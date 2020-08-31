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Найден главный недостаток Xiaomi Mi Band 5 - с лёгкостью устраняем его

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Xiaomi Mi Band 5 получился отличным гаджетом. По сравнению с четвёртой версией, трекер хвалят в основном за увеличенный экран и новую магнитную зарядку. 

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Ко всему прочему, китайцы неплохо допилили программное обеспечение: наделали кучу циферблатов (хотя лучше ставить кастомные из сторонних приложений), увеличили количество спортивных режимов и уже несколько раз заапдейтили прошивку, добавив поддержку русского языка.

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Есть также и минусы. Чаще всего пользователи упоминают отсутствие обещанного датчика измерения уровня кислорода, что как никогда было бы актуально в период пандемии коронавируса. 

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Но юзеры не рассказывают  про другой важный недостаток. Капсула от Mi Band 5 не подходит к ремешкам для "четвёрки" из-за разных габаритов. Я попробовал: запихать трекер в старый ремешок возможно, но для этого придётся приложить усилия. При этом, капсула в любом случае нормально не держится внутри. Велика вероятность вероятность потерять устройство, оно легко может выскользнуть из ремешка и упасть на асфальт.

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Поэтому, если вы планируете перейти на Xiaomi Mi Band 5 с четвёртой модели, то можете выкинуть в помойку все старые аксессуары. Рекомендую вам заказать ремешки, подходящие для новой модели.

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