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Платформа облачных игр Gaming Hub появится на смартфонах Galaxy
Приложение позволит играть в облачные игры прямо на устройствах Galaxy.

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Gaming Hub до этого времени был доступен только на телевизорах Samsung, однако на конференции разработчиков игр компания объявила, что приложение может появиться на смартфонах Galaxy.

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Ожидается, что в Gaming Hub появится функция под названием Instant Plays, благодаря которой можно будет играть в игры из Google Play или Galaxy Store без установки на смартфон. Основное преимущество Gaming Hub — быстрый доступ к большинству облачных игровых сервисов в одном приложении. Наличие этого приложения на смартфонах Galaxy может оказаться огромным преимуществом, особенно если часто играть в облачные игры на устройстве. Это также предоставит большему количеству пользователей возможность испытать облачные игры более доступным способом.

Samsung отмечает, что Gaming Hub для мобильных устройств в настоящее время находится на стадии бета-теста с «определенным количеством игр», вероятно, это означает, что каталог с самого начала будет небольшим.

#samsung #galaxy #облачные игры #gaming hub
Источник: 9to5google.com
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