Курс биткоина впервые превысил 60 000 долларов — исторический максимум достигнут
После непродолжительного падения, курс биткоина резко взлетел вверх. В ходе торгов на бирже в субботу он превысил 60 000 долларов - очередная психологическая отметка достигнута.
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По состоянию на утро воскресенья, стоимость уже превышает 61 тысячу и продолжает расти. Таким образом, самая популярная криптовалюта за сутки выросла на 8%. Напомним, что предыдущий рекорд был зафиксирован в конце февраля, тогда биткоин преодолел отметку в 58 тысяч.
Забавно, что ровно год назад, в марте 2020 года цена биткоина достигла дна, тогда он торговался на бирже за смешные сейчас 4 тысячи долларов. Однако, после этого обвала стоимость валюты стабильно росла и в итоге пришла к тому, что мы имеем сейчас.
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Геймеры всего мира пребывают в шоке, ведь стоимость видеокарт продолжить расти. Сейчас их практически невозможно купить даже по тройным ценам - майнеры скупают все карточки из торговых сетей еще до начала продаж. Страшно представить, что же будет, если биткоин и другие валюты продолжат расти. Некоторые эксперты уже предсказывают, что к лету курс превысит 100 000 долларов.
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