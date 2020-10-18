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Процессоры семейства Ryzen 5000 поступят в продажу уже 5 ноября. Постепенно мы получаем всё больше информации о грядущих продуктах. Так, вчера были опубликованы первые результаты тестов новинок.

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В твиттере компьютерного энтузиаста harukaze5719 появились графики тестов в популярном бенчмарке SiSoftware. К сожалению, характеристики оперативной памяти он не указан, а ведь производительность процессоров Ryzen очень сильно зависит от её тактовой частоты.

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Если верить этим данным, в арифметических задачах Ryzen 5600X, 5800X и 5900X быстрее в среднем на 15% своих предшественников в лице Ryzen 3600X, 3800X и 3900Х.

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В мультимедийных вычислениях ощущается более весомое преимущество - архитектура Zen 3 оказалась примерно на 25-30% быстрее в зависимости от модели.

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Судя по этим данным, несмотря на высокую стоимость, новая архитектура обеспечит достойный прирост производительности. Осталось дождаться игровых тестов, ведь большинство пользователей покупают мощные ЦП именно для этих целей.