AMD Ryzen 5 5600X представлен официально – производительность на ядро возросла на 20% – 4,6 ГГц в бусте за 299$ в продаже уже 5 ноября
На сегодняшней презентации компания AMD представила новые процессоры Zen 3 с архитектурой Vermeer. Большинство геймеров интересует обновление самого народного и популярного процессора последнего года Ryzen 3600.
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Встречайте преемника в лице Ryzen 5 5600X. По сравнению с предыдущим поколением, производительность на ядро увеличится примерно на 20%. Также были представлены и более мощные процессоры Ryzen 7 5800X (8 ядер/16 потоков), Ryzen 9 5900X (12 ядер/24 потока) и Ryzen 9 5950X (16 ядер/32 потока).
Если сравнить напрямую с Zen 2 - процессором 3600Х, то максимальная частота с Turbo Boost выросла на 200 МГц: с 4,4 до 4,6 ГГц. Это довольно значительный прирост. При этом, TPD новинки заявлен всего 65 Вт (против 95 Вт) у предшественника.
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Также компания AMD не смогла не уколоть главного конкурента в лице Intel, заявив о трёхкратном повышении энергоэффективности по сравнению с последним поколением Comet Lake-S.
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Что ж, осталось дождаться реальных тестов производительности от различных изданий.
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