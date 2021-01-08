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Перед Новым Годом мне написал бывший одноклассник с просьбой помочь в выборе нового процессора. Ситуация вроде бы самая обычная, но когда я стал узнавать подробности, удивлялся всё больше и больше. Настолько глупых апгрейдов я еще не видел. Решил поделиться, чтобы другие не совершали таких ошибок.

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Итак, у моего товарища был процессор Intel Core i7-6400T. Причем в одном из топовых исполнений QHQG. Если кто не в курсе, то это крутейший инженерник из 2016 года - заказав его за копейки на Али, можно было разогнать его и добиться производительности уровня полноценного Core i7-6700. Последний стоил в 4-5 раз дороже! Одноклассник выставил проц на Авито и продал:

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На мой логичный вопрос "зачем?", он сначала сообщил, что "процессор стал криво обрабатывать инфу". Но потом всё-таки признался, что ЦП был в порядке, а апгрейдиться ему посоветовал брат. Якобы его инженерник "уже не тянет" и нужно "что-то поновее". Кстати, проц работал на частоте всего 3 ГГц, хотя он легко гонится и до 4 ГГц.

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Будучи уже немного в шоке, начал выяснять подробности. Запустить компьютер не было возможности (по понятным причинам). Поэтому я, словно Шерлок Холмс, по фото стал определять остальные комплектующие. Пять лет назад для 6400Т была куплена отличная по тем временам материнка Asus Z170-P:

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Памяти стояло сначала 8 Гб, со временем докупили вторую планку на 4 Гб. И снова очень странное решение - а как же двухканальный режим?

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Видеокарту в системе друг менять не планировал, установлена GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING:

А в качестве кулера выступал народный "карлсон" DeepCool Gammax 300:

Продав свой китайский 6400Т, одноклассник хотел поменять его на что-то поновее. Например, игровой шестиядерник Core i5-9400F. Но проблема в том, что его материнская плата на сокете 1151, а предпоследнее поколение Intel требует уже 1151 v2 !

Обычный "пятьдесят первый" не поддерживает больше 4 физических ядер, но друг об этом не знал. Синяя компания создала настоящую путаницу на рынке, и обычные пользователи в итоге попадают впросак.

Стали судорожно думать, что теперь делать. Можно было снова заказать у китайцев i7-6400T с серийником QHQG или QHQJ примерно за 6 тысяч рублей, докупить нормальный кулер и разогнать до 3,8-4 ГГц. Но проц был нужен срочно, ведь на носу новогодние праздники. Но если покупать здесь и сейчас, то из аналогов в магазинах продается только Core i7-7700 за невероятные 28 тысяч!

В конференции посоветовали найти б/у i7-6700, но это тоже около 18-20 тысяч. Неадекватная сумма за столь устаревший процессор.

Intel, пользуясь тем, что люди не хотят менять старые материнки, выставляют просто нереальные ценники за это 4-ядерное, извините, старьё.

По итогу, совместно было принято решение избавляться от материнки, а покупать современный комплект Intel Core i5-10400F + GIGABYTE B460M DS3H.

Удивительно, но новый процессор и материнка обойдутся даже дешевле, чем старый топ. Оперативка будет заменена чуть позже, на комплект 8+8 с низкими таймингами. Двухканальный режим системе явно не повредит и даст еще 15-20% буста.

***

Продав старую материнку и процессор, товарищ заработает около 10 тысяч. Но на новую систему пришлось потратить почти 22 тысячи, и это без учета того, что память также требует апгрейда. По сути, 12 штук выкинуты на ветер, ведь для GTX 1060 в 1080p вполне хватило бы и старого 6400T. Надо было лишь приобрести нормальное охлаждение и как следует разогнать китайца. Надеюсь, эта ситуация послужит уроком нашим читателям. Всегда думайте, прежде чем что-то сделать. А если не уверены - советуйтесь с грамотными и более опытными людьми.