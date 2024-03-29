Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
va_it
Google интегрирует в Circle to Search перевод текста на экране
Функция «Круг для поиска» сможет переводить любой текст на экране.

реклама

Samsung в январе представила свою флагманскую серию Galaxy S24, в которую интегрировала интересные ИИ-функции.

реклама

Одной из них стала функция Google под названием Circle to Search, которая позволяет искать любой объект на дисплее, рисуя вокруг него круг. Функция «Круг для поиска» еще новая, но Google уже добавляет в нее очень полезную фишку. Компания объявила о том, что в ближайшее время функция сможет переводить любой текст на дисплее.

Чтобы получить доступ к функции перевода текста, нужно немного подержать кнопку «Домой» на панели навигации, чтобы вызвать «Круг для поиска», и нажать значок перевода. После этого она автоматически определит язык текста на экране и переведет его на предпочитаемый вами язык. Вам даже не нужно рисовать вокруг него круг. Достаточно просто, например, открыть PDF-файл меню на японском языке и вызвать Circle to Search, и она переведет текст в меню на ваш язык.

В настоящее время для перевода текста на экране приходится сделать снимок экрана, перейти в Google (или любой другой) переводчик и вставить этот скриншот. Затем он определит язык и переведет. Это достаточно долгий процесс, поэтому интеграция перевода в Circle to Search существенно ускорит перевод любого текста на экране.

#samsung #google #искусственный интеллект #galaxy s24
Источник: sammobile.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутники зафиксировали танкеры КНДР направляющиеся в российский порт
34
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
74
Arctic анонсировала высокопроизводительный 140-мм корпусной вентилятор P14 Max
+
В США полагают, что операция ЦАХАЛ в Рафахе приведёт к изоляции Израиля
4
В США сочли «рискованным излишеством» применение Россией авиабомб ФАБ-3000 на Украине
14
Армия РФ начала применять в СВО модернизированные гиперзвуковые «Оникс» и танковые ракеты «Инвар-М1»
1
Служба безопасности Финляндии считает, что Россия остаётся самой большой угрозой для страны
+
Глава студии Larian рассказал о вырезанном из Baldur’s Gate 3 контенте
+
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
44
В Google Кошельке изменились условия при оплате с помощью мобильного телефона через NFC
+
Украина получит 1,5 млрд долларов финансовой помощи от Великобритании и Японии
+
Reuters: китайский широкофюзеляжный лайнер COMAC C929 находится на стадии детального проектирования
+
Defense Post: Южная Корея вдвое сократила первоначальный заказ на истребители KF-21 Boramae
1
Google выпустила специальную версию Chrome, предназначенную для процессоров с архитектурой ARM
+
Илон Маск заявил, что человекоподобный робот Tesla будет стоить как половина электромобиля
1
В этом году SK hynix будет получать от реализации HBM двузначную долю выручки
+
Отряд спецназа взял штурмом дом в Миссури, опираясь лишь на данные функции Apple Find My
+
Во Флориде детям до 14 лет запретили иметь аккаунты в социальных сетях
6
В ночь на 27 марта российские войска нанесли удары дронами-камикадзе по базам ВСУ
+
Смартфоны линейки Xiaomi Mi 10 также получат новейшую HyperOS
1

Популярные статьи

Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
21
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
6
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
31
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
15
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
19
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
19
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
11
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
1
Для сдерживания стремительно растущих ВМС Китая США могут принять "Закон о кораблях"
3
Для укрепления своей экономики Китай может вернуться к валютной стратегии "нищий-сосед"
+

Сейчас обсуждают

Виталий Великий
00:49
Какая мерзость элементарно часы поменять на AOD нельзя Какая-то белая полоса внизу экрана
One UI 6.1 для Galaxy S23 с функциями ИИ выйдет 28 марта
Никитос
00:48
У дрочилова много поклонников)
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
johnnie74
00:42
забавный косяк, на фото обратной стороны коробки указаны слоты расширения несколько иные, чем описано в статье
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
Егор Ибрагимов
00:41
Не стоит делать поспешных выводов. Во-первых, у вас в розетке было 220 В. А вот если в США, например, попробовать, то там напряжение 110 В, может быть лучше получится. Ну и добавьте диод, чтобы всё-та...
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
УдалЁн
00:40
Лучи тянет даже 4060, то что вы не признаете ДЛСС - это ваши проблемы. Вот скажите мне когда лучи будут тянуть красные карты, ведь тетушка Су тоже берет деньги за лучи.
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
УдалЁн
00:34
Почему через пару лет? Через пару месяцев более вероятно
Теплозащитные керамические плитки корабля SpaceX Starship продаются на eBay за тысячи долларов
Вадим Кудрявцев
00:30
аналогично.и так понятно что там хрень полная
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
Vorvort
00:24
Вот сам этим и займись, мое время денег стоит.
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
Free Time
00:14
Можно повторно заряжать до первого и последнего пожара, надеюсь, что исполнитель не заберёт с собой еще кого то
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Олесь Кука
00:14
Так то не выгодный троллинг выходит. Убить несколько дней, а заработать на доширак
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем