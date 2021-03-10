TrendForce предупреждает о росте цен на твердотельные накопители в этом году
Аналитическая компания TrendForce выпустила предупреждение о том, что цены на твердотельные накопители (SSD) в этом году вырастут из-за нехватки контроллеров NAND Flash и недавнюю остановку завода полупроводников Samsung в Остине из-за плохих погодных условий. Аналитики считают, что производители готовятся во втором квартале поднять цены на твердотельные накопители примерно на 3-8%.
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На второй квартал TrendForce прогнозировала, что твердотельные накопители сохранят в ту же цену, что и в первом квартале. Теперь прогноз поменялся и ждут, что цена вырастет на 3-8%. В сегменте корпоративных SSD дела обстоят немного лучше: изначально было заявлено, что цена во втором квартале упадёт на 0-5%, но теперь прогнозируется рост цен на 0-5%, что меньше по сравнению с потребительскими SSD.
В прошлом месяце завод Samsung в Остине пострадал от необычного для Техаса зимнего шторма и низких температур. В результате производство было приостановлено с середины февраля по 2 марта. TrendForce не ждёт, что завод выйдет на полную мощность до конца марта, что повлияет на производство накопителей Samsung.
Поскольку коронавирус никуда не делся и от него страдают все континенты и страны, спрос на ноутбуки и компьютеры, с которых можно работать и учиться дома, по-прежнему высок. Цены на них могут начать расти вместе с ценами на накопители.
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