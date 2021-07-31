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В конце этой зимы я уже писал о том, как мне удалось заработать на буме майнинга. Тогда я выгодно продал видеокарту Radeon RX 5700 на Авито за 60 тысяч рублей какому-то майнеру. Это при том, что покупал её в сентябре 2019 года всего за 20 с копейками тысяч.

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Тогда многие писали мне, что я совершил ошибку: якобы курс биткоина улетит ввысь и я останусь ни с чем. Но время всё расставило на свои места.

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Уже несколько месяцев спустя, курс биткоина резко просел. А крупные сетевые магазины вроде DNS начали снижать цены на видеокарты и устраивать распродажи. В одной из таких распродаж в июне мне и удалось урвать GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti EAGLE всего за 57 999 рублей из-за бага с конфигуратором.

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Спустя 10 дней карта уже была у меня - за эти же деньги я получил производительность в полтора раза выше, а также фирменные фишки вроде DLSS 2.0 и рейтрейсинга, которых нет у AMD.

Как говорится, продают на верхах, а покупают на низах. Именно так у меня и получилось:

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А курс биткоина полгода спустя составляет всё те же 40 000 BTC по отношению к доллару. Никакого роста не произошло, а в дальнейшем, думаю, будет и падение.

Что касается самой карты, то модель от Gigabyte оказалась не самой удачной. Она горячая и прожорливая. Температуры превышают 80 градусов по чипу и 90 градусов по памяти. Потребляет в пике до 290 Вт. Из-за этого GeForce 3070 Ti еще и шумная - но до этого у меня была референсная карта от AMD, так что мне не привыкать.

Умельцы пишут, что нужно делать андервольт, но мне лень этим заниматься. Работает, на гарантии - и ладно.

К сожалению, ситуация с видеокартами хоть и немного выправляется, но света в конце тоннеля пока не видно. За 60 тысяч сейчас можно "зайти и купить" только RTX 3060:

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Но, даже если бы мне не повезло на распродаже и я покупал бы сейчас простую 3060, то всё равно не прогорел бы. А даже вышел бы в небольшой плюс.

P.S. «Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!»