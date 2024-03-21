Приложение позволит играть в облачные игры прямо на устройствах Galaxy.

Gaming Hub до этого времени был доступен только на телевизорах Samsung, однако на конференции разработчиков игр компания объявила, что приложение может появиться на смартфонах Galaxy.

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Ожидается, что в Gaming Hub появится функция под названием Instant Plays, благодаря которой можно будет играть в игры из Google Play или Galaxy Store без установки на смартфон. Основное преимущество Gaming Hub — быстрый доступ к большинству облачных игровых сервисов в одном приложении. Наличие этого приложения на смартфонах Galaxy может оказаться огромным преимуществом, особенно если часто играть в облачные игры на устройстве. Это также предоставит большему количеству пользователей возможность испытать облачные игры более доступным способом.

Samsung отмечает, что Gaming Hub для мобильных устройств в настоящее время находится на стадии бета-теста с «определенным количеством игр», вероятно, это означает, что каталог с самого начала будет небольшим.