Кстати, злые языки поговаривают, что многие наработки по этому самолёту американцы реализовали в своём F-35. Только почему-то заокеанские аналитики об этом скромно умолчали. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

техника армия оружие авиация истребители вооружение самолеты воору
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
19
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
2
Крупнейшая сеть супермаркетов в ЕС перестанет ввозить свежие фрукты по воздуху
3
CNR: "Реактивный танк" Т-80 хорошо показал себя в бою и он не хуже иностранных конкурентов
1
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
3
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
+
Командование ВСУ не позволяет идущим в атаку бойцам, пересекаться с теми кто выжил с прошлой атаки
1
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
3
«Dumbphone» набирают популярность и становятся конкурентом смартфонам
2
Украина отказалась от 10 старых танков Leopard 1A5 ФРГ из-за их плохого технического состояния.
5
Маск выразил опасения по поводу деятельности фонда Сороса
2
Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
1
Зеленский усомнился в возможности «крупного прорыва» в рамках наступления в этом году
+
Структура подрядчиков Binance.US попала в центр внимания финансистов
+
«Ланцет» поразил украинский истребитель МиГ-29 на защищённом аэродроме ВСУ
+
В Сети появились кадры поражения МиГ-29 ВСУ в ходе удара ВС РФ по аэродрому Долгинцево
2
Samsung выпускает бета-обновление One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S21
1
Маккарти пообещал потребовать от Зеленского отчет об отданной ВСУ помощи США
+
Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
+
Вышел получасовой геймплейный ролик Witchfire шутера от авторов Painkiller
+

Популярные статьи

Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
10
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
45
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
61
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
29
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
22
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
+
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
8
10 робот-пылесосов с высокой силой всасывания, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
3
Попытка США склонить Зеленского к переговорам с Россией провалилась — экс-сотрудник Пентагона
25
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
3

Сейчас обсуждают

crazycat21
14:58
Благодарю, исправлено
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
Игорь Быков
14:57
Ну то понятно)) но все же dlss + FG реально спасает слабые видяхи 4 поколения. Позволяет на высоких играть с лучами в тот же киберпук.
NVIDIA поддерживает разработчиков, забивающих на оптимизацию, так как DLSS всё вытянет
CryptoLover
14:54
Если кого-то удержит от покупки скамных монеток, уже хорошо )
Как оценить криптовалюту до покупки: 7 параметров
CryptoLover
14:53
Хороший мем, спасибо, не видела )
Как оценить криптовалюту до покупки: 7 параметров
Михаил Дудка
14:52
Это что за сложности такие, чтобы даже не пытаться вернуть неработающий проц за 570$ ???
Купленный на Best Buy Core i9-13900K оказался муляжом без внутренних компонентов
Кофейник
14:52
Глаза режет. Исправьте, плиз, по тексту всей статьи "приемник" на "преемник".
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
trisha
14:49
Зачем обычному, нормальному человеку эти "сраные" самолеты?. Для того, чтобы защититься от демократических ценностей тех, кому ты подставил свое очко и приготовил щеку, чтобы смачно отработать свою па...
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
Аня Иванова
14:47
Ты об украинских подразделениях должен переживать а ты переживаешь о российских
Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
Юрий Полкунов
14:46
на первом скрите настройки ультра +rt на втором скрине настройки ультра + Path Tracing
Трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера ВСУ и находится под арестом
SkyMaster
14:44
да наплевать на эти сраные самолёты, какой толк от них обычному человеку?
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем