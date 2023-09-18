В Совбезе Белоруссии заявили, что готовы провести совместные манёвры с Польшей при согласии Варшавы

Военнослужащие ВС Белоруссии во время показательных выступлений. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Довольно неожиданно! Власти Польши, движимые собственными геополитическими амбициями и подталкиваемые старшими "товарищами" из Вашингтона, в последнее время только и делают, что нагнетают обстановку у границ Союзного государства России и Белоруссии. В качестве примера можно привести усиление войсковой группировки польской армии у белорусских границ.

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О возможности проведения совместных военных учений с польскими коллегами заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Мурайко.

Со слов генерала, если поляки готовы к проведению совместных учений, то в Минске готовы выступить с такой инициативой и рассмотреть, какие вопросы возможно отработать совместно. Среди таких вопросов названы противовоздушная оборона в рамках совместной охраны границы, противодействие трансграничным угрозам, связанными с биологическими угрозами и чрезвычайными ситуациями, пограничная безопасность.

Как сказал Мурайко, если со стороны Польши будут предложения, то будет ответная реакция со стороны Белоруссии.

Интересно, услышат ли в Варшаве предложения Минска? Весьма и весьма сомнительно. Потому что не хотят, потому что польским политикам это вовсе не надо.

Дело в том, что 15 октября в Польше пройдут очередные парламентские выборы. Нынешняя правящая партия "Право и справедливость", одним из лидером которой является действующий премьер Польши Матеуш Моравецкий, отчаянно бьётся за голоса избирателей. Официально партия заявлена как консервативная, по факту она является националистической. Достаточно того, что руководители партии неоднократно заявляли о своём намерении построить Четвёртую Речь Посполитую. Здесь уж без русофобской риторики никак.

И кто в этом случае согласится проводить совместные учения с Белоруссией, единственным союзником России? Вопрос риторический.