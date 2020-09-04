Сборка мощного игрового ПК для 8K и 60 fps на RTX 3090 за 700 тысяч рублей
Вдохновившись речью Дженсена Хуанга на недавней презентацией 3000-й серии NVIDIA, сегодня мы немного пофантазируем и попробуем собрать невероятный игровой ПК с прицелом на гейминг в разрешении 8К при 60 fps. За большинством комплектующих я отправился в Ситилинк и Регард.
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Видеокарта: GeForce RTX 3090 - рекомендуемая цена 136 990 руб. (в продаже с 24 сентября)
Начнём мы с видеокарты, так как именно она будет "сердцем" и главной фишкой нашей системы. RTX 3090 демонстрирует невероятную мощь в 36 терафлопс, она примерно в 2 раза быстрее RTX 2080 Ti. Также плата оснащена впечатляющим объемом быстрейшей видеопамяти 24 Гб G6X.
Процессор: Intel Core i9-10900K - 48 020 руб.
Флагман от Intel на данный момент объективно является лучшим игровым процессором, в среднем немного опережая Ryzen 3900X. Последний стоит дешевле, но в данной сборке мы особо не смотрим на цены, делая максимальный упор на производительность.
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Материнская плата: ASUS ROG Maximus XII Formula - 42 490 руб.
Для флагманского процессора подбираем соответствующую плату. У материнки очень красивый дизайн, есть подсветка и встроенный дисплей. Но и к железной составляющей никаких вопросов: высококачественная компонентная база с легкостью потянет наш 10900-й.
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СВО: Gigabyte Aorus Liquid Cooler 360 - 18 530 руб.
У процессора i9-10900K есть одна проблема: высокое энергопотребление и, соответственно, выделение тепла. Приходиться задумываться о качественном охлаждении. Выбираем в данном случае СВО от Gigabyte с хорошей производительностью. В качестве опции имеем дополнительный дисплей на водоблоке, на который можно выводить любую информацию.
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Оперативная память: 2х16Gb DDR4 3600MHz Kingston HyperX Fury - 15 140 руб.
Комплектуем нашу систему быстрой памятью с частотой 3600 МГц и латентностью CL17.
SSD: Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0BW 2ТБ - 31 990 руб.
Выбираем быстрейший MVMe накопитель от Samsung. Скоростные характеристики поражают: максимальная скорость чтения - 3500 МБ/с, записи - 3300 МБ/с. А внушительного объёма в 2 ТБ должно хватить для всех современных игр.
Корпус: ASUS ROG Strix Helios RGB Black - 26 990 руб.
Для громадной RTX 3090 с трёхслотовым охлаждением нам нужен соответствующих размеров корпус. Берём ультимативный вариант от ASUS - красивый, большой и качественный кейс c хорошей продуваемостью.
Блок питания: CoolerMaster V1000 1000W - 15 150 руб.
Одна только видеокарта в нашей системе потребляет 350 В, а процессор - 165 В. Поэтому блок питания выбираем надёжный и с запасом по мощности - CoolerMaster V1000. Также предусмотрен сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold и несколько видов защиты. А модульная конструкция обеспечит удобство при сборке и отсутствие лишних проводов.
Монитор: 8K DELL UltraSharp UP3218K 31.5" - 360 000 руб.
Мониторов с разрешением 7680x4320 на рынке практически нет, поэтому цена просто нереальная. Из минусов - частота обновления всего 60 Гц. Но с другой стороны, при игре в 8К, fps сильно больше 60 мы и не увидим. Взглянем на официальные графики от NVIDIA:
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По итогу, получаем систему стоимостью невероятные 695 300 рублей! Конечно, для большинства геймеров даже 4K-гейминг в 2020 году - всё ещё предел мечтаний, что уж говорить о запредельных 8K. Такое могут себе позвонить только жирные (во всех смыслах) энтузиасты:
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