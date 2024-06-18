Постоянные обсуждения топовых видеокарт и вообще топового железа могут заставить позабыть нас о том, какое на самом деле железо зачастую стоит в обычном компьютере. Возникает ощущение, что все, что ниже среднего ценового сегмента попросту не идет в домашние сборки и используется только в офисах. Но часто железо у обычного пользователя может быть очень простым, дешевым и морально устаревшим. Например, как героиня сегодняшнего обзора: AMD Radeon R7 240 на 2 гигабайта памяти.

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Естественно, что этой карте эти гигабайты совершенно не нужны, ибо она даже устаревшим "затычкам" от Интел проигрывает всухую. Достаточно сказать, что ее не хватает даже на мой монитор, так как она не может вывести FullHD разрешение частотой в 144 Гц, максимум 120. Возможно, другие драйвера и могут исправить это, но все равно же не играть на этой карте. Она вообще нужна была для вывода изображения в системе с процессором без видеоядра, а сейчас она совершенно бесполезна.

Да и эта карта еще и не самая холодная, хотя горячей ее язык назвать не повернется. В полной нагрузке греется до 75 градусов. И вот я решил проверить, поможет ли этой карте дополнительное охлаждение, ибо стоковое не вызывает никакого доверия. Будет три варианта охлаждения. Полный сток, 120 мм вентилятор на обдув сбоку и 80 мм вентилятор на родном радиаторе. Тестировать будем во второй версии программы Furmark. Этот волосатый бублик убил много видеокарт, но этой все нипочем.

Сток: 74 градуса в Furmark после 6 минут теста.

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Теперь прибегнем к магии "колхоза". Как вам такое, владельцы 4090? Только не завидуйте.

Результат заметен. Минус 5 градусов с температуры видеоядра. Наверное, такой результат не стоит потраченных усилий, хотя выглядит точно необычно.

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А теперь поставим вентилятор сбоку, но поток воздуха от него точно больше, чем от маленького вентилятора на радиаторе, который мы, естественно, сняли.

Стало еще лучше. Теперь температура в Furmark установилась на уровне 66 градусов, что на 8 градусов ниже чем без вентилятора. И если для данной конкретной модели это не очень актуально, то для полностью пассивных моделей боковой обдув может быть хорошим решением, не очень шумным и не очень "колхозным". Правда нормальный результат получится только с отрытой крышкой.

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Вообще, такие карты с нуля не стоит покупать, проще поискать где-нибудь по знакомым или интернет-барахолкам. Такого добра там навалом, хотя цены на такие слабые видеокарты иногда поражают своей наглостью.

Какого-то осмысленного вывода здесь быть не может, такая статья его просто не подразумевает. Но все же любят смотреть на странные технические решения, не имеющие практического смысла.