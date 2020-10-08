Первые официальные данные о Big Navy – информация о производительности RX 6900 XT – 4K гейминг при 60 fps теперь возможен и на Radeon
Сегодняшняя презентация AMD была посвящена новым процессорам Zen 3. Однако, в самом конце в качестве десерта генеральный директор Лиза Су также протизерила новую флагманскую видеокарту.
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Пока информации немного, официальное представление карты состоится лишь через пару недель. Однако, уже сейчас можно оценить внешний вид, все утечки подтвердились:
Видеочип оснащён мощнейшей системой охлаждения с тремя вентиляторами. Официально название видеокарты не объявляли, но из многочисленных утечек мы уже знаем, что это с большой вероятностью будет Radeon RX 6900 XT.
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Также, чтобы доказать, что нас ждёт нечто грандиозное по игровой производительности, были приведены бенчмарки в проектах Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare и Gears of War 5:
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В разрешении 3840 х 2160 счётчик частоты кадров не опускался ниже 60. Теперь с уверенностью можно сказать, что 4K гейминг возможен и на Radeon.
Что ж, осталось дождаться официальной презентации. Её дату пока не объявили, но, по слухам, она состоится уже 28 октября.
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