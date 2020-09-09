RTX 2080 Super распродают по самой низкой цене за все время продаж - скидка 15% на версию от ASUS в Ситилинк
Сегодня мы уже сообщали, что в связи с анонсом новых видеокарт Ampere от NVIDIA, дешевеют старые поколения графических адаптеров, а именно GeForce GTX 1660Ti стала сильно дешевле психологической отметки в 20 тысяч рублей.
реклама
Но понижение цен затронуло также и верхний сегмент рынка. ASUS nVidia GeForce RTX 2080SUPER получила внушительную скидку в 15% - видеокарта подешевела в магазине Ситилинк более чем на 8 000 рублей.
Это отличное предложение на начало сентября - нереференсные версии RTX 3070 выйдут только через пару месяцев, и непонятно по какой цене. Учитывая, что курс доллара в последнее время растёт, нужно задуматься об апгрейде прямо сейчас.
реклама
Версия от ASUS обладает внушительной гарантией на 3 года. Cама карта оснащена производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами, что обеспечивает низкие температуры в нагрузке. Частота графического процессора составляет 1830 МГц (1860 МГц в режиме Boost), памяти GDDR6 - 15 500 МГц. Объём видеопамяти - внушительные 8 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания составляет 650 Вт, а длина видеокарты всего 267 мм - поместится в любой корпус.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила