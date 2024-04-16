Apple впервые откажется от 128 ГБ в базовой версии моделей Pro и предложит 256 ГБ, как на моделях Pro Max.

По слухам, Apple впервые откажется от базовой версии iPhone 16 Pro с 128 ГБ памяти и предложит минимальный объём 256 ГБ, как на модели iPhone 16 Pro Max.

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Текущий iPhone 15 Pro поставляется с минимальным объёмом памяти 128 ГБ и стоит от $999, в то время как iPhone 15 Pro Max с минимальной памятью 256 ГБ стоит от $1199.

LeaksApplePro на своей странице в X пишет, что Apple увеличит минимальный объём внутренней памяти нового iPhone 16 Pro, чтобы соответствовать более крупному 16 Pro Max, и в то же время стоимость минимальной версии 16 Pro может остаться на уровне $999.

Аккаунт LeaksApplePro имеет спорную репутацию, и в последнее время у него нет достоверных утечек или слухов об Apple, поэтому стоит относится к его словам скептически. При этом утверждение не выходит за рамки возможного. Если Apple действительно откажется от 128 ГБ в качестве базовой опции для iPhone 16 Pro, останется три варианта хранилища для моделей Pro: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.