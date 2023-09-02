Боевой вертолёт Польши нарушил воздушное пространство Белоруссии. Польские военные говорят, что такого "не было"

Ударный вертолёт Ми-24 Вооруженных сил Польши

Обстановка на границах Союзного государства России и Белоруссии продолжает оставаться напряжённой. Более того, отмечаются некоторые признаки эскалации, поскольку официальная Варшава продолжает наращивать войсковую группировку в приграничье. Не обходится и без инцидентов.

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В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что 1 сентября 2023 года ударный вертолёт Ми-24 польской армии нарушил границу и углубился в воздушное пространство республики на 1200 метров. После чего машина развернулась и вернулась в воздушное пространство Польши. Особо отмечено, что вертолёт шёл на предельно малой высоте. Нарушение произошло в Берестовицоком районе Гродненской области.

После инцидента в МИД Белоруссии для дачи разъяснений по поводу случившегося был вызван временный поверенный в делах Польши. Неизвестно, что говорил представитель Варшавы, но любопытна реакция польских военных.

Польское информационное агентство PAP попросило прокомментировать случившееся подполковника Яцека Горешевского, представителя Оперативного командования ВС Польши. Военный заявил, что сообщения о нарушении польским вертолётом воздушного пространства Белоруссии являются ложью и провокацией! Якобы в ходе расследования было установлено, что данные сводок и радиолокационного контроля свидетельствуют, что такого инцидента не было.

Нормально так? Нарушение было и в то же время его "не было". Потому что это другое.

Скриншот видео, зафиксировавшего нарушение

Самое любопытное, что белорусские пограничники сразу же представили визуальное подтверждение нарушения границы. На видео, снятом с беспилотника, отчётливо видно как польский вертолёт возвращается в Польшу из воздушного пространства Белоруссии. На большой скорости и на малой высоте. С учётом последнего вариант того, что экипаж просто "заблудился" не выдерживает никакой критики. Государственная граница с забором является отличным ориентиром.

Выходит, что представитель командования Польши не соврал. Инцидент – это ложь и провокация. Только ложь и провокация со стороны Польши.