В нашей стране всегда умели делать отличные боевые самолёты. Одни из лучших в мире, а некоторые машины вообще никогда не имели аналогов. Что есть, того не отнять. И хорошо, что на Западе ещё остались адекватные эксперты, которые это признают. Хотя большинство иностранных аналитиков традиционно крутит старую заезженную шарманку о том, что всё "лучшее" – американское, а остальное – не очень...

Довольно любопытный материал, посвящённый отечественному военному авиастроению вышел на страницах профильного американского издания Military Watch. Заокеанские аналитики назвали шесть русских истребителей, намного опередивших время. Вообще в оригинале указаны "российские", но лучше звучит русские. Во-первых, потому что указаны машины ещё советского производства. Во-вторых, для вечных заокеанских недругов мы всегда все были русскими – все народы нашей необъятной страны. Итак, то о чём поведали зарубежные эксперты.

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МиГ-15/17 – реактивные истребители первого поколения

Истребитель МиГ-15. Источник фото: airwar.ru

Принятый на вооружение в 1948 году МиГ-15 "почти единогласно" считался самым совершенным истребителем того времени. Во время Корейской войны он наглядно продемонстрировал все свои лётно-технические преимущества перед западными конкурентами. Действия экипажей этих самолётов вынудили командование США использовать свои бомбардировщики только ночью.

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МиГ-15 оставил далеко позади все западные истребители. На фоне него они выглядели устаревшими. И только "элитные" F-86 Sabre ВВС США, имевшиеся на корейском театре в гораздо меньшем количестве и являвшиеся менее эффективными, смогли бросить вызов советским МиГам. Советский МиГ-15 продемонстрировал великолепные результаты, хотя уже в то время не являлся самым боеспособным истребителем СССР. Более совершенный МиГ-17, принятый на вооружение в 1952 году имел более тонкое крыло с большей стреловидностью, большую скорость и обладал лучшими пилотажными характеристиками.

МиГ-21

МиГ-21бис. Источник фото: airwar.ru

Истребитель совершил свой первый полёт в 1955 году и стал по-настоящему революционным в истории мировой авиации. Модернизационный потенциал самолёта был настолько высок, что он выпускался вплоть до 2010-х годов. Вероятно, американские эксперты в данном случае подразумевают китайскую копию – истребитель J-7.

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Изначально МиГ-21 являлся реактивным боевым самолётом второго поколения, но затем он получил вооружение и авионику третьего поколения, а потом и четвёртого. Наиболее совершенные варианты этого истребителя эксплуатировались в ВВС Китая и Индии. Индийские машины оснащены современными ракетами "воздух-воздух" с радиолокационным наведением и системами РЭБ. Поэтому они значительно превосходят многие истребители четвертого поколения, такие как ранние варианты F-16.

На момент принятия на вооружение МиГ-21 не имел себе равных, о чём свидетельствуют ошеломляющие победы лётчиков ВВС Индии над оппонентами из Пакистана, летавших на американских F-104. Первым достойным противником для советского истребителя стал только американский тяжёлый двухмоторный F-4E Phantom, появившийся в 1965 году.

Производные от старого МиГ-21 выпускаются и на сегодняшний день, и, как ожидаются, будут производиться до 2030-х годов.

МиГ-25

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Истребитель-перехватчик МиГ-25П. Фото: © www.migavia.ru

Истребитель-перехватчик третьего поколения, поступивший на вооружение в 70-е годы. Этот самолёт "сломал все барьеры" благодаря амбициозной тяжёлой двухмоторной конструкции. Хоть он и относился к третьему поколению, но оказался более чем способным конкурировать с западными истребителями четвёртого поколения.

Foxbat был очень быстрым, имел потолок полёта больше, чем у западных истребителей и имел для того времени очень большую дальность полёта. Кроме того он нес ракеты Р-40 со 100-килограммовой боевой частью и оснащался сложными системами наведения. Высокая скорость и большая высота полёта делали этот перехватчик практически неуязвимым для истребителей времён Холодной войны.

Главным недостатком самолёта являлись его высокие эксплуатационные расходы.

МиГ-31

Истребитель-перехватчик МиГ-31. Фото: Минобороны РФ

Прямой приемник МиГ-25. Перехватчик четвёртого поколения был принят на вооружение в 1981 году. Тяжёлая машина получила самые мощные двигатели, которые когда-либо использовались на тактических боевых самолётах четвёртого поколения. Самолёт стал революционным во всех отношениях. Во-первых, он получил радар с электронным сканированием. Произошло это на два десятилетия раньше, чем в западном авиастроении. Во-вторых, мощный радар и способность летать на сверхзвуке в течение длительного времени позволяли ему патрулировать огромную территорию СССР. В-третьих, самолёт был оптимизирован для эксплуатации в арктических условиях.

Су-27

Истребитель Су-27. Фото: mil.ru

Тяжёлый истребитель четвёртого поколения. Су-27 Flancer был принят на вооружение в 1984 году и являлся самолётом завоевания господства в воздухе. Он специально разрабатывался, чтобы противостоять американскому F-15 Eagle.

На момент своего появления он был значительно манёвреннее, чем любой западный истребитель. Большой боевой радиус полёта позволял ему долететь до Великобритании при взлёте с аэродромов на территории Польши.

Советский Flancer стал первым в мире боевым самолётом, компоненты планера которого изготовлены из титана. Кроме того, поперечное сечение Су-27 было значительно меньше, чем у западных конкурентов. Ракеты средней дальности Р-27ЭР/ЕТ, входившие в комплект вооружения истребителя, не имели аналогов в мире. А ракеты P-73 ближнего боя вкупе с нашлемным прицелом позволяли поражать цели под критическими углами. Су-27 стал одним из первых самолётов в мире, на которых наряду с РЛС появилась инфракрасная система поиска и слежения. Аналогичные системы на своих самолётах США стали внедрять только в 2010-х годах.

Истребитель Су-27 Flancer и его производные наглядно продемонстрировали свое превосходство над западными самолётами в ходе неоднократных совместных учений.

МиГ 1.42

МиГ 1.42. Источник фото: airforce.ru

Истребитель пятого поколения. Был разработан как прямой "приемник" Су-27. Самолёт стал настоящим пионером технологий пятого поколения и был призван превзойти конкурирующий американский F-22 Raptor.

Истребитель-невидимка должен был совершить прорыв во всех аспектах летных характеристик с установленными рекордами по количеству используемых поверхностей управления, а также прорывы в стелс-технологиях. Возможности малозаметности основывались на использовании электромагнитной плазмы для поглощения радиоволн.

Технические характеристики самолёта тоже впечатляли. Его радар засекал самолёты противника на дальности 420 километров, а его двигатель АЛ-41Ф имел уровни тяги и соотношение тяги к весу, намного опережавшие свое время. По своим характеристикам двигатель сопоставим с F135, которым сейчас оснащается американский истребитель F-35.

Программа советского самолёта была свёрнута после распада СССР. Четыре прототипа так и остались незавершёнными. Правда, в воздух успел подняться первый демонстратор технологий – МиГ 1.44.

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В общем, на Западе ценят русское оружие. Только у американских экспертов есть неточность. Всё же МиГ 1.42 никак не мог быть приемником Су-27. Это отдельная разработка. Кстати, злые языки поговаривают, что многие наработки по этому самолёту американцы реализовали в своём F-35. Только почему-то заокеанские аналитики об этом скромно умолчали.