OnePlus Ace 3 Pro получил большой аккумулятор емкостью 6100 мАч и Snapdragon 8 Gen 3.

Сегодня OnePlus представила новый флагманский смартфон OnePlus Ace 3 Pro.

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OnePlus Ace 3 Pro оснащён 6,78-дюймовым 1,5К OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Смартфон получил топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с большой испарительной камерой для лучшего охлаждения. Компания заявляет, что это первое Android-устройство, поддерживающее игру Genshin Impact в режиме 120 FPS.



Смартфон получил систему из трёх задних камер: 50 МП (Sony IMX890) + 8 МП + 2 МП. На дисплее расположилась фронтальная камера на 16 МП.

Недавно OnePlus анонсировала технологию Glacier Battery, позволяющую значительно увеличить время автономной работы и срок службы аккумулятора. OnePlus Ace 3 Pro стал первым смартфоном с этой технологией. Смартфон оснащён аккумулятором емкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Беспроводная зарядка отсутствует. Компания утверждает, что аккумуляторы её смартфонов сохраняют до 80% после 1600 циклов перезарядки (примерно 4 года использования).



Смартфон получил защиту IP65. Другие примечательные функции включают ИК-передатчик, NFC, стереодинамики, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.



OnePlus Ace 3 Pro доступен в Китае по стартовой цене 440 долларов. Смартфон предлагает всего 4 конфигурации: 12/256 ГБ — 440 долларов; 16/256 ГБ — 480 долларов; 16/512 ГБ — 525 долларов; 24 ГБ/1 ТБ — 605 долларов.