Смартфон будет оснащен 50-МП фронтальной камерой.

Samsung готовится к выпуску смартфона Galaxy M55 5G. Он был разработан как усовершенствованная версия Galaxy A55, которая получит некоторые улучшения в характеристиках.

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Недавно в Сети появилась новая информация о том, что смартфон Galaxy M55 будет оснащен фронтальной камерой с самым высоким разрешением.

Самой примечательной особенностью смартфона Galaxy M55 станет 50-мегапиксельная селфи-камера, которая, как ожидается, обеспечит самое высокое разрешение селфи в истории Samsung, превзойдя 40-мегапиксельную фронтальную камеру Galaxy S22 Ultra.

Кроме того, смартфон также будет оснащен тремя камерами: 50-МП широкоугольной основной камерой с оптической стабилизацией, 8-МП сверхширокоугольной и 2-МП макрокамерой.

Ожидается, что Galaxy M55 5G будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Под дисплеем будет расположен сканер отпечатков пальцев. Snapdragon 7 Gen 1 станет чипсетом смартфона, а в максимальной конфигурации будет доступно 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти.

Samsung объявит официальную дату выхода и расскажет об остальных ключевых характеристиках смартфона в ближайшее время.