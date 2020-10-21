GTX 1080 Ti против RTX 3080 – выясняем, стоит ли обновлять флагман трёхлетней давности для игр в 4K
Рассказываем о тестировании на канале Testing Games.
YouTube-канал Testing Games провёл тестирование актуальных видеокарт GeForce GTX 1080 Ti и RTX 3080. Давайте выясним, как флагман 2017 года справится с современными играми в разрешении 4К. Сделаем вывод, стоит ли обновляться на RTX 3080.
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Обе карты были протестированы в 10 проектах при максимальных настройках графики в разрешении 3840х2160 пикселей. Полная конфигурация системы выглядит следующим образом:
- Процессор Intel Core i9-10900K (3,7 ГГц)
- Материнская плата MSI MPG Z490 GAMING PLUS
- Видеокарты: GeForce GTX 1080 Ti 11GB (EVGA FTW3 GAMING) и GeForce RTX 3080 10GB (MSI VENTUS 3X)
- 32 ГБ ОЗУ DDR4-3600
Для вашего удобства, результаты тестирования свели в таблицу:
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Как видно из таблицы, RTX 3080 опережает старичка GTX 1080 Ti примерно на 65% во всех играх, то есть, более чем в полтора раза. Само количество кадров в секунду тоже показательно - в разрешении 4K представитель семейства Pascal уже не способен тянуть тяжёлые проекты, выдавая неиграбельные 30-40 фреймов.
Делаем вывод, что для требовательного игрока, обладающего монитором с разрешением 3840х2160 пикселей, апгрейд однозначно имеет смысл. Новая RTX 3080 способна обеспечить комфортные 60 FPS практически во всех играх. Осталось лишь найти её в продаже.
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