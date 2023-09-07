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Выстрел из ПТРК "Корнет". Фото из открытых источниковБританским властям пришлось признать, что их танк Challenger 2 был из числа переданных Украине был уничтожен российской армией на Запорожском направлении. Правда, британцы признали своё репутационное поражение (долгое время "Челленджер" называли чуть ли неуязвимым) с оговоркой. Они заявили, что танк был уничтожен двумя артиллерийскими попаданиями.

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На самом деле всё гораздо интереснее. Британский танк был уничтожен управляемой ракетой, выпущенной из противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Удивительно, но это также признали и эксперты из США, просмотревшие видео объективного контроля поражения "британца". Довольно любопытный материал на эту тему был опубликован на страницах американского издания Military Watch.

Американцы пришли к выводу, что утверждения российской стороны об уничтожении британского танка ракетой комплекса "Корнет" полностью соответствуют истине. На это указывают скорость и траектория полёта боеприпаса. И это знаменует собой крупную победу российского ПТРК, который позиционируется в основном в качестве портативной системы вооружения, хоть иногда и устанавливается на лёгкие транспортные средства.

"Корнет" – это носимый противотанковый комплекс массой всего 28 килограммов. ПТРК стоит на вооружении с 1998 года, но за это время нанёс поражение всем типам современных боевых танков. Больше, чем любая другая известная система такого плана.

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Боевое крещение "Корнет" получил во время американского вторжения в Ирак в 2003 году. Предполагается, что подразделения Иракской республиканской гвардии получили эти комплексы в обход эмбарго ООН, введённого на поставки оружия в Ирак. Тогда российские ПТРК наглядно продемонстрировали свою эффективность против американских танков "Абрамс" и боевых машин пехоты "Брэдли".

Три года спустя комплексы "Корнет" были использованы против израильских танков "Меркава IV". ПТРК, имевшиеся в наличии у ливанского движения "Хезболла" пробили броню как минимум двух десятков израильских танков.

Боевики группировки ИГИЛ* (запрещённая в России террористическая организация) с 2014 года также весьма эффективно применяли захваченные "Корнеты" для выведения из строя танков "Абрамс", стоявших на вооружении армии Ирака.

Кроме того, есть информация, что сирийские ополченцы с большим успехом использовали "Корнеты" против танков "Леопард-2" турецкой армии.

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Особенностью ракеты российского ПТРК является её тандемная боевая часть с двумя кумулятивными зарядами, разделённых двигателем. Такое конструктивное решение существенно увеличило проникающую способность боеприпаса. Больший по сравнению с первым размер второго заряда делает его эффективным даже при использовании на бронетехнике средств противодействия, таких как реактивная броня.

В России продолжают разрабатываться усовершенствованные варианты хорошо зарекомендовавшего ПТРК. В частности, "Корнет-ЭМ" имеет увеличенную дальность поражения, оснащён системой автоматического сопровождения цели и более совершенными средствами противодействия реактивной броне.

Можно констатировать, российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков. На его счету "Абрамс", "Леопард", "Меркава" и "Челленджер".

Российский комплекс зарекомендовал себя как отличное противотанковое средство. И это несмотря на то, что у него нет системы "выстрелил и забыл", реализованной в западных ПТРК, таких как Javelin.

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В общем, американцы иногда могут быть объективными. Действительно, на боевом счету комплекса "Корнет" все известные типы современных танков западной коалиции. Хотя не все... Там пока нет ещё южнокорейского танка K2 Black Panther, поступающего на вооружение армии Польши. Хотя и у этой машины есть все шансы быть записанной на боевой счёт "Корнета". Всё зависит от благоразумия властей Польши.