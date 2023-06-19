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В погоне за Telegram: новые функции WhatsApp и как их использовать

Популярный мессенджер в целях сохранения своих пользователей добавляет новые удобные функции, но какие?
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Вступление

WhatsApp является одним из самых популярных мессенджеров в мире. Но несмотря на свою популярность, в последние годы приложение потеряло значительное количество пользователей. Причиной этого стал ряд проблем, которые были связаны с безопасностью, функциональностью и удобством использования.

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Одной из основных причин ухода пользователей от WhatsApp была связана с изменением политики конфиденциальности. В начале 2021 года WhatsApp сообщил пользователям о том, что данные они передаются Facebook, когда они используют мессенджер. Это вызвало беспокойство среди пользователей, которые переживали за сохранность своих личных данных и приватности.

Кроме того, WhatsApp в течение длительного времени не обновлял свой функционал до уровня, который предлагали другие мессенджеры, такие как Telegram. Изначально, WhatsApp был простым и удобным мессенджером, но со временем его функционал заметно устарел.

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Telegram в свою очередь предоставил множество новых функций, таких как возможность создания больших групп, чат-ботов, каналов и т.д. Эти функции сделали Telegram более удобным и интересным для пользователей.

WhatsApp пытается вернуть своих пользователей с помощью новых функций, таких как возможность отправки сообщений без подключения к Интернету (offline messaging), а также функции, которые облегчают работу с большими группами.

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Однако, несмотря на все эти улучшения, Telegram по-прежнему является более популярным мессенджером в России, чем WhatsApp. Одной из причин этого является то, что Telegram был разработан с учетом потребностей пользователей в более высокой степени конфиденциальности и безопасности.

Telegram позволяет пользователям использовать защиту паролей для защиты своих личных данных. Кроме того, Telegram имеет функционал, который позволяет пользователям создавать анонимные чаты, что делает его более привлекательным для тех, кто хочет общаться без риска для своей конфиденциальности.

Таким образом, WhatsApp потерял многих пользователей в последние годы из-за проблем с конфиденциальностью и ограниченным функционалом. Чтобы вернуть своих пользователей, WhatsApp добавил ряд новых функций, но Telegram по-прежнему остается более удобным и гибким мессенджером благодаря своей фокусировке на безопасности, конфиденциальности и удобстве.

WhatsApp остается бесспорным лидером среди мессенджеров . Хотя мессенджер, пользуется лояльной пользовательской аудиторией, он не слишком блистает в плане возможностей. Это особенно актуально по сравнению с такими конкурентами, как Telegram. В последнее время данный мессенджер, стараясь сохранить пользователей, начал добавлять новые удобные функции, как в Telegram.

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Видеосообщения

WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволит пользователям записывать короткие видеосообщения и отправлять их другим пользователям, предоставляя еще один способ общения в приложении.

Новая функция позволит пользователям записывать видео длительностью до 60 секунд и делиться им с другими пользователями прямо в чате. Это работает аналогично опции голосовых заметок, которая позволяет пользователям отправлять голосовые записи другим пользователям в чате. Новая функция распространяется среди пользователей Android и iOS с бета-версией WhatsApp 2.23.13.4 и 23.12.0.71 соответственно. К сожалению, в настоящее время она доступна избранным пользователям и распространяется поэтапно, поэтому вы можете не увидеть эту опцию, даже если у вас на телефоне установлена вышеупомянутая бета-версия.

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Если вы хотите опробовать эту функцию, лучший способ проверить, есть ли она у вас, - это нажать на значок микрофона рядом с панелью чата. Если значок сменится на видео, значит, функция включена. Чтобы воспользоваться ею, нужно просто удерживать значок видео, после чего запустится трехсекундный таймер, по истечении которого приложение начнет запись. Как и в случае с голосовыми заметками, WhatsApp предоставляет возможность блокировки, чтобы вам не пришлось продолжать удерживать кнопку видео для записи сообщения. Как только вы закончите запись, вы можете нажать красную кнопку в нижней средней части экрана, чтобы остановить запись. Затем вы можете воспроизвести видеозапись, прежде чем решите отправить ее. WhatsApp также предоставляет кнопку удаления в левом нижнем углу, чтобы вы могли удалить видео, если оно вам не нравится, и начать заново. Как только вы будете удовлетворены, вы можете нажать кнопку отправить, чтобы поделиться видео с другим человеком.

Как уже упоминалось, эта функция в настоящее время распространяется в WhatsApp Beta для Android и iOS. Пока нет официальной информации о том, когда компания планирует выпустить ее для широкого круга пользователей.

Редактирование отправленного сообщения

В бета-версии WhatsApp 2.23.10.13 популярное приложение для обмена сообщениями получило возможность редактировать отправленные вами текстовые сообщения. Поддержка редактирования сообщений в WhatsApp для Android появилась всего через несколько дней после добавления в WhatsApp Web beta. Данная функция очень удобна и может предотвратить недопонимание со стороны получателей сообщения.

Количество редактирований отправленного сообщения WhatsApp не ограничено. Однако у вас будет только короткое окно в 15 минут после отправки сообщения, чтобы иметь возможность вносить изменения в свои сообщения. Эта функция уже доступна в новой версие whatsapp - обновите приложение и пользуйтесь

Вы сможете редактировать сообщения, долго нажимая на сообщение и нажимая на кнопку с тремя точками в правом верхнем углу, где вы увидите опцию "Редактировать" рядом с "Информация" и "Копировать". И наконец, при редактировании сообщения, его статус будет обновлен на "отредактировано", что будет означать, что вы внесли изменения.


Обещанные функции в 2023 году

1. Восстановление удаленных сообщений

WhatsApp внедрит функцию, позволяющую отменять действие удаления сообщений в чатах и возвращать случайно стертые тексты. В начале этот функционал будет доступен только для опции "удалить у себя".


2. Жалоба на статусы пользователей

В скором времени в WhatsApp появится возможность подавать жалобы на статусы пользователей, если они содержат неприемлимый контент

3. Выбор нескольких чатов одновременно (уже добавлено)

В этом году пользователям мессенджера будет предложена новая функция, позволяющая выбирать несколько чатов одновременно. Это упростит процесс пометки их как непрочитанных, отключения звука или удаления .

 

Итоги

Возможно вскоре мы получим удобный и функциональный мессенджер, такой, как telegram, а может даже лучше!

Конкуренция - это прогресс. В последнее время WhatsApp тестирует несколько новых функций, чтобы выдержать конкуренцию со стороны Telegram. Недавно WhatsApp представил Channels, функцию, похожую на трансляцию, для предприятий и администраторов. Компания также начала тестировать возможность делиться своим экраном во время звонка, и так далее. Однако все эти улучшения не смогут затмить проблемы с конфиденциальностью, что так важно для большинства пользователей

Свое мнение по этому поводу пишите в коментариях, я буду рад узнать ваше мнение по данной теме.

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