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После презентации 3000-й серии видеокарт от NVIDIA геймеры были в восторге - впервые за много лет компания действительно сделала достойные продукты по привлекательной цене. Однако, реальность оказалось не такой радужной. Релиз GeForce RTX 3080 ознаменовался огромным количеством проблем, а массовую 3070 и вовсе перенесли на конец октября. Разбираемся, что же произошло.

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Проблемы с поставками

RTX 3080 поступили в продажу 17 сентября. Пользователи раскупили их в считанные минуты - читателю overclockers.ru чудом удалось урвать экземпляр карты. И это при этом, что реальная стоимость сильно отличалась от рекомендуемой. При установленном NVIDIA прайсе в 63 490 рублей, фактически цена составила более 80 000. Спустя почти 3 недели после выхода, купить видеокарту всё ещё нереально:

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Большинство предлагаемых в магазинах плат расхватали перекупщики, и теперь пытаются продать их с большой наценкой на различных сайтах объявлений:

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Когда GeForce RTX 3080 появится в продаже - неясно. Очевидно, что "зелёные" не ожидали такого огромного спроса на карту и просто не успели произвести достаточное количество графических чипов. Они торопились обогнать AMD, которые в этом году пытаются навязать серьёзнейшую конкуренцию во всех ценовых диапазонах. Из этого вытекает и вторая ошибка NVIDIA.

Сырые драйвера и дешёвые конденсаторы

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Через несколько дней после выхода RTX 3080, игроки начали массово жаловаться на проблемы с видеокартами. Чёрные экраны, постоянные вылеты на рабочий стол и зависания компьютера возникали у большинства обладателей нереференсных версий.

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Основная причина оказалась в том, что партнёрам NVIDIA просто не хватило времени для тестирования. Первый драйвер с поддержкой видеокарт 3000-й серии вышел слишком поздно - производители не успели нормально проверить свои решения в играх и бенчмарках. В итоге, никто не знал, как в реальности поведёт себя графический чип в заводском разгоне на 100-200 МГц. По сути, обычные геймеры приняли участие в масштабном бета-тесте.

Во-вторых, часть партнёров "зелёных" решили сэкономить, и вместо рекомендуемых производителем полимерно-алюминиевых и керамических конденсаторов установили самые дешёвые танталовые POSCAP. Из-за этого карты ведут себя нестабильно, частоты видеочипа принудительно снижаются. Сейчас продажи таких продуктов заморожены - в следующих партиях это поправят. Но что делать тем, кто уже купил видеокарту?

NVIDIA спешно выпустили новую версию драйвера, занизив частоты ОС-версий на 5-7%. Это частично решило проблему. Однако, теперь оверклокерские версии не соответствуют описанию, указанному на коробке. При большом желании, такую карту можно вернуть в магазин.

Эта ситуация существенно ударила по репутации компании. Красивые тесты новых карт уже сделаны и опубликованы изданиями, а впоследствии произошло софтверное "отыквивание". Не очень красиво.

Перенос начала продаж GeForce RTX 3070

RTX 3070 должна была появиться на полках магазинов 15 октября, однако в последний момент NVIDIA отложила дату релиза на 2 недели. Ожидается, что новые карты появятся только 29 числа - то есть, на следующий день после презентации AMD.

Очевидно, что "зелёные" не хотят повторения ситуации с RTX 3080. Дополнительное время будет потрачено на полировку драйверов, также это поспособствует уменьшению дефицита на старте. Ведь 3070 обещает стать массовой моделью, при стоимости в 500 долларов предлагая производительность на уровне 2080Ti или даже выше:

Чем ответит AMD

Генеральный директор AMD Лиза Су с интересом следит за развитием ситуации. Презентация "красных" была назначена аж на конец октября - это явно неспроста. Глядя на NVIDIA, они хотят вылизать свои продукты до блеска. Будет забавно, если Radeon в итоге выпустит на рынок более стабильные и качественные видеокарты, которые при этом будут дешевле "зелёных".



Согласно слухам, AMD покажет Radeon RX 6900 XT, 6800 XT и 6700 XT.

Как ожидается, первая будет конкурировать с GeForce RTX 3080, предлагая лучшую производительность по более низкой цене. RX 6800 XT противопоставят RTX 3070, а младшая 6700 XT поборется с RTX 3060.

Пока это неподтверждённая информация, давайте дождёмся 28 октября.

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Напишите в комментариях, удалось ли вам купить RTX 3080 и сталкивались ли вы с описанными проблемами? Что думаете о сложившейся ситуации в целом?