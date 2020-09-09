GeForce GTX 1660Ti сильно подешевела после анонса NVIDIA RTX 3000
После выхода на рынок новых версий видеокарт, цены на предыдущие модели начинают быстро снижаться. В этом году это начало происходить уже после анонса RTX 3000-й серии.
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Прайсы падают постепенно, но уже начали появляться модели 1600-й серии с хорошими скидками. На данный момент есть очень выгодное предложение на GeForce GTX 1660Ti в магазине Ситилинк.
Цены на Ti никогда не были такими низкими, версия от PALIT на данный момент стоит даже дешевле, чем 1660 Super.
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Напомню, что GTX 1660 Ti является лучшим графическим процессором в семействе 1660, опережая по производительности как обычную, так и версию Super. Данная видеокарта будет отличным выбором для игр в разрешении 1080р. Её потенциала хватит ещё на несколько лет игры на высоких графический настройках.
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Сравнение производительности, источник - hard-tm.ru
Версия от PALIT обладает внушительной 36-месячной гарантией. Cама карта очень компактная и подойдёт для любого корпуса. Частота графического процессора составляет 1500 МГц (1815 МГц в режиме Boost), памяти GDDR6 - 12000 МГц. Объём видеопамяти - 6 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания составляет 450 Вт, а максимальное энергопотребление платы при полной нагрузке - всего 120 Вт.
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