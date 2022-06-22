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В наше технологичное время облачных хранилищ USB Flash накопители все еще не теряют своей актуальности, они располагают довольно значительным объемом памяти, достаточным для большинства бытовых задач, они привычны для пользователей с самым разным уровнем владения ПК, они удобны для взаимодействия с довольно старыми системами и для их работы не нужно подключение к сети. К тому же за флешку вы платите один раз, а использовать ее можно десятилетиями, да и "угнать" данные с нее, без физического доступа к ней просто невозможно. Конечно, у флешек полно недостатков, но покупая такой накопитель, пользователь прекрасно знает на что идет. Ему даже заботливый производитель на упаковке написал скорость чтения и скорость записи. И нам кажется, что сюрпризов уж здесь-то ждать не приходится. Многие при покупке смотрят только на объем, не вдаваясь в остальные характеристики. Работает же, ну и нечего бухтеть. Но тут стоит вспомнить о таких важных вещах, как форм-фактор, физический размер флешки, скорость чтения и скорость записи, зависящие от стандарта USB, который использует флешка. Поэтому для теста я выбрал (раскопал почти все что было) флешки не только разных годов выпуска, но и немного разные по исполнению. Еще была флешка слайдер на 4 Гб года из 2012, но этот форм-фактор настолько ужасен, что я решил не сносить с нее убунту, и оставил ее в покое. Раз в год можно и помучиться с этим механизмом выдвигания, но использовать такое постоянно - сущий кошмар.

Раз уж зашла тема про форм-факторы флешек, то по моему мнению не только выдвижные механизмы, но и поворотные (флип) заслуживают отдельный котел в аду накопителей. Это неудобно, некрасиво и непрактично, к счастью, от таких форматов сейчас стали отказываться в пользу монолитного корпуса стандартного размера или маленького "свисточка", похожего на приемник для беспроводной мышки. К тому же размеры флешек без движущихся частей значительно меньше. В современных, да и не очень ноутбуках часто просто не вставить флешку с огромным корпусом, а на задней панели стационарного ПК места бывает иногда и того меньше. Никогда не понимал флешек, размером с половину ноутбучного харда, разве что такую потерять сложнее. Ну и желательным на корпусе флешки также является отверстие под шнурок. Для меня лучшим исполнением полноразмерной флешки является исполнение от Kingston (на первом фото со шнурком). Она и по ширине не занимает больше, чем порт USB, и по длине небольшая, и отверстие для шнурка удобное есть. Если же вам нужен "свисточек", то выбора у вас не так много, но в исполнении от SanDisk (на первом фото нижняя) все довольно аккуратно. Такая малютка точно не займет у вас много места. Правда, в таком форм-факторе есть один минус - нагрев. Греется она ужасно, во время работы ее лучше не касаться своим телом. У большой же флешки нагрев вы практически не заметите, но как и везде нужно искать компромисс. О световой индикации загрузки можно сказать только то, что она есть исключительно на самой старой флешке. Сейчас от этого отказываются производители. Хорошо это или плохо, трудно сказать. Она не мешает и не раздражает, пользы от нее тоже не очень много, так что горевать по светодиоду на флешке наверное не стоит. Итак, формальности соблюдены, предлагаю начать тестирование.

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Для начала, познакомимся с подопытными.

A-Data на 2 Гб из 2008-2009 годов

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Kingston на 16 Гб из 2018-2019 годов

Apacer на 64 Гб из 2022 года

SanDisk на 128 Гб из 2022 года

Выбирайте своего любимчика и делайте ваши ставки. Первым тестом будет CrystalDyskMark 8.0.4 с размером блока в 1 Гб:

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A-Data:

Kingston:

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Apacer:

SanDisk:

По линейному чтению и линейной записи даже говорить нечего, но мы к этому вернемся чуть позже. Новые флешки большого объема быстрее старой, заявленные производителем данные примерно подтверждаются, ну красота же. С рандомным чтением все несколько интереснее. A-Data и Apacer немного быстрее двух других, но все эти различия погоды не делают. В реальности в данной операции можно сказать что все флешки показывают себя одинаково. С рандомной записью же справляется только SanDisk, да и делает он это довольно плохо, остальные же флешки плетутся в районе 0, на такие операции они мягко говоря не рассчитаны. Выводы пока делать сложно, так как мы не видим всей картины. Для этого нужно прогнать еще один тест. Я выбрал тест диска в Aida64, и первым у нас будет линейное чтение.

A-Data:

Kingston:

Apacer:

SanDisk:

И тут 3 из 4 флешек нас ничем не удивили, стабильная скорость на протяжении всего теста, у Kingston она даже немного возросла по мере заполнения. Какие-то флешки на короткие промежутки поднимали скорость и потом сбрасывали, какие-то, наоборот, сбрасывали, а после возвращались к нормальной скорости. Apacer под конец стало несколько "колбасить", но с минимумом в районе 88 Мб/с и средней скоростью в 113 Мб/с вы этого бы не заметили. А вот что вы заметите, так это результаты SanDisk. Скорость накопителя мгновенно падает со 104 до 38 Мб/с и потом весь тест стабильно держится на ней. Результат сравним с Kingston и довольно сильно уступает Apacer, который и в пике быстрее и по тесту держится стабильно на высокой скорости. С чем связано такое падение сказать сложно, возможно, как и в быстрых ssd сыграл свою роль нагрев SanDisk, а он был очень ощутимый. Я даже для теста обдувал каждую флешку вентилятором на 12 вольт, чтобы несколько купировать данный параметр, но видимо крошечной флешке от SanDisk этот обдув был как мертвому припарка. Итак, 3 флешки достойно справились с тестом, одна же не очень. Следующим и последним тестом будет рандомное чтение в той же Аиде.

A-Data:

Kingston:

Apacer:

SanDisk:

На этот раз все менее драматично, Apacer опять значительно быстрее всех, SanDisk на уровне Kingston, старенькая A-Data раза в 2,5 медленнее них. Стоит конечно сказать, что две самые маленькие флешки имеют интерфейс USB 2.0, Apacer USB 3.0 SanDisk USB 3.2 Gen1, а ноутбук на котором тесты проводились таки ограничен USB 3.0. Скажи я это в начале теста, никто бы и читать дальше не стал, но мы уже видим, что упора в пропускную способность не было ни в одном тесте, а самое главное, что USB 3.2 Gen1 это USB 3.0, просто переименованный. Вот так вот тоже бывает. С более новыми версиями типа USB 3.2 Gen 2x2 такой фокус бы не прокатил.

Естественно, что во время повседневного использования удобнее будут флешки стандарта третьей версии USB, но это далеко не значит что USB 2.0 ни на что не годен. Kingston на этом стандарте по некоторым параметрам сравним с SanDisk, да и специфика пользования флешкой говорит нам о том, что никто не гарантирует ей быстрый порт третьей версии. Во многих компах, куда придется ее вставлять есть поддержка только USB 2.0, поэтому все ваши сверхбыстрые накопители пойдут лесом, и будут работать на медленном порту. Никто же не купит Бугатти, чтобы рассекать на ней по дорогам Саратова. Так и здесь, если нужна флешка, которую не жалко вставлять в самые страшные порты 775, 478, 462 материнок, которые могут повсеместно встречаться в различных учреждениях, то стоит ли гнаться за супер скоростями. Что касается цены, то сейчас даже довольно большие накопители стоят приемлемых денег, вот года 4 назад еще был смысл рассуждать об объеме флешки на разный карман, но сейчас каждый просто возьмет тот объем, который ему требуется. При наличии желания можно жить и со старой двухгиговой флешкой в качестве основной, и совсем недавно я так и делал, да, где-то приходилось ужиматься и удалять с нее мусор, но проблем было немного. Большие объемы конечно дают значительно больше пространства для маневра, но если вам текстовый документ нужно перекинуть, то все это отходит на второй план.

Так есть ли смысл до сих пор пользоваться флешками? Я думаю, что да. Причем в наше непростое время любая флешка будет подспорьем, не надо воротить нос от крошечных объемов и старых интерфейсов, кто знает как повернется жизнь, и какие данные и куда придется переносить. Для любой флешки можно найти свое применение, так что облака не убили USB Flash, и я думаю что не скоро это сделают, да и не во всех сферах.

Вывод наверное будет очень простой и банальный. Если вам нужна флешка, то купите современную быструю и большую и радуйтесь жизни. Если у вас есть старая флешка, то она вам послужит верой и правдой еще довольно долго и бежать за новой, если вас все устраивает в старой наверное не стоит.