Radeon RX 6800 XT и 6800 оказались быстрее RTX 3090 в свежих играх, оптимизированных под RDNA 2
Популярный ресурс Guru3D опубликовал тестирование новых видеокарт от AMD в популярных играх. Были испытаны обе свежие карточки в лице Radeon RX 6800 XT и 6800.
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С одной стороны, карты показывают примерный паритет с "зелеными" конкурентами. Но с другой, была выявлена одна любопытная тенденция.
В играх, оптимизированных под новые консоли (а значит и под архитектуру RDNA 2.0), карточки "красной" команды опережают даже флагман от NVIDIA в лице GeForce RTX 3090.
Например, в новинке Assassin's Creed: Valhalla преимущество RX 6800 над RTX 3090 составляет 14%, а ХТ-версии - целых 16%.
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В другой игре 2020 года от Ubisoft - Watch Dogs: Legion преимущество "красных" хоть и не такое внушительное, но всё же сохраняется:
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Radeon RX 6800 XT обходит флагмана RTX 3090 примерно на 3%. Младшая RX 6800 тоже не подкачала - показывает результаты на уровне GeForce RTX 3070 и 2080Ti.
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Посмотрим, как развернется ситуация ближе к концу года. Будет ждать мультиплатформенных новинок, одновременно выходящих и на nextgen-консолях, и на ПК.
Напомним, что рекомендуемая стоимость видеокарт Radeon составляет 659 долларов для старшей XT-модели и 579 долларов в случае младшей. Игровой девайс от NVIDIA в лице RTX 3090 обойдется более, чем в 2 раза дороже - 1499 вечнозеленых.
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