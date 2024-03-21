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Gaming Hub до этого времени был доступен только на телевизорах Samsung, однако на конференции разработчиков игр компания объявила, что приложение может появиться на смартфонах Galaxy.
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Ожидается, что в Gaming Hub появится функция под названием Instant Plays, благодаря которой можно будет играть в игры из Google Play или Galaxy Store без установки на смартфон. Основное преимущество Gaming Hub — быстрый доступ к большинству облачных игровых сервисов в одном приложении. Наличие этого приложения на смартфонах Galaxy может оказаться огромным преимуществом, особенно если часто играть в облачные игры на устройстве. Это также предоставит большему количеству пользователей возможность испытать облачные игры более доступным способом.
Samsung отмечает, что Gaming Hub для мобильных устройств в настоящее время находится на стадии бета-теста с «определенным количеством игр», вероятно, это означает, что каталог с самого начала будет небольшим.