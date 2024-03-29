Функция «Круг для поиска» сможет переводить любой текст на экране.

Samsung в январе представила свою флагманскую серию Galaxy S24, в которую интегрировала интересные ИИ-функции.

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Одной из них стала функция Google под названием Circle to Search, которая позволяет искать любой объект на дисплее, рисуя вокруг него круг. Функция «Круг для поиска» еще новая, но Google уже добавляет в нее очень полезную фишку. Компания объявила о том, что в ближайшее время функция сможет переводить любой текст на дисплее.

Чтобы получить доступ к функции перевода текста, нужно немного подержать кнопку «Домой» на панели навигации, чтобы вызвать «Круг для поиска», и нажать значок перевода. После этого она автоматически определит язык текста на экране и переведет его на предпочитаемый вами язык. Вам даже не нужно рисовать вокруг него круг. Достаточно просто, например, открыть PDF-файл меню на японском языке и вызвать Circle to Search, и она переведет текст в меню на ваш язык.

В настоящее время для перевода текста на экране приходится сделать снимок экрана, перейти в Google (или любой другой) переводчик и вставить этот скриншот. Затем он определит язык и переведет. Это достаточно долгий процесс, поэтому интеграция перевода в Circle to Search существенно ускорит перевод любого текста на экране.