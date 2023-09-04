Молдавия имеет исторический долг перед "Газпромом". Но Мая Санду заявила, что такого долга нет. Есть долг, но меньше. И вообще российский монополист хотел "обмануть" молдавскую сторону

Майя Санду. Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС



Что делать, если у государства есть долги за поставки, а отдавать эти долги нечем? Совершенно верно, надо заявить что такого долга нет. Необходимо его отрицать. Похоже, что именно этот хитрый путь решения проблем государства выбрала президент Молдавии и по совместительству гражданка Румынии Майя Санду.

Она заявила о том, что у Молдавии нет долга перед "Газпромом" в размере 800 миллионов долларов США. Своё заявление Санду сделала во время встречи с представительницами "Женской ассоциации" Гагаузии.

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То есть долг как бы и есть, но не такой большой. И вообще, со слов Санду, российский газовый монополист хотел "обмануть" молдавскую сторону. Как заявила молдавский президент, произошло это еще в 2021 году, перед началом отопительного сезона. "Газпром" якобы оставил Молдавию без газа и потребовал подписать обязательство о том, что республика в течение четырех лет погасит долги в размере 800 миллионов долларов за ранее поставленное топливо.

В результате компания Moldovagaz в том же году переподписала договор на поставку газа сроком до 2006 года. Главные условия соглашения – своевременная оплата новых поставок, аудит и постепенное погашение исторического долга за газ. Согласно предварительным оценкам, на тот момент сумма долга Молдавии составляла около 430 миллионов долларов. Но с учётом пеней за просрочку платежей сумма увеличилась до 709 миллионов долларов.

В то же время в Молдавии решили провести собственную оценку задолженности. Специалисты республиканской Счётной палаты пришли к выводу, что страна должна за газ около 590 миллионов долларов. Заявленные Санду 800 миллионов нигде никогда не мелькали. Кстати, сверку долгов проводили иностранные аудиторы. Именно они не обнаружили такого долга.

Как сказала президент Молдавии, на следующей неделе правительство республики выступит с официальным заявлением по поводу долга компании "Молдовгаз" перед российским "Газпромом".

В связи с заявлением Майи Санду можно сделать два вывода. Первый – либо госпожа Санду просто не владеет информацией о долгах страны за газ. Второй – Санду просто "готовит почву" перед предстоящим официальным заявлением, и Молдавия на самом деле не намерена платить по долгам. Потому что дорого. Если это действительно так, то Молдавию ждёт непростая зима.