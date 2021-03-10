Оперативная память резко подорожала — цены будут расти в течение всего 2021 года
Оперативная память DDR4 и DDR3 для ПК начала резко дорожать. Из-за дефицита полупроводников ведущие производители Hynix, Micron и Samsung уже повысили цены.
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Как сообщает TrendForce, контрактные прайсы в феврале 2021 существенно выросли по сравнению с январем. Так, например, четырёхгигабитные чипы DDR3 подорожали примерно на 7%, а двухгигабитные - аж на 9%. Что касается современной DDR4, ситуация также оставляет желать лучшего. Модули на 4 Гбит подросли на 6%, а восьмигигабитные варианты - на 4%.
Прогнозы на будущее пока неутешительные. Как сообщают эксперты издания Digitimes Daily, рост цен ожидается в течение всего 2021 года. Несмотря на повышение спроса на оперативную память, ведущие производители не намерены увеличивать объемы производства, что вызовет всплеск цен.
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После трёхкратного удорожания видеокарт по геймерам и любителям ПК нанесен очередной удар. Пока что они жалуются на то, что не могут приобрести современные ГПУ от NVIDIA, но скоро подобная ситуация может случиться и на рынке накопителей. Ведь помимо "оперативки", уже подорожали SSD.
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