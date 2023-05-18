Новинка The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на старте продаж выдает просто бешеные рекорды. Это одна из самых быстро продаваемых игр в истории. Тем паче, что вышла она на единственной платформе - Nintendo Swich.
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Обратимся к цифрам. Японская компания сообщила, что только за первые три дня продаж удалось реализовать 10 миллионов копий игры. Для сравнения, у последней God of War Ragnarök было 11 миллионов копий за 2,5 месяца. Включаем арифметику - обнаруживается, что проект Nintendo EPD продается аж в 20 с лишним раз быстрее.
Если оглядываться на другие проекты, то The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom опережает по темпу продаж Elden Ring, которая, на минуточку, на релизе была доступна аж на пяти платформах: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.
То же самое касается Cyberpunk 2077 - у польского экшена было 13 миллионов копий за 10 дней, а здесь такой же результат втрое быстрее.
Вот что бывает, когда гигантская игра в культовой среди нескольких поколений франшизе выходит с почти безупречными обзорами на доживающей свой век платформе с install base больше 100 миллионов штук.