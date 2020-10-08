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Сегодня компания AMD представила новые процессоры Zen 3 на архитектуре Vermeer. О технических характеристиках вы можете прочитать в соседних материалах, сейчас мы затронем тему ценообразования.

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В новом поколении ЦП компания не постеснялась увеличить ценник на 50 долларов на все модели, чего ранее с ней не случалось:

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Например, годом ранее Ryzen 5 3600X предлагался за 249 долларов, а цена его преемника 5600Х - уже 299 "вечнозелёных". Аналогично и со старшими моделями. 5800Х можно будет купить за 449 баксов (3800Х стоил 399), а 5900Х обойдётся во внушительные 549 долларов США (ранее было 499 за 3900Х).

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Похоже, что доминирование на рынке процессоров и быстро растущие акции явно идут не на пользу простым геймерам. Ведь цена массовой бюджетной модели 5600Х в России будет никак не меньше 25 000 рублей. Не такого "обновления" мы ждали от AMD.

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Напомним, что новые процессоры Zen 3 прибудут на полки магазинов уже 5 ноября.