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Несмотря на то, что официальный релиз новых видеокарт RTX 3080 и RTX 3090 состоялся месяц назад, они до сих пор в сильном дефиците. Они поступают в продажу небольшими партиями примерно раз в неделю, раскупают буквально в считанные минуты.

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Так например, вчера в Ситилинк появилась в наличии PALIT NVIDIA GeForce RTX 3090 GAMINGPRO 24G, однако была куплена практически мгновенно.

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Ранее, мы уже видели эту видеокарту в Регарде, она была в наличии 7 и 13 октября в течение пары часов. Если вы хотите приобрести данную плату, рекомендуем следить за новостями на нашем сайте - обычно мы оперативно сообщаем о появлении в продаже у крупных сетевых ритейлеров.

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Видеокарта RTX 3090 от Palit имеет уникальную систему охлаждения TurboFan 3.0. В режиме без нагрузки скорость вентиляторов понижается до нуля, карта работает беззвучно. Также в наличии ARGB-подсветка.





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RTX 3090 – это продвинутое решение для профессионалов и энтузиастов. Видеокарта обладает 24 Гб быстрейшей GRRD6X-памяти и потребляет в нагрузке до 350 Вт. Максимальное рабочее разрешение - 8К (7680x4320).