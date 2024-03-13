Конфискация была произведена в соответствии с новым законом.

Как сообщила литовская таможня, в стране был задержан и конфискован первый автомобиль с российскими номерами. выяснилось, что за рулем машины марки Audi Q7 с российскими регистрационными знаками, принадлежащий россиянину, находился гражданин Молдавии. О намеревался пересечь страну через пропускной пункт "Мядининкай" и выехать на территорию Белоруссии.

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в свою очередь водитель утверждал, что о запрете нахождения автомобилей с российскими знаками на территории страны не знал, однако это не помешало таможенникам составить на него протокол об административном правонарушении и конфисковать имущество, стоимостью 41,690 евро.

Напомним, что с 11 марта 2024 года в Литве запрещается передвижение и просто присутствие машин с российскими номерами. Автовладельцам необходимо было либо перерегистрировать авто и получить литовские знаки, либо покинуть страну. Исключение было оставлено лишь для тех, кто пересекает границу, чтобы попасть в Калининградскую область, однако за рулем, либо в салоне обязан находиться сам владелец авто, а срок пребывания в стране не может превышать 24 часов. В противном случае в силу вступает все тот же закон.

В России же назвали подобное деяние как грабеж на государственном уровне и заявили, что не собираются данный инцидент оставить без ответа.

Закон действовал еще с 2022 года, когда были введены санкции в отношении России, где был введен запрет на пересечение границ автомобилей с российскими номерами Еврозоны, прием неважно, с какой целью, однако на такие радикальные шаги еще никто не шел.





Впрочем, помимо Литвы, лишиться своей машины в соответствии со вступившим в действие новым законом также можно в Финляндии, Болгарии, Польше, Норвегии, Германии, а также в Латвии и Эстонии.