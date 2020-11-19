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Radeon RX 6800 XT и 6800 оказались быстрее RTX 3090 в свежих играх, оптимизированных под RDNA 2

Обзор сайта Guru3D пролил свет на производительность новинок от AMD.
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Популярный ресурс Guru3D опубликовал тестирование новых видеокарт от AMD в популярных играх. Были испытаны обе свежие карточки в лице Radeon RX 6800 XT и 6800.

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С одной стороны, карты показывают примерный паритет с "зелеными" конкурентами. Но с другой, была выявлена одна любопытная тенденция. 

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В играх, оптимизированных под новые консоли (а значит и под архитектуру RDNA 2.0), карточки "красной" команды опережают даже флагман от NVIDIA в лице GeForce RTX 3090. 

Например, в новинке Assassin's Creed: Valhalla преимущество RX 6800 над RTX 3090 составляет 14%, а ХТ-версии - целых 16%.

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В другой игре 2020 года от Ubisoft - Watch Dogs: Legion преимущество "красных" хоть и не такое внушительное, но всё же сохраняется:

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Radeon RX 6800 XT обходит флагмана RTX 3090 примерно на 3%. Младшая RX 6800 тоже не подкачала - показывает результаты на уровне GeForce RTX 3070 и 2080Ti.

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Посмотрим, как развернется ситуация ближе к концу года. Будет ждать мультиплатформенных новинок, одновременно выходящих и на nextgen-консолях, и на ПК.

Напомним, что рекомендуемая стоимость видеокарт Radeon составляет 659 долларов для старшей XT-модели и 579 долларов в случае младшей. Игровой девайс от NVIDIA в лице RTX 3090 обойдется более, чем в 2 раза дороже - 1499 вечнозеленых.

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Теги

amd nvidia radeon rx 6800 xt rtx 3090 radeon rx 6800 amd vs nvidia
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аххаха, про этих "норм блохеров" тут уже один чувак написал статейку. ты смотри их говно ролики, а я и дальше буду читать статьи на надёжных гуру3д, текповерап, анандтек, томсхардварь и 3дновостях.
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Roman Shniperson
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Зеновий Радеонович
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t-dirt
15:26
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Radeon RX 6800 XT обходит RTX 3090 и устанавливает новый мировой рекорд 3DMark FireStrike
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