iPhone вместе с обновлением до iOS 18 получат давнюю функцию Android.

Apple готовит к выпуску iOS 18. Предполагается, что новая версия iOS будет оснащена множеством функций искусственного интеллекта и привнесёт в iPhone новые возможности и некоторые улучшения дизайна.

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Совсем недавно стало известно об ещё одном "нововведении", которое появится в iPhone с обновлением до iOS 18. Портал MacRumors сообщает, что новая версия операционной системы iOS позволит пользователям более свободно размещать значки на рабочем столе iPhone. Благодаря этому обновлению Apple обеспечит гибкость в управлении значками приложений на главном экране и позволит пользователям создавать пустые места, строки и столбцы между ними. К слову, Android обладает данной фишкой как минимум 14 лет.

Ожидается, что Apple анонсирует iOS 18 на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в июне. Она может быть доступна для широкой аудитории позднее в сентябре вместе с выпуском серии iPhone 16. По слухам, iOS 18 совместима со всеми теми же устройствами, что и iOS 17. Говорят, что более старые устройства, такие как модели iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, также будут поддерживать новейшую версию iOS.