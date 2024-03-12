Страна намерена очистить свои дороги от устаревших машин

Начиная с 15 марта, власти Лондона смогут начать передачу на Украину автомобилей, которые у себя в стране готовились к утилизации.

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В стране активно проходит компания направленная на очищение улиц от старых автомобилей, которые не отвечают современным экологическим стандартам. Владельцы подобных машин могут обратиться в соответствующие органы для получения выплаты на покупку нового авто, а старое, по задумке, будет отправлено на утилизацию.

Подобная идея уже витала в воздухе еще в прошлом году, когда мэр Киева Виталий Кличко обратился к своему лондонскому коллеге Садику Хану, однако предложение было отклонено. Чтобы осуществить задуманное, требовалось привести британское законодательство в полное соответствие правилам о безвозмездной передаче имущества другим странам. После коллективного обращения к премьер-министру Британии было составлено письмо, в котором указывались моменты, которые следует исправить и чтобы все операции проходили на законных основаниях. В правительстве страны не увидели в этом проблем и все пробелы были оперативно устранены. В этом же году, всеми организационными вопросами будет заниматься благотворительная организация "Британо-украинская помощь".

Помимо так называемых автомобилей гражданского назначения, Украина получит и специализированные. Служба скорой помощи Британии заявила о готовности передать порядка 50 карет скорой.